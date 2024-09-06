سيف بن زايد يعزي في وفاة هيرة الخييلي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله هيرة خليفة خميس الخييلي، والدة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، ومعضد وجابر وراشد الخييلي.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة أبوسمرة بمدينة العين عن خالص عزائه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.