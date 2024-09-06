العربية دائنة ومدينة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬قلت‭ ‬في‭ ‬مقالي‭ ‬ليوم‭ ‬أمس‭ ‬فإن‭ ‬جميع‭ ‬اللغات‭ ‬الحية‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬غيرها‭ ‬وتتأثر‭ ‬بها،‭ ‬وما‭ ‬لم‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‭ ‬فلن‭ ‬تُكتب‭ ‬لها‭ ‬‮«‬الحياة‮»‬،‭ ‬واللغات‭ ‬تتقوقع‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬للناطقين‭ ‬بها‭ ‬منتوج‭ ‬ثقافي‭ ‬حضاري،‭ ‬أو‭ ‬قدرة‭ ‬أو‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي،‭ ‬ولا‭ ‬يضير‭ ‬أو‭ ‬يعيب‭ ‬لغة‭ ‬أن‭ ‬تستعير‭ ‬مفردات‭ ‬من‭ ‬لغات‭ ‬أخرى‭ ‬حية،‭ ‬فقد‭ ‬نهضت‭ ‬البشرية‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬المنافع‭ ‬والمعارف،‭ ‬وأقوى‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬الكائن‭ ‬البشري‭ ‬عن‭ ‬الكائنات‭ ‬الحية‭ ‬الأخرى‭ ‬ليس‭ ‬كونه‭ ‬‮«‬ناطقا‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬استعداده‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬بني‭ ‬جنسه،‭ ‬ولا‭ ‬يعيب‭ ‬العرب‭ ‬والعربية‭ ‬في‭ ‬شيء‭ ‬ان‭ ‬يتبنّوا‭ ‬مفردات‭ ‬مثل‭ ‬كيك‭ ‬وآيس‭ ‬كريم،‭ ‬وجاكيت‭ ‬واتيكيت‭ ‬وكرواسان‭ ‬وصالون‭ ‬وفيلم‭ ‬وسينما،‭ ‬ولكن‭ ‬البأس‭ ‬كل‭ ‬البأس‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬يقول‭ ‬العربي‭ ‬ميرسي‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬شكرا،‭ ‬وكاش‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬نقدا،‭ ‬وموديل‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬وكورس‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬وبوليس‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬وبرافو‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أحسنت،‭ ‬ولوكيشن‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬موقع،‭ ‬ويتبادل‭ ‬التحية‭ ‬بهاي‭ ‬وباي‭.‬

الجائحة‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬بدخول‭ ‬أجسام‭ ‬غريبة‭ ‬في‭ ‬تركيباتها‭ ‬منشؤها‭ ‬مركب‭ ‬نقص‭ ‬بعض‭ ‬أشباه‭ ‬المتعلمين‭ ‬الميالين‭ ‬الى‭ ‬حشو‭ ‬وتطعيم‭ ‬الكلام‭ ‬بمفردات‭ ‬إنجليزية‭ ‬او‭ ‬فرنسية‭ ‬عند‭ ‬تبادل‭ ‬الحديث‭ ‬الشفاهي‭ ‬في‭ ‬مواضيع‭ ‬ظلت‭ ‬مطروقة‭ ‬عبر‭ ‬القرون،‭ ‬لأنها‭ ‬تتعلق‭ ‬بأبسط‭ ‬أمور‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬ان‭ ‬آلاف‭ ‬الكلمات‭ ‬العربية‭ ‬اندثرت‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬القواميس‭ ‬خلال‭ ‬وعبر‭ ‬قرون‭ ‬الانحطاط‭ ‬الثقافي‭ ‬والمعرفي،‭ ‬وأن‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬منذ‭ ‬فجرها‭ ‬ظلت‭ ‬تستعير‭ ‬وتعير‭ ‬المفردات‭ ‬للغات‭ ‬الأخرى،‭ ‬فلا‭ ‬عذر‭ ‬للناطقين‭ ‬بها‭ ‬لاستعارة‭ ‬مفردات‭ ‬لغة‭ ‬الحديث‭ ‬اليومي‭ ‬من‭ ‬ألسنة‭ ‬الغير‭.‬

وتتعالى‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬أصوات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬أو‭ ‬ذاك‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬مطالبةً‭ ‬باستخدام‭ ‬اللغة‭ ‬العامية‭ ‬في‭ ‬البيئات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإعلامية،‭ ‬وهم‭ ‬بهذا‭ ‬يعتبرون‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬الفصحى‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬استيعاب‭ ‬‮«‬لغة‭ ‬العصر‮»‬،‭ ‬وأذكر‭ ‬انني‭ ‬كتبت‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬سنة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬مقالا‭ ‬أستنكر‭ ‬فيه‭ ‬الدعوات‭ ‬لإعلاء‭ ‬شأن‭ ‬اللغات‭ ‬العامية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الفصحى،‭ ‬ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬الكترونية‭ ‬ذلك‭ ‬المقال‭ ‬مع‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬عندها‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬كاتب‭ ‬المقال‭ (‬شخصي‭) ‬يقول‭ ‬ان‭ ‬اللغة‭ ‬العامية‭ ‬مطيّة‭ ‬الجهلاء،‭ ‬وإن‭ ‬من‭ ‬يستخدمونها‭ ‬للتواصل‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬التقليدية‭ ‬إنما‭ ‬يفعلون‭ ‬ذلك‭ ‬لقصور‭ ‬في‭ ‬أدواتهم‭ ‬ولضعف‭ ‬حصيلتهم‭ ‬المعرفية،‭ ‬وتبارى‭ ‬كثيرون‭ -‬من‭ ‬بينهم‭ ‬إعلاميون‭- ‬لوصفي‭ ‬بالاستعلاء‭ ‬عن‭ ‬غير‭ ‬جدارة،‭ ‬بينما‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هناك‭ ‬هو‭ ‬أنني‭ ‬قلت‭ ‬وسأظل‭ ‬أقول‭ ‬إن‭ ‬اللغات‭ ‬العامية‭ ‬‮«‬قاصر‮»‬،‭ ‬ولكن‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬يتواصلون‭ ‬بها‭ ‬‮«‬قُصَّر‮»‬‭ ‬بأي‭ ‬معنى‭ ‬أو‭ ‬مستوى‭.‬

وغدا‭ ‬بحول‭ ‬الله‭ ‬أواصل‭ ‬‮«‬مرافعة‮»‬‭ ‬مناصرة‭ ‬الفصحى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬انني‭ ‬أطالب‭ ‬بإدانة‭ ‬اللهجات‭ ‬العامية‭.‬