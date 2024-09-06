((الزوجة رقم 16)).. خطوبة ابنة رئيس جنوب إفريقيا السابق لملك إسواتيني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تمت خطوبة نومسيبو زوما (21 عاما) ابنة الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما، من ملك إسواتيني، مسواتي الثالث (56 عاما) خلال حفل رقصة القصب السنوي المعروف باسم «أومهلانا».
و«أومهلانا» هو احتفال تقليدي يجمع المئات من الفتيات والنساء للرقص أمام الملك.
ووفقا لصحيفة «الغارديان» البريطانية شاركت زوما في الحفل بصفتها «ليبهوفيلا»، وهو اللقب الذي يطلق على خطيبة الملك ما يجعلها الزوجة الـ16 لملك إسواتيني، المعروفة سابقا باسم «سوازيلاند».
ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار ملك إسواتيني في إدارة آخر مملكة مطلقة في إفريقيا، حيث يحكم البلاد منذ عام 1986 بعد أن تولى العرش وهو في الثامنة عشرة من عمره، وتعرض لانتقادات بسبب أسلوب حياته الباذخ بينما يعيش معظم السكان في فقر.
ورقصة القصب التي تستمر أياما هي طقوس تقليدية، حيث تغني وترقص الشابات وهن عاريات الصدر ويرتدين ملابس تقليدية تشمل خلخالا وشراشيب ملونة سميكة، وبعضهن يحملن سيوفا ودروعا وهمية، وقد اعتبرت مثالا على ثقافة إسواتيني «الرشيقة» وحضر حوالي 5000 شخص احتفالات هذا العام في قرية لودزيدزيني الملكية في لوبامبا.
وتتجمع فتيات إسواتيني في حقل خلال حفل رقصة أوملانها لعام 2024 في مقر إقامة لودزيدزيني الملكي في 2 سبتمبر 2024
ووفق الصحيفة هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الملك مسواتي الذي لديه العشرات من الأطفال، عن عروس أصغر سنا بكثير في حفل «أومهلانا».
ففي سبتمبر 2005 تم تقديم فينديلي نكامبولي البالغة من العمر 17 عاما كخطيبته الثالثة عشرة في رقصة القصب، حيث ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية في ذلك الوقت أنها لفتت انتباهه في الرقصة الرئيسية في الشهر السابق.
ويحكم الملك البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.2 مليون نسمة بموجب مرسوم، حيث تم حظر الأحزاب السياسية ولا يوجد مسؤولون منتخبون إلا بصفة استشارية.
والعروس الجديدة، نومسيبو زوما، تنحدر من عائلة تعيش في ظل تعدد الزوجات، فوالدها جاكوب زوما البالغ من العمر 82 عاما تزوج 6 مرات وله أكثر من 20 طفلا، وكان زوما رئيسا لجنوب إفريقيا حتى عام 2018 عندما أجبر على الاستقالة بعد «اتهامات متعددة بالفساد».
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