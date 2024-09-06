مسؤولون ومواطنون يعزون في وفاة شقيقة عبدالله الشيباني

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصل عدد من المسؤولين والمواطنين أمس تقديم واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، هما عبدالرحمن الشيباني شقيقة عبدالله عبدالرحمن الشيباني.
وقدم واجب العزاء الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات بالقاهرة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبيد الطاير، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية. وأعرب المعزون عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيدة، داعين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.
MENAFN06092024000110011019ID1108646302
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.