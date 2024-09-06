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مسؤولون ومواطنون يعزون في وفاة شقيقة عبدالله الشيباني

9/6/2024 7:14:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل عدد من المسؤولين والمواطنين أمس تقديم واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، هما عبدالرحمن الشيباني شقيقة عبدالله عبدالرحمن الشيباني.

وقدم واجب العزاء الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات بالقاهرة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبيد الطاير، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية. وأعرب المعزون عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيدة، داعين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

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