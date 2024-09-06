Saturday, 07 September 2024 05:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخطوة الأخيرة

9/6/2024 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يمكن‭ ‬القول‭ ‬بأن‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬لم‭ ‬يخيب‭ ‬ظن‭ ‬الجميع،‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬الجمهور‭ ‬الوفي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬عندما‭ ‬ملأ‭ ‬مقاعد‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬فقد‭ ‬أوفى‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬بوعودهم‭ ‬وردوا‭ ‬دين‭ ‬خسارة‭ ‬لقاء‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أشقاء‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي،‭ ‬والبداية‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬أعطت‭ ‬مؤشرا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬الفوز،‭ ‬رغم‭ ‬معرفتنا‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬أمان‭ ‬مع‭ ‬لعبة‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭.‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬تعامل‭ ‬بذكاء‭ ‬تكتيكي‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬الأمس‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬فارق‭ ‬النتيجة‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ (‬44/59‭) ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬شكل‭ ‬عامل‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬الكويت‭ ‬وهم‭ ‬يرون‭ ‬النتيجة‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬الصالة،‭ ‬وجعلهم‭ ‬يلعبون‭ ‬مشتتين،‭ ‬وأوقعهم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مطب‭ ‬الأخطاء،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخبنا‭ ‬يؤدون‭ ‬بأريحية‭.‬

وبقيت‭ ‬خطوة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬منتخبنا‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬شقيقه‭ ‬الآخر‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬متصدر‭ ‬لوحة‭ ‬الشرف‭ ‬بستة‭ ‬ألقاب،‭ ‬وعينه‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬السابع،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬الختامية‭ ‬التي‭ ‬ننتظر‭ ‬منها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مسكا‭ ‬للختام،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬المنتخب‭ ‬قد‭ ‬حسم‭ ‬لقاء‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬مواجهة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬لها‭ ‬أسبابها‭ ‬ومسبباتها‭ ‬التي‭ ‬نرى‭ ‬فيها‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬المنتخبين،‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حالاته‭ ‬الذهنية‭ ‬والفنية،‭ ‬لأن‭ ‬جماهيرنا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬صالة‭ ‬المباراة‭ ‬مرفوعة‭ ‬الرأس‭.‬


MENAFN06092024000055011008ID1108646290

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث