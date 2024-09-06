مسؤولون ومواطنون يعزون في وفاة أحمد الشامسي

واصل عدد من المسؤولين والمواطنين، أمس، تقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، أحمد عبدالله محمد بالحصا الشامسي، وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء في منطقة الراشدية بدبي. وأعربوا عن خالص تعازيهم لأسرة وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

MENAFN06092024000110011019ID1108646300