30.7 ألف تصريح للأبنية أصدرتها بلدية دبي 2023

أظهرت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن عدد تصاريح البناء الصادرة عن بلدية دبي خلال العام الماضي بلغ 30 ألفاً و695 تصريحاً، بمساحة إجمالية تبلغ 6 ملايين و479 ألفاً و697 متراً مربعاً بينها: 5076 تصريح بناء جديداً تبلغ مساحتها الإجمالية 4 ملايين و966 ألفاً و519 متراً مربعاً، و25 ألفاً و619 تصريحاً للإضافات والتعديلات، تبلغ مساحتها الإجمالية مليوناً و513 ألفاً و178 متراً مربعاً.

وبحسب البيانات فإن عدد التصاريح الصادرة من البلدية للفلل الخاصة بلغ 4015 تصريح بناء جديداً و13 ألفاً و490 تصريح إضافات وتعديلات، و732 تصريحاً للفلل الاستثمارية الجديدة و2206 تصريحات للإضافات والتعديلات، فيما بلغ عدد تصاريح الأبنية متعدد الطوابق الجديدة 137 تصريحاً، و5216 تصريحاً للإضافات والتعديلات، كما بلغ عدد تصاريح الأبنية العامة الجديدة 130 تصريحاً، و2345 تصريحاً للإضافات والتعديلات، وعدد التصريح للأبنية الصناعية الجديدة 62 تصريحاً، و2362 تصريحاً للإضافات والتعديلات.

وتقدم بلدية دبي خدمات متميزة في مجال تراخيص أعمال البناء، وسرعة إنجاز الخدمات، بما يسهم في تعزيز تنافسية دبي في المؤشرات العالمية، وتحقيق رؤيتها بأن تكون بلدية رائدة لمدينة عالمية، من خلال تخطيط وإدارة وضمان استدامة المدينة عبر تقديم خدمات بلدية رائدة لسعادة الناس ورفاهيتهم تحقيقاً لرؤية إمارة دبي التنموية.

كما تحرص البلدية على تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام متقدم عالمياً، من خلال رقمنة الخدمات التي تسهل الإجراءات وتقدم تجربة سهلة ومتميزة للمتعاملين، بما يعزز مكانة دبي مدينة عالمية للابتكار والتميز، وتحقيق رؤية البلدية في تقديم خدمات رائدة تسهم في نمو المدينة وتميزها وخصوصاً في قطاع البناء. ويعزز النظام الإلكتروني الجديد لترخيص وتنظيم رقابة البناء في دبي، جهودها الرامية لترسيخ مكانة دبي وتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية في تطبيق أحدث التقنيات ضمن قطاع البناء.