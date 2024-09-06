تأجيل مئات الرحلات في مطارات لندن بسبب الطقس السيئ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهدت أكثر مطارات لندن ازدحاما تأجيل، أو إلغاء، مئات الرحلات الجوية، فيما هطلت الأمطار على المدينة وتسبب الضباب في انخفاض الرؤية.
وأوضحت شركة فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية أنه تم تأجيل نحو 20 % من الرحلات في مطار هيثرو، وهو أكبر مطارات أوروبا، وإلغاء نحو 3 % من عمليات الهبوط والإقلاع.
وجرى تأجيل نحو 25 % من الخدمات الصادرة في مطار لندن سيتي، بينما شهد مطار جاتويك تأجيل نحو ثلث رحلاته الواردة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وكانت الخطوط الجوية البريطانية (بريتش أيروايز) الأكثر تضررا، بتأجيل
230 رحلة وإلغاء 56 أخرى. ولم ترد الشركة على الفور على طلبات للتعقيب.
وجرى تحويل بعض رحلات شركة «كيه.إل.إم.» المتجهة لمطار لندن سيتي، في قلب العاصمة البريطانية، إلى مطار ساوث إيند الكائن خارج العاصمة، بحسب ما ذكرته الشركة في بيان.
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