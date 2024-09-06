باريس تكرّم العداءة تشيبتيغي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

شاركت‭ ‬تشيبتيغي‭ ‬في‭ ‬ماراثون‭ ‬السيدات‭ ‬خلال‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬لكنها‭ ‬دخلت‭ ‬العناية‭ ‬المركّزة‭ ‬في‭ ‬كينيا‭ ‬لإصابتها‭ ‬الأحد‭ ‬بحروق‭ ‬بنسبة‭ ‬80‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صبّ‭ ‬صديقها‭ ‬عليها‭ ‬البنزين‭ ‬وأضرم‭ ‬بها‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬مأساوية‭ ‬أخرى‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬الواقعة‭ ‬شرقي‭ ‬إفريقيا‭.‬

قالت‭ ‬هيغالدو‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أبهرتنا‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬باريس‭. ‬رأينا‭ ‬جمالها،‭ ‬قوتها،‭ ‬وحريتها‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬جمالها‭ ‬وقوتها‭ ‬وحريتها‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬محتملة‭ ‬للشخص‭ ‬الذي‭ ‬ارتكب‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬باريس‭ ‬لن‭ ‬تنساها‭. ‬سنخصص‭ ‬منشأة‭ ‬رياضية‭ ‬باسمها‭ ‬لكي‭ ‬تبقى‭ ‬ذاكرتها‭ ‬وقصتها‭ ‬بيننا،‭ ‬ولتحمل‭ ‬رسالة‭ ‬المساواة‭ ‬التي‭ ‬تنقلها‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‮»‬‭.‬

كانت‭ ‬مشاركة‭ ‬تشيبتيغي‭ (‬33‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬الأولى‭ ‬لها‭ ‬أولمبيا‭ ‬حيث‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬44‭ ‬في‭ ‬الماراثون‭.‬

أثار‭ ‬مقتلها‭ ‬الذي‭ ‬وصفته‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بـ«القتل‭ ‬العنيف‮»‬،‭ ‬استنكارا‭ ‬واسعا‭.‬

وقالت‭ ‬جانيت‭ ‬موسيفيني،‭ ‬السيدة‭ ‬الأولى‭ ‬الأوغندية‭ ‬ووزيرة‭ ‬التعليم،‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭) ‬‮«‬إن‭ ‬خبر‭ ‬وفاة‭ ‬ابنتنا‭ ‬ريبيكا‭ ‬شبتيغي‭ ‬المأساوية‭ ‬بسبب‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬مقلق‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬الكيني‭ ‬كيبشومبا‭ ‬موركومين‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬تمثل‭ ‬‮«‬تذكيرا‭ ‬صارخا‮»‬‭ ‬بضرورة‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬لمكافحة‭ ‬العنف‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الجنس‭.‬