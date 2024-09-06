الخطوة الأخيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وإذا‭ ‬كان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬تعامل‭ ‬بذكاء‭ ‬تكتيكي‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬الأمس‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬فارق‭ ‬النتيجة‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ (‬44/59‭) ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬شكل‭ ‬عامل‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬الكويت‭ ‬وهم‭ ‬يرون‭ ‬النتيجة‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬الصالة،‭ ‬وجعلهم‭ ‬يلعبون‭ ‬مشتتين،‭ ‬وأوقعهم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مطب‭ ‬الأخطاء،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخبنا‭ ‬يؤدون‭ ‬بأريحية‭.‬

وبقيت‭ ‬خطوة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬منتخبنا‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬شقيقه‭ ‬الآخر‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬متصدر‭ ‬لوحة‭ ‬الشرف‭ ‬بستة‭ ‬ألقاب،‭ ‬وعينه‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬السابع،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬الختامية‭ ‬التي‭ ‬ننتظر‭ ‬منها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مسكا‭ ‬للختام،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬المنتخب‭ ‬قد‭ ‬حسم‭ ‬لقاء‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬مواجهة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬لها‭ ‬أسبابها‭ ‬ومسبباتها‭ ‬التي‭ ‬نرى‭ ‬فيها‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬المنتخبين،‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حالاته‭ ‬الذهنية‭ ‬والفنية،‭ ‬لأن‭ ‬جماهيرنا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬صالة‭ ‬المباراة‭ ‬مرفوعة‭ ‬الرأس‭.‬



