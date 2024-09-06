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تأجيل مئات الرحلات في مطارات لندن بسبب الطقس السيئ

9/6/2024 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهدت‭ ‬أكثر‭ ‬مطارات‭ ‬لندن‭ ‬ازدحاما‭ ‬تأجيل،‭ ‬أو‭ ‬إلغاء،‭ ‬مئات‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية،‭ ‬فيما‭ ‬هطلت‭ ‬الأمطار‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬وتسبب‭ ‬الضباب‭ ‬في‭ ‬انخفاض‭ ‬الرؤية‭. ‬

‭ ‬وأوضحت‭ ‬شركة‭ ‬فلايت‭ ‬أوير‭ ‬لتتبع‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تأجيل‭ ‬نحو‭ ‬20 % ‭ ‬من‭ ‬الرحلات‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬هيثرو،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬مطارات‭ ‬أوروبا،‭ ‬وإلغاء‭ ‬نحو‭ ‬3‭ ‬ % ‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الهبوط‭ ‬والإقلاع‭. ‬

وجرى‭ ‬تأجيل‭ ‬نحو‭ ‬25 % ‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬لندن‭ ‬سيتي،‭ ‬بينما‭ ‬شهد‭ ‬مطار‭ ‬جاتويك‭ ‬تأجيل‭ ‬نحو‭ ‬ثلث‭ ‬رحلاته‭ ‬الواردة،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج‭ ‬للأنباء‭. ‬

وكانت‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ (‬بريتش‭ ‬أيروايز‭) ‬الأكثر‭ ‬تضررا،‭ ‬بتأجيل‭ ‬

230‭ ‬رحلة‭ ‬وإلغاء‭ ‬56‭ ‬أخرى‭. ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬للتعقيب‭.
‬وجرى‭ ‬تحويل‭ ‬بعض‭ ‬رحلات‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬كيه‭.‬إل‭.‬إم‭.‬‮»‬‭ ‬المتجهة‭ ‬لمطار‭ ‬لندن‭ ‬سيتي،‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية،‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬ساوث‭ ‬إيند‭ ‬الكائن‭ ‬خارج‭ ‬العاصمة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬

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