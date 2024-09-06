فافاسوري وإيراني يفوزان ببطولة أمريكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومنح‭ ‬الفوز‭ ‬إيراني،‭ ‬بطلة‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭ ‬للسيدات،‭ ‬وفافاسوري‭ ‬لقبهما‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭ ‬تجمعهما‭ ‬فقط‭ ‬بعد‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬وأولمبياد‭ ‬باريس‭.‬

وقال‭ ‬فافاسوري‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬خاص‭ ‬للغاية،‭ ‬إنه‭ ‬حلم‭ ‬تحقق‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أفوز‭ ‬بهذا‭ ‬الشيء‭ ‬مع‭ ‬سارة‮»‬‭.‬

‮«‬إنها‭ ‬إنسانة‭ ‬ولاعبة‭ ‬مذهلة،‭ ‬كنت‭ ‬أتابعها‭ ‬دائما‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬المهنية‭. ‬كان‭ ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬اللعب‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬ويمبلدون‭ ‬والأولمبياد،‭ ‬واستمتعنا‭ ‬كثيرا‭ ‬هنا‮»‬‭.‬



