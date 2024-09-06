الرئيس الصيني يقترح خطط عمل للشراكة لدفع التحديث مع إفريقيا بشكل مشترك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬شي‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬رئيسي‭ ‬ألقاه‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬افتتاح‭ ‬قمة‭ ‬منتدى‭ ‬التعاون‭ ‬الصيني‭ ‬ – ‭ ‬الإفريقي‭ (‬فوكاك‭) ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬إن‭ ‬ثلث‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تحديث‭ ‬عالمي‭ ‬بدون‭ ‬تحديث‭ ‬الصين‭ ‬وإفريقيا‭.‬

وأوضح‭ ‬شي‭ ‬أن‭ ‬خطط‭ ‬العمل‭ ‬الـ10‭ ‬للشراكة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬المقبلة،‭ ‬ستغطي‭ ‬مجالات‭ ‬التعلم‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬الحضارات،‭ ‬وازدهار‭ ‬التجارة‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬السلاسل‭ ‬الصناعية‭ ‬والترابط‭ ‬والتعاون‭ ‬الإنمائي‭ ‬والصحة‭ ‬والزراعة‭ ‬ومعيشة‭ ‬الشعب‭ ‬والتبادلات‭ ‬الشعبية‭ ‬والثقافية‭ ‬والتنمية‭ ‬الخضراء‭ ‬والأمن‭ ‬المشترك‭.‬

واقترح‭ ‬شي‭ ‬رفع‭ ‬المستوى‭ ‬العام‭ ‬للعلاقات‭ ‬الصينية‭-‬الإفريقية‭ ‬إلى‭ ‬مجتمع‭ ‬المستقبل‭ ‬المشترك‭ ‬للصين‭ ‬وإفريقيا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬خلال‭ ‬العصر‭ ‬الجديد‭.‬

كما‭ ‬اقترح‭ ‬رفع‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وجميع‭ ‬الدول‭ ‬الإفريقية‭ ‬التي‭ ‬تربطها‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬علاقات‭ ‬استراتيجية‭.‬

وقال‭ ‬شي‭ ‬إنه‭ ‬بفضل‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين،‭ ‬تعيش‭ ‬العلاقات‭ ‬الصينية‭-‬الإفريقية‭ ‬حاليا‭ ‬أزهى‭ ‬مراحلها‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬التاريخ‭.‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬توضيحه‭ ‬لخطط‭ ‬العمل‭ ‬الـ10‭ ‬للشراكة،‭ ‬قال‭ ‬شي‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعلم‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬الحضارات،‭ ‬تقف‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬إفريقيا‭ ‬لبناء‭ ‬منصة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحوكمة،‭ ‬وشبكة‭ ‬المعرفة‭ ‬الصينية‭-‬الإفريقية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنمية،‭ ‬و25‭ ‬مركزا‭ ‬للدراسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالصين‭ ‬وإفريقيا‭.‬

ستدعو‭ ‬الصين‭ ‬1000‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬الإفريقية‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬لتعميق‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حوكمة‭ ‬الحزب‭ ‬والدولة‭.‬

وكي‭ ‬يتحقق‭ ‬الازدهار‭ ‬التجاري،‭ ‬قال‭ ‬شي‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬ستفتح‭ ‬أسواقها‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‭ ‬بشكل‭ ‬طوعي‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬واحد،‭ ‬وقد‭ ‬قررت‭ ‬منح‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬الأقل‭ ‬نموا‭ ‬التي‭ ‬تربطها‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬الصين،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬33‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬إفريقيا،‭ ‬معاملة‭ ‬بدون‭ ‬رسوم‭ ‬جمركية‭ ‬تغطي‭ ‬نسبة‭ ‬100‭ ‬بالمائة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الخطوط‭ ‬الجمركية‭.‬

وأضاف‭ ‬شي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬جعل‭ ‬الصين‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬نامية‭ ‬رئيسية‭ ‬وأول‭ ‬اقتصاد‭ ‬رئيسي‭ ‬يتخذ‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيساعد‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬السوق‭ ‬الصينية‭ ‬الكبيرة‭ ‬إلى‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لإفريقيا‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬ستوسع‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬الإفريقية،‭ ‬وستعمق‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬وستطلق‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬تعزيز‭ ‬الجودة‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وإفريقيا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬شي‭ ‬عن‭ ‬استعداد‭ ‬الصين‭ ‬لإبرام‭ ‬اتفاقيات‭ ‬إطارية‭ ‬بشأن‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنمية‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الإفريقية‭ ‬لتوفير‭ ‬ضمان‭ ‬مؤسسي‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬ومستقر‭ ‬وقابل‭ ‬للتنبؤ‭ ‬للتجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

