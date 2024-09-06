سيف بن زايد يعزي في وفاة هيرة الخييلي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله هيرة خليفة خميس الخييلي، والدة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، ومعضد وجابر وراشد الخييلي.
وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة أبوسمرة بمدينة العين عن خالص عزائه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
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