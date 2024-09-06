عناق ((900))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تابع‭ ‬ابن‭ ‬الـ39‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬34‭ ‬بعد‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬نونو‭ ‬منديش‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬إستاديو‭ ‬دا‭ ‬لوش‮»‬‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أنني‭ ‬سأصل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الرقم،‭ ‬لأنه‭ ‬مع‭ ‬استمراري‭ ‬في‭ ‬اللعب،‭ ‬سيحدث‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭. ‬يبدو‭ ‬الأمر‭ ‬مثل‭ ‬أي‭ ‬مرحلة،‭ ‬لكني‭ ‬وحدي‭ ‬أعلم،‭ ‬والأشخاص‭ ‬من‭ ‬حولي،‭ ‬مدى‭ ‬صعوبة‭ ‬العمل‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬لكي‭ ‬أكون‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭ ‬بدنيا‭ ‬ونفسيا،‭ ‬لتسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الرقم‭ ‬900‮»‬‭.‬

بدا‭ ‬رونالدو‭ ‬الذي‭ ‬جثا‭ ‬على‭ ‬ركبتيه‭ ‬عاطفيا‭ ‬وهو‭ ‬يبكي‭ ‬محتفلا‭ ‬بالهدف‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬به‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬131‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬213‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬بقميص‭ ‬البرتغال‭.‬

ويتطلع‭ ‬المهاجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬عتبة‭ ‬الـ1000‭ ‬هدف،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬صرّح‭ ‬سابقا‭ ‬‮«‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬تأتي‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي،‭ ‬كما‭ ‬تعلم‭. ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أحطم‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية،‭ ‬إنها‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬التي‭ ‬تطاردني‭. ‬لذلك‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭. ‬لكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬الشيء‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬هو‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‮»‬‭. ‬