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منصور بن زايد يبحث مع سعود آل ثاني العلاقات الأخوية بين الإمارات وقطر

9/6/2024 7:14:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس في قصر الوطن في أبوظبي، الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري في دولة قطر الشقيقة.

ونقل الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني في بداية اللقاء تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فيما حمله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو رئيس الدولة إلى أخيه أمير دولة قطر وتمنياته لبلده وشعبه الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وبحث سموه والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في ديوان الرئاسة، والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، سفير الدولة لدى قطر.

وأقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريماً للشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق حضرها عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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