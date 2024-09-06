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فترة ذهبية للفن التشكيلي البحريني برعاية ملكيةفنانون: معرض أذربيجان يعزز التواصل الثقافي بين البحرين والخارج

9/6/2024 7:12:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اعتبر‭ ‬فنانون‭ ‬بحرينيون‭ ‬مشاركون‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬باكو‭ ‬ ‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬ ‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشهد‭ ‬فترة‭ ‬ذهبية‭ ‬للفن‭ ‬التشكيلي،‭ ‬حيث‭ ‬يحظى‭ ‬المشهد‭ ‬الفني‭ ‬بدعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

كما‭ ‬أشادوا‭ ‬بإسهامات‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون،‭ ‬ومؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون،‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المشهد‭ ‬الفني‭ ‬البحريني‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭. ‬فيما‭ ‬ينظر‭ ‬الفنانون‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬باعتبارها‭ ‬جسرًا‭ ‬ثقافيًا‭ ‬رائعًا‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وأذربيجان،‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬والفني‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وقال‭ ‬الفنان‭ ‬عدنان‭ ‬الأحمد‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬الفنية،‭ ‬وأحد‭ ‬أهم‭ ‬المشاركات‭ ‬الدولية‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتي‭ ‬الفنية‭. ‬نعيش‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فترة‭ ‬ذهبية،‭ ‬حيث‭ ‬فُتحت‭ ‬جميع‭ ‬الأبواب‭ ‬للفن‭ ‬البحريني‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبدعم‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬الفنية‭ ‬والثقافية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون،‭ ‬بقيادة‭ ‬الفنان‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬فخور‭ ‬بأن‭ ‬أكون‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين‭ ‬المبدعين،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬الفنان‭ ‬إبراهيم‭ ‬بو‭ ‬سعد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬الحضارية‭ ‬للشعوب‭. ‬والفن‭ ‬والثقافة‭ ‬هما‭ ‬الطريق‭ ‬الأفضل‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬التواصل‮»‬‭.
‬وتابع‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للفنون‭ ‬التشكيلية‭ ‬عام‭ ‬1983،‭ ‬سعى‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للجمعية،‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬الثقافي‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لغة‭ ‬الفن‭. ‬وتوّج‭ ‬هذا‭ ‬الجهد‭ ‬بتأسيس‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالفن‭ ‬والفنانين‭ ‬وتطويرهم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنظيم‭ ‬المعارض‭ ‬لتعريف‭ ‬العالم‭ ‬بالفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬البحريني‮»‬‭.‬

واعتبرت‭ ‬الفنانة‭ ‬غادة‭ ‬خنجي،‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬بعملين،‭ ‬المعرض‭ ‬‮«‬جسرًا‭ ‬ثقافيًّا‭ ‬رائعًا‭ ‬بين‭ ‬أذربيجان‭ ‬والبحرين‭. ‬إذ‭ ‬يحظى‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المميز‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الذي‭ ‬أرست‭ ‬مؤسسته‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أساسًا‭ ‬متينًا‭ ‬لتعزيز‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.

وقالت‭ ‬إن‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬يثري‭ ‬تجربتها‭ ‬الفنية،‭ ‬كما‭ ‬يعزز‭ ‬التبادل‭ ‬للفنون‭ ‬والثقافة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تحتفي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بالتعبير‭ ‬الفني‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬أيضاً‭ ‬بتعزيز‭ ‬روابط‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬الثقافي،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الفنية‭ ‬بين‭ ‬أذربيجان‭ ‬والبحرين‭.‬‮«‬

وبينت‭ ‬الفنانة‭ ‬عائشة‭ ‬حافظ،‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬بثلاثة‭ ‬أعمال‭ ‬حجرية‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬مجسمات‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮»‬عروش‭ ‬الملكات‮«‬،‭ ‬أن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لديه‭ ‬اهتمام‭ ‬وذائقة‭ ‬فنية‭ ‬بأعمال‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين‭. ‬‮«‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاهتمام‭ ‬والالتزام‭ ‬بدعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬قام‭ ‬بعرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مقتنياته‭ ‬للفنانين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭. ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬التعريف‭ ‬بالحركة‭ ‬الفنية‭ ‬البحرينية‭ ‬للجمهور‭ ‬الأذربيجاني‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬التجربة‭ ‬الفنية‭ ‬وإبراز‭ ‬الحركة‭ ‬الفنية‭ ‬والتشكيلية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬الفنان‭ ‬علي‭ ‬المحميد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الخارجية‭ ‬ليست‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬بل‭ ‬سبقتها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعريف‭ ‬الفن‭ ‬البحريني‭ ‬دوليا،‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬إشهار‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للفنون‭ ‬التشكيلية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬أعمال‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

فيما‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الأولى‭ ‬للفنان‭ ‬فاضل‭ ‬عباس‭ ‬الذي‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفن‭ ‬هي‭ ‬اللغة‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬والمجتمعات‭ ‬على‭ ‬سائر‭ ‬الأزمان،‭ ‬والفنانون‭ ‬هم‭ ‬الوسيلة‭ ‬لربط‭ ‬هذه‭ ‬الثقافة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬يسرني‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬مع‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬الأساتذة‭ ‬الفنانين،‭ ‬لتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمختلف‭ ‬اتجاهاتها‭ ‬الفنية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الخارجية‭ ‬تبني‭ ‬أواصر‭ ‬الترابط‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‮»‬‭. ‬

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