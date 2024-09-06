Saturday, 07 September 2024 05:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زيلينسكي يطالب حلفاءه بـ((المزيد من الأسلحة)) في مواجهة الضغوط الميدانية

9/6/2024 7:11:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رامشتاين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‮»‬‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الحليفة‭ ‬المجتمعة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬صد‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‮»‬‭ ‬والسماح‭ ‬له‭ ‬باستخدام‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬لضرب‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تكثّف‭ ‬موسكو‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬المدمّر‭ ‬وتحرز‭ ‬تقدّما‭ ‬في‭ ‬الجبهة‭ ‬الشرقية‭. ‬وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬اتصال‮»‬‭ ‬لحلفاء‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬القاعدة‭ ‬الجوية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬رامشتاين‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬ألمانيا،‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬لمواجهة‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬يملك‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬تحقيق‭ ‬الإرهاب‭ ‬الروسي‭ ‬أي‭ ‬نتائج‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تشهد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬قصفاً‭ ‬روسياً‭ ‬مدمرا‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬عدة،‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬55‭ ‬شخصا‭ ‬عند‭ ‬استهداف‭ ‬كلية‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬بولتافا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البلاد‭. ‬وكرّر‭ ‬زيلينسكي‭ ‬دعوته‭ ‬للسماح‭ ‬له‭ ‬باستخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬التي‭ ‬يزوّده‭ ‬بها‭ ‬حلفاؤه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لاستهداف‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‮»‬‭.

وكان‭ ‬حلفاء‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المورّدان‭ ‬الرئيسيان‭ ‬للأسلحة‭ ‬أي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وألمانيا،‭ ‬قد‭ ‬وافقوا‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحتهم‭ ‬في‭ ‬ضرب‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬معيّنة،‭ ‬بينما‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬يظهرون‭ ‬تردّدا‭ ‬بشأن‭ ‬ظروف‭ ‬أخرى‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭. ‬يواصل‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬قضيته‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬في‭ ‬فرانكفورت‭ (‬غرب‭) ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ليس‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬رامشتاين‭. ‬وسيتوجه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭ ‬لحضور‭ ‬منتدى‭ ‬اقتصادي‭ ‬ولإجراء‭ ‬‮«‬مفاوضات‮»‬‭ ‬مع‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭.

وبعد‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬تكافح‭ ‬كييف‭ ‬لإحراز‭ ‬تقدّم‭ ‬خصوصا‭ ‬أنّ‭ ‬الهجوم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬قواتها‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬الروسية‭ ‬مطلع‭ ‬أغسطس،‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬صدّ‭ ‬تقدّم‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الخميس‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬أولويته‮»‬‭ ‬هي‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬دونباس‭ ‬بالكامل‭ ‬حيث‭ ‬يتقدم‭ ‬جيشه‭. ‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬في‭ ‬رامشتاين‭ ‬عن‭ ‬مساعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬لكييف‭ ‬بقيمة‭ ‬250‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬‮«‬ما‭ ‬سيسمح‭ ‬بزيادة‭ ‬القدرات‭ ‬لتلبية‭ ‬حاجات‭ ‬أوكرانيا‭ ‬المتطوّرة‮»‬‭. ‬

MENAFN06092024000055011008ID1108646276

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث