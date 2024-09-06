خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى نشر قوة ((محايدة)) لحماية المدنيين في السودان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬محمد‭ ‬شاندي‭ ‬عثمان‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬تقصّي‭ ‬الحقائق‭ ‬بشأن‭ ‬السودان،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬خطورة‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬تؤكد‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحّة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فورية‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أنشأ‭ ‬هذه‭ ‬البعثة‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بهدف‭ ‬توثيق‭ ‬انتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬المرتكبة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬نائبه‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭. ‬

وأسفرت‭ ‬الحرب‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬تتّضح‭ ‬الحصيلة‭ ‬الفعلية‭ ‬للنزاع،‭ ‬تفيد‭ ‬تقديرات‭ ‬بأنها‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬150‭ ‬ألفا‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬داخل‭ ‬السودان‭ ‬أو‭ ‬لجوئهم‭ ‬إلى‭ ‬البلدان‭ ‬المجاورة،‭ ‬بحسب‭ ‬أرقام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وتسببت‭ ‬المعارك‭ ‬بدمار‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للبلاد،‭ ‬وخرج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭.

‬وقال‭ ‬عثمان‭: ‬‮«‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطرفَين‭ ‬المتحاربَين‭ ‬لم‭ ‬يتجنّبا‭ (‬إيذاء‭) ‬المدنيين،‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تنشر‭ ‬قوة‭ ‬مستقلة‭ ‬ومحايدة‭ ‬ذات‭ ‬تفويض‭ ‬بحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأخير‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬زميلته‭ ‬منى‭ ‬رشماوي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬نماذج‭ ‬عدة،‭ ‬سواء‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬المجاور،‭ ‬أو‭ ‬قوة‭ ‬تدخل‭ ‬إقليمية‭ ‬تابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭. ‬

وأكد‭ ‬هؤلاء‭ ‬الخبراء‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يتحدثون‭ ‬باسم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬سكانه،‭ ‬أي‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭. ‬وطالب‭ ‬الخبراء‭ ‬بوقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وأسفوا‭ ‬لتجاهل‭ ‬السلطات‭ ‬السودانية‭ ‬لأربعة‭ ‬طلبات‭ ‬قدمت‭ ‬لها‭ ‬لزيارة‭ ‬البلاد‭. ‬وكما‭ ‬هي‭ ‬العادة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالات،‭ ‬أُرسل‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬للتعليق‭ ‬عليه،‭ ‬غير‭ ‬أنّه‭ ‬بقي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إجابة‭. ‬

وبحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬ثبُت‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حلفائهما،‭ ‬‮«‬مسؤولون‭ ‬عن‭ ‬انتهاكات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬هجمات‭ ‬مباشرة‭ ‬وعشوائية‭ ‬تمثّلت‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬وقصف‭ ‬ضدّ‭ ‬مدنيين‭ ‬ومدارس‭ ‬ومستشفيات‭ ‬وشبكات‭ ‬اتصالات‭ ‬وإمدادات‭ ‬حيوية‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬استهدف‭ ‬الطرفان‭ ‬المتحاربان‭ ‬المدنيين‭ ‬‮«‬عبر‭ ‬ارتكاب‭ ‬عمليات‭ ‬اغتصاب‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي،‭ ‬وتوقيفات‭ ‬وعمليات‭ ‬احتجاز‭ ‬تعسفية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التعذيب‭ ‬وسوء‭ ‬المعاملة‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬أنّهما‭ ‬ارتكبا‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الانتهاكات‭ ‬التي‭ ‬‮«‬تشكّل‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬

وسلّط‭ ‬الخبراء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬‮«‬الهجمات‭ ‬المروّعة‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬ضد‭ ‬مجموعات‭ ‬غير‭ ‬عربية،‭ ‬خصوصا‭ ‬المساليت‭ ‬في‭ ‬الجنينة‭ ‬وما‭ ‬حولها‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬دارفور‮»‬‭.

‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أشاروا‭ ‬إلى‭ ‬جرائم‭ ‬قتل‭ ‬وتعذيب‭ ‬واغتصاب‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬وتدمير‭ ‬الممتلكات‭ ‬والنهب‭. ‬وقالوا‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬أيضا‭ ‬دوافع‭ ‬منطقية‭ ‬للاعتقاد‭ ‬أنّ‭ ‬الأفعال‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬والميليشيات‭ ‬المتحالفة‭ ‬معها‭ ‬تشكّل‭ ‬جرائم‭ ‬كثيرة‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.

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‬ويأمل‭ ‬الخبراء‭ ‬الذين‭ ‬تمكّنوا‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬نازحين‭ ‬من‭ ‬الصراع‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬مجاورة‭ ‬للسودان‭ ‬و182‭ ‬ضحية‭ ‬مباشرة‭ ‬للانتهاكات‭ ‬وأقارب‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الضحايا،‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يمتد‭ ‬حظر‭ ‬الأسلحة‭ ‬ليشمل‭ ‬كل‭ ‬السودان‭. ‬كذلك‭ ‬يطالبون‭ ‬السلطات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬وتسليمها‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تقدّم،‭ ‬يطالب‭ ‬هؤلاء‭ ‬الخبراء‭ ‬بوضع‭ ‬آلية‭ ‬قضائية‭ ‬دولية‭ ‬مخصّصة‭ ‬للسودان‭ ‬فقط‭. ‬