مسؤولون ومواطنون يعزون في وفاة أحمد الشامسي

مسؤولون ومواطنون يعزون في وفاة أحمد الشامسي
التاريخ
9/6/2024 7:14:27 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
واصل عدد من المسؤولين والمواطنين، أمس، تقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، أحمد عبدالله محمد بالحصا الشامسي، وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء في منطقة الراشدية بدبي. وأعربوا عن خالص تعازيهم لأسرة وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
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