Saturday, 07 September 2024 05:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عناق ((900))

9/6/2024 7:11:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لشبونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬‮«‬هي‭ ‬خطوة‭ ‬فريدة‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭. ‬هو‭ ‬رقم‭ ‬كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬أصل‭ ‬إليه‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬‭. ‬بهذه‭ ‬الكلمات‭ ‬عبّر‭ ‬المهاجم‭ ‬المخضرم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬عن‭ ‬فرحته‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدفه‭ ‬الـ900‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬كرواتيا‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬لشبونة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭.‬

تابع‭ ‬ابن‭ ‬الـ39‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬34‭ ‬بعد‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬نونو‭ ‬منديش‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬إستاديو‭ ‬دا‭ ‬لوش‮»‬‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أنني‭ ‬سأصل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الرقم،‭ ‬لأنه‭ ‬مع‭ ‬استمراري‭ ‬في‭ ‬اللعب،‭ ‬سيحدث‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭. ‬يبدو‭ ‬الأمر‭ ‬مثل‭ ‬أي‭ ‬مرحلة،‭ ‬لكني‭ ‬وحدي‭ ‬أعلم،‭ ‬والأشخاص‭ ‬من‭ ‬حولي،‭ ‬مدى‭ ‬صعوبة‭ ‬العمل‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬لكي‭ ‬أكون‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭ ‬بدنيا‭ ‬ونفسيا،‭ ‬لتسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الرقم‭ ‬900‮»‬‭.‬

بدا‭ ‬رونالدو‭ ‬الذي‭ ‬جثا‭ ‬على‭ ‬ركبتيه‭ ‬عاطفيا‭ ‬وهو‭ ‬يبكي‭ ‬محتفلا‭ ‬بالهدف‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬به‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬131‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬213‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬بقميص‭ ‬البرتغال‭.‬

ويتطلع‭ ‬المهاجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬عتبة‭ ‬الـ1000‭ ‬هدف،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬صرّح‭ ‬سابقا‭ ‬‮«‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬تأتي‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي،‭ ‬كما‭ ‬تعلم‭. ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أحطم‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية،‭ ‬إنها‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬التي‭ ‬تطاردني‭. ‬لذلك‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭. ‬لكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬الشيء‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬هو‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‮»‬‭. ‬

MENAFN06092024000055011008ID1108646279

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث