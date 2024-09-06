Saturday, 07 September 2024 05:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤولون ومواطنون يعزون في وفاة أحمد الشامسي

9/6/2024 7:14:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل عدد من المسؤولين والمواطنين، أمس، تقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، أحمد عبدالله محمد بالحصا الشامسي، وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء في منطقة الراشدية بدبي. وأعربوا عن خالص تعازيهم لأسرة وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

MENAFN06092024000110011019ID1108646300

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث