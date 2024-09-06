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أبلغ المعاني في نيل المعالي

9/6/2024 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬كان‭ ‬حدثا‭ ‬مميزا‭ ‬ومؤثرا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ولعل‭ ‬صدور‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بالعفو‭ ‬الشامل‭ ‬عن‭ (‬457‭ ‬محكوما‭) ‬قد‭ ‬نال‭ ‬الاهتمام‭ ‬الأوسع،‭ ‬والتركيز‭ ‬الأكبر،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الأكثر،‭ ‬تأكيدا‭ ‬للرؤية‭ ‬الإنسانية‭ ‬والنهج‭ ‬الحكيم‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬والتداعيات‭ ‬الإيجابية‭ ‬والآثار‭ ‬الحميدة‭ ‬للأمر‭ ‬السامي‭ ‬على‭ ‬البيت‭ ‬والأسرة‭ ‬البحرينية‭.‬

أكثر‭ ‬من‭ ‬2500‭ ‬محكوم‭ ‬استفادوا‭ ‬من‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬‮«‬الشامل‭ ‬والخاص‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬ماضية،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬حرص‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ -‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭- ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التماسك‭ ‬المجتمعي،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للمحكومين‭ ‬للاندماج‭ ‬الإيجابي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاهتمام‭ ‬البارز‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ -‬حفظه‭ ‬الله‭- ‬بتنفيذ‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية،‭ ‬وتنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬البرامج‭ ‬النوعية‭ ‬ذات‭ ‬الرؤية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمتكاملة‭. ‬

وأتمنى‭ ‬مخلصا‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬التقارير‭ ‬الحقوقية،‭ ‬وكذلك‭ ‬تقارير‭ ‬السفارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬بلادنا،‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬بمنظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬والتسامح‭ ‬والعدالة،‭ ‬وجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتميزة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.. ‬وتلك‭ ‬مسألة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬أجندة‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬‮«‬تحديدا‮»‬‭ ‬وسفاراتنا‭ ‬بالخارج،‭ ‬فمثل‭ ‬هذه‭ ‬المواضيع‭ ‬الوطنية‭ ‬والتنموية‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬التركيز‭ ‬عليه‭ ‬وتأكيده،‭ ‬والسعي‭ ‬للترويج‭ ‬لها‭ ‬واستثماره‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬أمر‭ ‬آخر‭ ‬لدى‭ ‬السادة‭ ‬السفراء‭.‬

الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬كذلك‭ ‬شهد‭ ‬تفضل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬باستقبال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الإنجازات،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاور،‭ ‬أرى‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬الوقوف‭ ‬عندها،‭ ‬والإشارة‭ ‬إليها،‭ ‬لأنها‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬مضامينها‭ ‬رسالة‭ ‬بحرينية‭ ‬ونهجا‭ ‬أصيلا،‭ ‬وتقديرا‭ ‬مستحقا‭. ‬

فقد‭ ‬أكد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ -‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭- ‬أن‭ ‬إنجازات‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أدخلت‭ ‬الفخر‭ ‬والسرور،‭ ‬وجددت‭ ‬الأمل‭ ‬الواثق‭ ‬بالله‭ ‬أولاً،‭ ‬وبالمستقبل‭ ‬الواعد‭ ‬لهذه‭ ‬البلاد‭ ‬المعطاءة‭ ‬والحاضنة‭ ‬لكل‭ ‬مسعى‭ ‬مخلص،‭ ‬كما‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ -‬أيده‭ ‬الله‭- ‬بتوجيه‭ ‬الشكر‭ ‬الخاص‭ ‬لحفظة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬سائلا‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يبارك‭ ‬فيهم‭ ‬وينفعهم‭ ‬فيما‭ ‬حفظوا،‭ ‬والذين‭ ‬نعتز‭ ‬بتواجدهم‭ ‬بيننا،‭ ‬لينالوا‭ ‬التكريم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أنجزوا‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬جلالته‭ -‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭- ‬بكل‭ ‬مجتهد‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬الأعراف‭ ‬والتقاليد‭ ‬الأصيلة‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬الوطنية،‭ ‬كما‭ ‬ورثناها‭ ‬عن‭ ‬الأجداد‭ ‬والآباء،‭ ‬الذين‭ ‬كتبوا،‭ ‬بدورهم،‭ ‬أروع‭ ‬قصص‭ ‬المجد،‭ ‬وتعلمنا‭ ‬منهم‭ ‬‮«‬أبلغ‭ ‬المعاني‭ ‬في‭ ‬نيل‭ ‬المعالي‮»‬‭.. ‬مضيفا‭ ‬جلالته‭: ‬إننا‭ ‬لنفخر‭ ‬بكم،‭ ‬وبكل‭ ‬إنجاز‭ ‬وطني‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬شرف‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭ ‬هدفه‭ ‬الأسمى،‭ ‬وننظر‭ ‬لجميع‭ ‬هذه‭ ‬النجاحات،‭ ‬كالزاد‭ ‬الذي‭ ‬يقوي‭ ‬روح‭ ‬الانتماء‭ ‬ويثري‭ ‬العطاء،‭ ‬ونحن‭ ‬نتجه‭ ‬للغد‭ ‬المشرق‭ ‬بكل‭ ‬تطلعاته‭ ‬الجميلة‭.. ‬مع‭ ‬تهنئة‭ ‬جلالته‭ -‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭- ‬بالعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬حافلاً‭ ‬بالتفوق‭ ‬والنجاح‭ ‬والتميز‭.‬

ولعل‭ ‬تلك‭ ‬الإشارة‭ ‬السامية‭ ‬الرفيعة،‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬على‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية،‭ ‬وبثت‭ ‬روح‭ ‬الحماسة‭ ‬والإيجابية‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬موقع،‭ ‬هي‭ ‬الركيزة‭ ‬الدائمة‭ ‬والمستمرة‭ ‬التي‭ ‬يحرص‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬تعزيزها‭ ‬وترسيخها،‭ ‬ورعايتها‭ ‬والاهتمام‭ ‬بها،‭ ‬والإعلاء‭ ‬من‭ ‬شأنها،‭ ‬باعتبارها‭ ‬أساس‭ ‬أي‭ ‬تنمية‭ ‬وإنجاز‭ ‬وتقدم‭ ‬وتطور‭ ‬وهدف‭ ‬منشود،‭ ‬للحاضر‭ ‬والمستقبل‭.. ‬تحقيقا‭ ‬للعبارة‭ ‬الذهبية‭ ‬التي‭ ‬أشار‭ ‬إليها‭ ‬جلالته،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬عبر‭ ‬توارث‭ ‬وتعليم‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬‮«‬أبلغ‭ ‬المعاني‭ ‬في‭ ‬نيل‭ ‬المعالي‮»‬‭.‬

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