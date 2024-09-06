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((الزوجة رقم 16)).. خطوبة ابنة رئيس جنوب إفريقيا السابق لملك إسواتيني

9/6/2024 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمت‭ ‬خطوبة‭ ‬نومسيبو‭ ‬زوما‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬ابنة‭ ‬الرئيس‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬السابق‭ ‬جاكوب‭ ‬زوما،‭ ‬من‭ ‬ملك‭ ‬إسواتيني،‭ ‬مسواتي‭ ‬الثالث‭ (‬56‭ ‬عاما‭) ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬رقصة‭ ‬القصب‭ ‬السنوي‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬أومهلانا‮»‬‭.‬

و‮«‬أومهلانا‮»‬‭ ‬هو‭ ‬احتفال‭ ‬تقليدي‭ ‬يجمع‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬والنساء‭ ‬للرقص‭ ‬أمام‭ ‬الملك‭.‬

ووفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬الغارديان‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬شاركت‭ ‬زوما‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬بصفتها‭ ‬‮«‬ليبهوفيلا‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬يطلق‭ ‬على‭ ‬خطيبة‭ ‬الملك‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬الزوجة‭ ‬الـ16‭ ‬لملك‭ ‬إسواتيني،‭ ‬المعروفة‭ ‬سابقا‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬سوازيلاند‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬ملك‭ ‬إسواتيني‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬آخر‭ ‬مملكة‭ ‬مطلقة‭ ‬في‭ ‬إفريقيا،‭ ‬حيث‭ ‬يحكم‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1986‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تولى‭ ‬العرش‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬وتعرض‭ ‬لانتقادات‭ ‬بسبب‭ ‬أسلوب‭ ‬حياته‭ ‬الباذخ‭ ‬بينما‭ ‬يعيش‭ ‬معظم‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬فقر‭.‬

ورقصة‭ ‬القصب‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬أياما‭ ‬هي‭ ‬طقوس‭ ‬تقليدية،‭ ‬حيث‭ ‬تغني‭ ‬وترقص‭ ‬الشابات‭ ‬وهن‭ ‬عاريات‭ ‬الصدر‭ ‬ويرتدين‭ ‬ملابس‭ ‬تقليدية‭ ‬تشمل‭ ‬خلخالا‭ ‬وشراشيب‭ ‬ملونة‭ ‬سميكة،‭ ‬وبعضهن‭ ‬يحملن‭ ‬سيوفا‭ ‬ودروعا‭ ‬وهمية،‭ ‬وقد‭ ‬اعتبرت‭ ‬مثالا‭ ‬على‭ ‬ثقافة‭ ‬إسواتيني‭ ‬‮«‬الرشيقة‮»‬‭ ‬وحضر‭ ‬حوالي‭ ‬5000‭ ‬شخص‭ ‬احتفالات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬لودزيدزيني‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬لوبامبا‭.‬

وتتجمع‭ ‬فتيات‭ ‬إسواتيني‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬رقصة‭ ‬أوملانها‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬إقامة‭ ‬لودزيدزيني‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024

ووفق‭ ‬الصحيفة‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يعلن‭ ‬فيها‭ ‬الملك‭ ‬مسواتي‭ ‬الذي‭ ‬لديه‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬عن‭ ‬عروس‭ ‬أصغر‭ ‬سنا‭ ‬بكثير‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬‮«‬أومهلانا‮»‬‭.‬

ففي‭ ‬سبتمبر‭ ‬2005‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬فينديلي‭ ‬نكامبولي‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬كخطيبته‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬رقصة‭ ‬القصب،‭ ‬حيث‭ ‬ذكرت‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬أنها‭ ‬لفتت‭ ‬انتباهه‭ ‬في‭ ‬الرقصة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬السابق‭.‬

ويحكم‭ ‬الملك‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬بموجب‭ ‬مرسوم،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬حظر‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬مسؤولون‭ ‬منتخبون‭ ‬إلا‭ ‬بصفة‭ ‬استشارية‭.‬

والعروس‭ ‬الجديدة،‭ ‬نومسيبو‭ ‬زوما،‭ ‬تنحدر‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تعدد‭ ‬الزوجات،‭ ‬فوالدها‭ ‬جاكوب‭ ‬زوما‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬82‭ ‬عاما‭ ‬تزوج‭ ‬6‭ ‬مرات‭ ‬وله‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬طفلا،‭ ‬وكان‭ ‬زوما‭ ‬رئيسا‭ ‬لجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬عندما‭ ‬أجبر‭ ‬على‭ ‬الاستقالة‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬اتهامات‭ ‬متعددة‭ ‬بالفساد‮»‬‭.‬

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