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شنغهاي تفتتح أكبر مضمار تزلج داخلي في العالم

9/6/2024 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬افتُتح‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬شنغهاي‭ ‬أكبر‭ ‬مضمار‭ ‬تزلج‭ ‬داخلي‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬الأحدث‭ ‬بين‭ ‬المشاريع‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬تزايُد‭ ‬شعبية‭ ‬الرياضات‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬الصين‭. ‬

ويشهد‭ ‬قطاع‭ ‬التزلج‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬ازدهارا‭ ‬منذ‭ ‬استضافة‭ ‬بكين‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬تعززه‭ ‬المساعدات‭ ‬الحكومية‭ ‬الضخمة‭ ‬والإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الطبقة‭ ‬المتوسطة‭ ‬الآخذة‭ ‬في‭ ‬الاتساع‭. ‬

وتحتل‭ ‬الصين‭ ‬مركز‭ ‬الصدارة‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مضامير‭ ‬التزلج‭ ‬المغلقة،‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬نصف‭ ‬المنشآت‭ ‬العشر‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬العملاقة،‭ ‬وفقا‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬داكسيو‭ ‬كوناسلتينغ‮»‬‭ ‬الاستشارية‭ ‬في‭ ‬شنغهاي‭.
‬فمنذ‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬امس‭ ‬الجمعة،‭ ‬وصلت‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬التي‭ ‬تبدو‭ ‬كأنها‭ ‬جبال‭ ‬الألب‭ ‬والتي‭ ‬تستضيف‭ ‬حفلة‭ ‬الافتتاح‭. ‬ولكن‭ ‬بمجرد‭ ‬دخول‭ ‬المجمع،‭ ‬انخفض‭ ‬الزئبق‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬درجة‭ ‬التجمد‭.
‬ووسط‭ ‬حرارة‭ ‬خارجية‭ ‬قاربت‭ ‬30‭ ‬درجة‭ ‬عند‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحا،‭ ‬دُشِّن‭ ‬منتجع‭ ‬‮«‬ل * سنو‭ ‬إندور‭ ‬سكيينغ‭ ‬ثيم‮»‬‭ ‬ L*SNOW ‭ ‬ Indoor ‭ ‬ Skiing ‭ ‬ Theme ‭ ‬عند‭ ‬ساحل‭ ‬لينغان،‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬نحو‭ ‬ساعة‭ ‬ونصف‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬شنغهاي،‭ ‬وهو‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬نهر‭ ‬جليدي‭ ‬وتبلغ‭ ‬مساحته‭ ‬حوالي‭ ‬90‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭.
‬وسُجّل‭ ‬المسار‭ ‬الداخلي‭ ‬الجديد‭ ‬امس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬موسوعة‭ ‬‮«‬غينيس‮»‬‭ ‬للأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬هاربين‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬أيضا‭. ‬

وكان‭ ‬مُقرَرا‭ ‬أساسا‭ ‬افتتاح‭ ‬المركز‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬لكنّ‭ ‬الموعد‭ ‬أرجئ‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭. ‬

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