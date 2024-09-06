الخطوة الأخيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يمكن القول بأن منتخبنا الوطني لكرة السلة لم يخيب ظن الجميع، في مقدمتهم الجمهور الوفي الذي كان في الموعد عندما ملأ مقاعد صالة مدينة خليفة الرياضية، فقد أوفى لاعبو المنتخب بوعودهم وردوا دين خسارة لقاء الدور التمهيدي من قبل أشقاء المنتخب الكويتي، والبداية الإيجابية التي قدمها منتخبنا في المباراة أعطت مؤشرا على أنه في طريقه إلى الفوز، رغم معرفتنا بأنه لا أمان مع لعبة الثواني الأخيرة.
وإذا كان منتخبنا قد تعامل بذكاء تكتيكي مع مباراة الأمس فضلا عن فارق النتيجة الذي وصل مع نهاية الربع الثالث إلى 15 نقطة (44/59) وهذا من شأنه شكل عامل ضغط على لاعبي الكويت وهم يرون النتيجة على شاشة الصالة، وجعلهم يلعبون مشتتين، وأوقعهم ذلك في مطب الأخطاء، في الوقت الذي جعل لاعبي منتخبنا يؤدون بأريحية.
وبقيت خطوة واحدة أمام منتخبنا عندما يلتقي شقيقه الآخر المنتخب القطري متصدر لوحة الشرف بستة ألقاب، وعينه على اللقب السابع، في مباراة هذا المساء الختامية التي ننتظر منها أن تكون مسكا للختام، علما بأن المنتخب قد حسم لقاء المنتخبين في الدور التمهيدي، غير أن مواجهة هذا المساء لها أسبابها ومسبباتها التي نرى فيها أنها لن تكون سهلة على كلا المنتخبين، ونتمنى أن يكون منتخبنا في أحسن حالاته الذهنية والفنية، لأن جماهيرنا تحتاج إلى أن تخرج من صالة المباراة مرفوعة الرأس.
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