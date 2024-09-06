فافاسوري وإيراني يفوزان ببطولة أمريكا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نيويورك - (رويترز): فاز الإيطاليان أندريا فافاسوري وسارة إيراني بلقب الزوجي المختلط في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بالانتصار 7-6 و7-5 على الثنائي الأمريكي تايلور تاونسند ودونالد يانج.
ومنح الفوز إيراني، بطلة البطولات الأربع الكبرى خمس مرات في منافسات الزوجي للسيدات، وفافاسوري لقبهما الأول في منافسات الزوجي المختلط في البطولات الأربع الكبرى في ثالث بطولة كبرى تجمعهما فقط بعد بطولة ويمبلدون وأولمبياد باريس.
وقال فافاسوري: «إنه أمر خاص للغاية، إنه حلم تحقق بالنسبة لي أن أفوز بهذا الشيء مع سارة».
«إنها إنسانة ولاعبة مذهلة، كنت أتابعها دائما خلال مسيرتها المهنية. كان من الرائع اللعب معها في ويمبلدون والأولمبياد، واستمتعنا كثيرا هنا».
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