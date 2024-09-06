ما تأثير تناول القهوة على العضلات؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأفاد‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬فيري‭ ‬ويل‭ ‬هيليث‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬خبراء‭ ‬علقوا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬خلصت‭ ‬إليه‭ ‬الدراسة؛‭ ‬إذ‭ ‬قالوا‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬القهوة‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬العضلات‭ ‬فمن‭ ‬المهم‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬صحي‭ ‬وممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬لحماية‭ ‬العضلات‭ ‬مع‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬السن‭.‬

وأوردت‭ ‬الدراسة،‭ ‬التي‭ ‬نُشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ Frontiers ‭ ‬ in ‭ ‬ Nutrition ‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬القهوة‭ ‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬ضمور‭ ‬العضلات،‭ ‬وهو‭ ‬مرض‭ ‬يصيب‭ ‬العضلات‭ ‬والعظام،‭ ‬ويؤثر‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬وكتلة‭ ‬العضلات‭ ‬والأداء‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬العمر‭.‬

واعتمد‭ ‬الباحثون‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬8300‭ ‬مشارك،‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬وكان‭ ‬متوسط‭ ‬عمر‭ ‬المشاركين‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬عاماً،‭ ‬وكان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصفهم‭ ‬من‭ ‬الإناث‭.‬

وجاءت‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬المسح‭ ‬الوطني‭ ‬للصحة‭ ‬والفحص،‭ ‬وهي‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬تديرها‭ ‬مراكز‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها،‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬صحة‭ ‬الأمريكيين‭ ‬منذ‭ ‬ستينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭.‬

وقام‭ ‬مؤلفو‭ ‬الدراسة‭ ‬بتقييم‭ ‬كتلة‭ ‬العضلات‭ ‬لدى‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقييم‭ ‬عمليات‭ ‬مسح‭ ‬كثافة‭ ‬العظام،‭ ‬وقاموا‭ ‬بتقييم‭ ‬تناول‭ ‬المشاركين‭ ‬للقهوة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جعلهم‭ ‬يملؤون‭ ‬استبياناً‭ ‬حول‭ ‬كمية‭ ‬القهوة‭ ‬التي‭ ‬تناولوها‭ ‬خلال‭ ‬الـ24‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية‭.‬

وأشار‭ ‬الخبراء‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬الرصدية‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬ارتباط‭ ‬إيجابي‭ ‬بين‭ ‬استهلاك‭ ‬القهوة‭ ‬وزيادة‭ ‬كتلة‭ ‬العضلات‮»‬‭.‬

وأظهرت‭ ‬النتائج،‭ ‬بحسب‭ ‬الخبراء،‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬في‭ ‬كتلة‭ ‬العضلات‭ ‬بنحو‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬لدى‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬تناولوا‭ ‬كميات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬القهوة‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الدراسة‭: ‬‮«‬قد‭ ‬تساعد‭ ‬القهوة‭ ‬والكافيين‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الالتهام‭ ‬الذاتي،‭ ‬وهي‭ ‬عملية‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬الخلايا‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬السن‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تركز‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬الشباب،‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬القول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬القهوة‭ ‬قد‭ ‬تفيد‭ ‬عضلاتهم،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬لن‭ ‬يروا‭ ‬فوائد‭ ‬العضلات،‭ ‬لكن‭ ‬معظم‭ ‬الشباب‭ ‬لا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬العضلات‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬مثيرة‭ ‬للاهتمام،‭ ‬وقد‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬القهوة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬العضلات،‭ ‬فإننا‭ ‬لا‭ ‬نعتقد‭ ‬أنها‭ ‬العلاج‭ ‬لفقدان‭ ‬العضلات‭. ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تحب‭ ‬قهوتك‭ ‬فاستمر‭ ‬في‭ ‬تناولها‭ ‬فقط،‭ ‬ولا‭ ‬تتخلى‭ ‬عن‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬صالة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‮»‬‭. ‬