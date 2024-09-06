زيلينسكي يطالب حلفاءه بـ((المزيد من الأسلحة)) في مواجهة الضغوط الميدانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬يملك‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬تحقيق‭ ‬الإرهاب‭ ‬الروسي‭ ‬أي‭ ‬نتائج‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تشهد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬قصفاً‭ ‬روسياً‭ ‬مدمرا‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬عدة،‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬55‭ ‬شخصا‭ ‬عند‭ ‬استهداف‭ ‬كلية‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬بولتافا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البلاد‭. ‬وكرّر‭ ‬زيلينسكي‭ ‬دعوته‭ ‬للسماح‭ ‬له‭ ‬باستخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬التي‭ ‬يزوّده‭ ‬بها‭ ‬حلفاؤه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لاستهداف‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‮»‬‭.

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وكان‭ ‬حلفاء‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المورّدان‭ ‬الرئيسيان‭ ‬للأسلحة‭ ‬أي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وألمانيا،‭ ‬قد‭ ‬وافقوا‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحتهم‭ ‬في‭ ‬ضرب‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬معيّنة،‭ ‬بينما‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬يظهرون‭ ‬تردّدا‭ ‬بشأن‭ ‬ظروف‭ ‬أخرى‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭. ‬يواصل‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬قضيته‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬في‭ ‬فرانكفورت‭ (‬غرب‭) ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ليس‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬رامشتاين‭. ‬وسيتوجه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭ ‬لحضور‭ ‬منتدى‭ ‬اقتصادي‭ ‬ولإجراء‭ ‬‮«‬مفاوضات‮»‬‭ ‬مع‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭.

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وبعد‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬تكافح‭ ‬كييف‭ ‬لإحراز‭ ‬تقدّم‭ ‬خصوصا‭ ‬أنّ‭ ‬الهجوم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬قواتها‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬الروسية‭ ‬مطلع‭ ‬أغسطس،‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬صدّ‭ ‬تقدّم‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الخميس‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬أولويته‮»‬‭ ‬هي‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬دونباس‭ ‬بالكامل‭ ‬حيث‭ ‬يتقدم‭ ‬جيشه‭. ‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬في‭ ‬رامشتاين‭ ‬عن‭ ‬مساعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬لكييف‭ ‬بقيمة‭ ‬250‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬‮«‬ما‭ ‬سيسمح‭ ‬بزيادة‭ ‬القدرات‭ ‬لتلبية‭ ‬حاجات‭ ‬أوكرانيا‭ ‬المتطوّرة‮»‬‭. ‬