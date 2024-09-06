Saturday, 07 September 2024 05:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ما تأثير تناول القهوة على العضلات؟

9/6/2024 7:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬القهوة‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬العضلات‭ ‬مع‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬العمر،‭ ‬وتقليل‭ ‬احتمالات‭ ‬التعرض‭ ‬لإصابات‭ ‬من‭ ‬السقوط،‭ ‬وقد‭ ‬يُبقي‭ ‬الإنسان‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬فترة‭ ‬أطول‭.‬

وأفاد‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬فيري‭ ‬ويل‭ ‬هيليث‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬خبراء‭ ‬علقوا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬خلصت‭ ‬إليه‭ ‬الدراسة؛‭ ‬إذ‭ ‬قالوا‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬القهوة‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬العضلات‭ ‬فمن‭ ‬المهم‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬صحي‭ ‬وممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬لحماية‭ ‬العضلات‭ ‬مع‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬السن‭.‬

وأوردت‭ ‬الدراسة،‭ ‬التي‭ ‬نُشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ Frontiers ‭ ‬ in ‭ ‬ Nutrition ‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬القهوة‭ ‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬ضمور‭ ‬العضلات،‭ ‬وهو‭ ‬مرض‭ ‬يصيب‭ ‬العضلات‭ ‬والعظام،‭ ‬ويؤثر‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬وكتلة‭ ‬العضلات‭ ‬والأداء‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬العمر‭.‬

واعتمد‭ ‬الباحثون‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬8300‭ ‬مشارك،‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬وكان‭ ‬متوسط‭ ‬عمر‭ ‬المشاركين‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬عاماً،‭ ‬وكان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصفهم‭ ‬من‭ ‬الإناث‭.‬

وجاءت‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬المسح‭ ‬الوطني‭ ‬للصحة‭ ‬والفحص،‭ ‬وهي‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬تديرها‭ ‬مراكز‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها،‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬صحة‭ ‬الأمريكيين‭ ‬منذ‭ ‬ستينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭.‬

وقام‭ ‬مؤلفو‭ ‬الدراسة‭ ‬بتقييم‭ ‬كتلة‭ ‬العضلات‭ ‬لدى‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقييم‭ ‬عمليات‭ ‬مسح‭ ‬كثافة‭ ‬العظام،‭ ‬وقاموا‭ ‬بتقييم‭ ‬تناول‭ ‬المشاركين‭ ‬للقهوة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جعلهم‭ ‬يملؤون‭ ‬استبياناً‭ ‬حول‭ ‬كمية‭ ‬القهوة‭ ‬التي‭ ‬تناولوها‭ ‬خلال‭ ‬الـ24‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية‭.‬

وأشار‭ ‬الخبراء‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬الرصدية‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬ارتباط‭ ‬إيجابي‭ ‬بين‭ ‬استهلاك‭ ‬القهوة‭ ‬وزيادة‭ ‬كتلة‭ ‬العضلات‮»‬‭.‬

وأظهرت‭ ‬النتائج،‭ ‬بحسب‭ ‬الخبراء،‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬في‭ ‬كتلة‭ ‬العضلات‭ ‬بنحو‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬لدى‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬تناولوا‭ ‬كميات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬القهوة‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الدراسة‭: ‬‮«‬قد‭ ‬تساعد‭ ‬القهوة‭ ‬والكافيين‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الالتهام‭ ‬الذاتي،‭ ‬وهي‭ ‬عملية‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬الخلايا‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬السن‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تركز‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬الشباب،‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬القول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬القهوة‭ ‬قد‭ ‬تفيد‭ ‬عضلاتهم،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬لن‭ ‬يروا‭ ‬فوائد‭ ‬العضلات،‭ ‬لكن‭ ‬معظم‭ ‬الشباب‭ ‬لا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬العضلات‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬مثيرة‭ ‬للاهتمام،‭ ‬وقد‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬القهوة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬العضلات،‭ ‬فإننا‭ ‬لا‭ ‬نعتقد‭ ‬أنها‭ ‬العلاج‭ ‬لفقدان‭ ‬العضلات‭. ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تحب‭ ‬قهوتك‭ ‬فاستمر‭ ‬في‭ ‬تناولها‭ ‬فقط،‭ ‬ولا‭ ‬تتخلى‭ ‬عن‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬صالة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‮»‬‭. ‬

MENAFN06092024000055011008ID1108646287

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث