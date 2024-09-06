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أم المباريات!

9/6/2024 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

} ‭ ‬فوز‭ ‬العراق‭ ‬وتعادل‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ (‬الثانية‭) ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬للتصفيات‭ ‬الاسيوية‭ ‬لنهائيات‭ (‬2026‭) ‬سيجعل‭ ‬مواجهتهما‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ (‬ام‭ ‬المباريات‭)‬؛‭ ‬وحيث‭ ‬التنافس‭ ‬للاستحواذ‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ ‬الأولين‭ ‬على‭ ‬أشده‭ ‬بعد‭ ‬الخدمة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬للفرق،‭ ‬وفوز‭ ‬الامارات‭ ‬على‭ ‬قطر؛‭ ‬ما‭ ‬سيجعل‭ ‬المنافسات‭ ‬تتسم‭ ‬بالقوة‭ ‬والإثارة‭.‬


} ‭ ‬والتنافس‭ ‬الكروي‭ ‬الكويتي‭ ‬والعراقي‭ ‬ليس‭ ‬وليد‭ ‬الساعة؛‭ ‬ولا‭ ‬التصفيات‭ ‬الحالية‭ ‬بل‭ ‬يمتد‭ ‬الى‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت،‭ ‬مثل‭ (‬خليجي‭ ‬4‭ ‬و6‭ ‬و10‭) ‬ومباراة‭ ‬الحسم‭ ‬لمنافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الاسيوية‭ ‬لأولمبياد‭ ‬موسكو؛‭ ‬ووقتها‭ ‬كان‭ ‬المنتخبان‭ ‬يعجّان‭ ‬بالنجوم‭ ‬الأفضل؛‭ ‬فكانت‭ ‬اللقاءات‭ ‬بينهما‭ ‬تتسم‭ ‬بالقوة‭ ‬والحماسة‭ ‬الجماهيرية‭.‬


} ‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬ان‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬للمباريات‭ ‬التي‭ ‬تجمعهما؛‭ ‬وهو‭ ‬حال‭ ‬كل‭ ‬اللقاءات‭ ‬الخليجية،‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬لقائهما‭ ‬يوم‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬مادة‭ ‬دسمة‭ ‬للإعلام؛‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬ولكن‭ ‬لعدد‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬ونسبته‭ ‬المحددة‭ ‬من‭ (‬فيفا‭)‬،‭ ‬لأنه‭ ‬يخضع‭ ‬للأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بلد‭ ‬ولا‭ ‬يُمكن‭ ‬لـ‭ (‬فيفا‭) ‬ان‭ ‬يخرقها‭!‬


} حتّى‭ ‬نسبة‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬للمقاعد‭ ‬المخصصة‭ (‬للضيف‭) ‬خاضعة‭ ‬للمستضيف‭ ‬وقدراته‭ ‬الامنية؛‭ ‬ولا‭ ‬يُمكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬النسبة‭ ‬المقررة‭ ‬للجمهور‭ ‬العراقي‭ ‬لحضور‭ ‬اللقاء‭ ‬متاحة؛‭ ‬فقد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬دقيقة؛‭ ‬لأن‭ ‬الأمور‭ ‬هُنا‭ ‬متروكة‭ ‬للسلطات‭ ‬السياسية‭ ‬والقدرة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬لتحديد‭ ‬النسبة‭ ‬ومنح‭ ‬التأشيرات،‭ ‬وكيفية‭ ‬وصول‭ ‬الجماهير‭ ‬لاستاد‭ ‬جابر‭!‬


} ‭ (‬أم‭ ‬المشاكل‭) ‬هو‭ ‬إعلام‭ (‬السوشيل‭ ‬ميديا‭) ‬غير‭ ‬المنضبط،‭ ‬وايضًا‭ (‬المصطادون‭) ‬في‭ ‬الماء‭ ‬العكر‭ ‬الذين‭ ‬يتحدثون‭ ‬باستفزازية‭ ‬تترك‭ ‬تأثيرها‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني،‭ ‬ومن‭ ‬يسعى‭ ‬لبلوغ‭ ‬المونديال‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬فريقه‭ ‬الاداري‭ ‬والفني،‭ ‬والجماهير‭ ‬لا‭ ‬تصنع‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب؛‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬يصنعه‭ ‬الانضباط‭ ‬الفني‭ ‬للاعبين‭ ‬ومدربهم‭.‬


} ‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬رصدت‭ ‬اغلب‭ ‬المباريات‭ (‬لحظة‭ ‬التقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭) ‬فوجدت‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬المصورين‭ ‬للقاء‭ ‬العراق‭ ‬وعٌمان‭ ‬هو‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬يفوق‭ ‬اي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى؛‭ ‬بل‭ ‬قد‭ ‬تظنه‭ ‬جمهور‭ ‬بأكمله،‭ ‬ولا‭ ‬أعلم‭ ‬كم‭ ‬عدد‭ (‬الباجات‭) ‬التي‭ ‬اصدرت‭ ‬لكل‭ ‬هؤلاء‭ (‬الاعلاميين‭)‬؛‭ ‬ويؤكد‭ ‬ولع‭ ‬العراقيين‭ ‬بكرة‭ ‬القدم؛‭ ‬ولك‭ ‬ان‭ ‬تتخيّله‭ ‬في‭ ‬الدربي‭ ‬الكويتي‭ ‬العراقي‭!‬

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