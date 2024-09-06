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آفاق طبية جديدة.. ((جيش من الروبوتات النانوية)) قد يعالج حالة صحية قاتلة!

9/6/2024 7:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توصل‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جيشا‭ ‬من‭ ‬الروبوتات‭ ‬النانوية‭ ‬المغناطيسية‮»‬‭ ‬يمكنه‭ ‬علاج‭ ‬حالة‭ ‬صحية‭ ‬قاتلة‭ ‬و«فتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الطب‮»‬‭.‬

وابتكر‭ ‬الفريق،‭ ‬بقيادة‭ ‬مشتركة‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬بجامعة‭ ‬إدنبرة،‭ ‬روبوتات‭ ‬طبية‭ ‬نانوية‭ ‬الحجم‭ ‬يمكن‭ ‬توجيهها‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬تمكين‭ ‬العلاج‭ ‬الدقيق‭ ‬والمنخفض‭ ‬المخاطر‭ ‬لتمدد‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬في‭ ‬الدماغ،‭ ‬الذي‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬حوالي‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬سنويا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وتتكون‭ ‬الروبوتات‭ ‬النانوية‭ ‬المغناطيسية‭ ‬من‭ ‬عقاقير‭ ‬تخثر‭ ‬الدم‭ ‬‮«‬مغلفة‭ ‬بغلاف‭ ‬مصمم‭ ‬للذوبان‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬دقيقة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الاختبارات‭ ‬تم‭ ‬حقن‭ ‬عدة‭ ‬مئات‭ ‬المليارات‭ ‬من‭ ‬الروبوتات‭ ‬في‭ ‬شريان،‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬توجيهها‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬تمدد‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬باستخدام‭ ‬المغناطيس‭ ‬والتصوير‭ ‬الطبي‭.‬

وبمجرد‭ ‬تموضع‭ ‬الروبوتات‭ ‬في‭ ‬مكانها‭ ‬استخدم‭ ‬الفريق‭ ‬المغناطيس‭ ‬لتجميعها‭ ‬معا‭ ‬وتسخينها‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬انصهار‭ ‬الغلاف،‭ ‬وإطلاق‭ ‬العقار‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الدقيق‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬أو‭ ‬يوقف‭ ‬النزيف‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭.‬

وكشفت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يبشر‭ ‬بإمكانية‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬الروبوتات‭ ‬الصغيرة‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬مستقبلا‭ ‬‮«‬للقيام‭ ‬بمهام‭ ‬معقدة‭ ‬داخل‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬توصيل‭ ‬الأدوية‭ ‬وإصلاح‭ ‬الأعضاء‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬تشي‭ ‬تشو‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الدراسة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الروبوتات‭ ‬النانوية‭ ‬جاهزة‭ ‬لفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الطب،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬بإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬جراحية‭ ‬بمخاطر‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬التقليدية،‭ ‬وإيصال‭ ‬الأدوية‭ ‬بدقة‭ ‬متناهية‭ ‬إلى‭ ‬أجزاء‭ ‬يصعب‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬الجسم‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬الروبوتات‭ ‬النانوية‭ ‬لديها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬الأدوية‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬دقيقة‭ ‬دون‭ ‬خطر‭ ‬التسرب‭ ‬إلى‭ ‬مجرى‭ ‬الدم‭.‬

وقال‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬الروبوتات‭ ‬النانوية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الغرسات‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬تمدد‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬في‭ ‬الدماغ،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬رفض‭ ‬الجسم‭ ‬للغرسات،‭ ‬ويحد‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الأدوية‭ ‬المضادة‭ ‬لتجلط‭ ‬الدم،‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬النزيف‭ ‬ومشاكل‭ ‬في‭ ‬المعدة‭.‬

ونُشرت‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬ Small ‭. ‬

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