فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم تنطلق اليوم في دبي

تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة الثامنة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث لعام 1446هـ/2024م، في قاعة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي، بمشاركة أكثر من 60 دولة وجالية مسلمة حول العالم، فيما يقام حفل الختام يوم 13 سبتمبر الجاري.

5 متسابقات

وتفتتح المسابقة يومها الأول بمشاركة 11 متسابقة، حيث يتسابق أمام لجنة التحكيم في الفترة الصباحية خمس متسابقات وهن خديجة عبدالكريم طاهر أحمد من أفريقيا الوسطى، وفيوثيري ناينج من ماينمار، وزينب عبدالرحمن من غانا، وآسيا محمود قوداني من الصومال، وكاميلو هدايا كورا من توجو، فيما تتسابق في الفترة المسائية ست مشاركات وهن أسماء دوكوري من مالي، وأم سليم آدم إسحاق من تشاد، وخولة سيساه من بوركينافاسو، وفهيمة إبراهيم عبدالله من الفلبين، وسارة يوسف عبده محمود من إريتريا، ومدينة نيوموتوني من رواندي، وجميعهن يتسابقن في الحفظ برواية حفص عن عاصم.

طفرة كبيرة

وأعرب المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن سعادته للنجاح المتواصل للجائزة التي حققت طفرة كبيرة ومكانة محلية ودولية لكافة مسابقاتها وفروعها خلال مسيرتها التي تزيد عن 27 عاماً، وشهدت خلالها مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في نسختها الثامنة نقلة نوعية، وأصبحت تحظى بتقدير واحترام وإعجاب الكثير من العلماء والمهتمين بالشأن القرآني وجميع المسلمين من مختلف أنحاء العالم.

تميز

وأكد أن هذا النجاح والتميز لم يكن ليتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم الرعاية الكريمة والدعم المتواصل والكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدمه سموه لهذه المسابقة وجميع فعاليات الجائزة، حيث يتابع أنشطتها وفعالياتها المختلفة مند تأسيسها ويوجه دائماً بتقديم كل الدعم لتطورها وتميزها وتألقها لخدمة كتاب الله وحفظته.

أعمال خيرية

وقال بوملحه إن إقامة مسابقة تحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تأتي تقديراً لدعم سموها ومساهمتها الكبيرة ورعايتها لكثير من الأعمال الاجتماعية والخيرية والإنسانية حول العالم، وكذلك اهتمامها بحفظة كتاب الله على المستويين المحلي والعالمي.