ولأجل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬السلاسل‭ ‬الصناعية،‭ ‬فإن‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لدفع‭ ‬المنطقة‭ ‬التجريبية‭ ‬للتعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬المتعمق‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬وإطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬تمكين‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭.‬

وقال‭ ‬شي‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬بناء‭ ‬مركز‭ ‬تعاون‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وإفريقيا‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك،‭ ‬وسيجري‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬20‭ ‬مشروعا‭ ‬نموذجيا‭ ‬رقميا‭ ‬لتبني‭ ‬الجولة‭ ‬الأحدث‭ ‬من‭ ‬الثورة‭ ‬التكنولوجية‭ ‬والتحول‭ ‬الصناعي‭ ‬معا‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بخطة‭ ‬عمل‭ ‬الشراكة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتباطية،‭ ‬أعرب‭ ‬شي‭ ‬عن‭ ‬استعداد‭ ‬الصين‭ ‬لتنفيذ‭ ‬30‭ ‬مشروعا‭ ‬لارتباطية‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تعاون‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬عالي‭ ‬الجودة‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭.‬

أما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنمية،‭ ‬قال‭ ‬شي‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لإصدار‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬بشأن‭ ‬تعميق‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مبادرة‭ ‬التنمية‭ ‬العالمية‭ ‬مع‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬1000‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬صغير‭ ‬وجميل‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬تحسين‭ ‬سبل‭ ‬العيش‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بخطة‭ ‬عمل‭ ‬الشراكة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الصحة،‭ ‬أعرب‭ ‬شي‭ ‬عن‭ ‬استعداد‭ ‬الصين‭

‬لتأسيس‭ ‬تحالف‭ ‬للمستشفيات‭ ‬ومراكز‭ ‬طبية‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وإرسال‭ ‬2000‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي‭ ‬إلى‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وإطلاق‭ ‬20‭ ‬برنامجا‭ ‬للمرافق‭ ‬الصحية‭ ‬ومعالجة‭ ‬الملاريا‭.‬

ولأجل‭ ‬تحسين‭ ‬الزراعة‭ ‬وسبل‭ ‬العيش،‭ ‬ستقدم‭ ‬الصين‭ ‬لإفريقيا‭ ‬مليار‭ ‬يوان‭ (‬حوالي‭ ‬140‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬كمساعدات‭ ‬غذائية‭ ‬طارئة،‭ ‬وسترسل‭ ‬500‭ ‬خبير‭ ‬زراعي،‭ ‬وستؤسس‭ ‬تحالفا‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الزراعية‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وإفريقيا‭.‬

وستُبذل‭ ‬جهود‭ ‬لتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬ثنائي‭ ‬الاتجاه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تدشين‭ ‬عمليات‭ ‬تجارية‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الشركات‭ ‬الصينية‭ ‬والإفريقية،‭ ‬وتمكين‭ ‬إفريقيا‭ ‬من‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالقيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬وخلْق‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬مليون‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬لإفريقيا‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتبادلات‭ ‬الشعبية،‭ ‬قال‭ ‬شي‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬ستنشئ‭ ‬أكاديمية‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬الهندسة‭ ‬وستبني‭ ‬10‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬لوبان‭ ‬مع‭ ‬إفريقيا‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬توفير‭ ‬حوالي‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬فرصة‭ ‬تدريب‭ ‬لشعوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬تركز‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬والشباب‭.‬

كما‭ ‬اتفق‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬تخصيص‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬ليكون‭ ‬عام‭ ‬التبادلات‭ ‬الشعبية‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وإفريقيا‭.‬

أما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتنمية‭ ‬الخضراء،‭ ‬فإن‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لإطلاق‭ ‬30‭ ‬مشروعا‭ ‬للطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬في‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وإنشاء‭ ‬منتدى‭ ‬صيني‭-‬إفريقي‭ ‬بشأن‭ ‬الاستخدام‭ ‬السلمي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬النووية،‭ ‬وتأسيس‭ ‬30‭ ‬مختبرا‭ ‬مشتركا،‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستشعار‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬باستخدام‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬واستكشاف‭ ‬القمر‭ ‬والفضاء‭ ‬العميق‭.‬

ولضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬المشترك،‭ ‬أعرب‭ ‬شي‭ ‬عن‭ ‬استعداد‭ ‬الصين‭ ‬لبناء‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬إفريقيا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مبادرة‭ ‬الأمن‭ ‬العالمي‭ ‬وجعلها‭ ‬نموذجا‭ ‬جيدا‭ ‬للتعاون‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬البلاد‭ ‬ستقدم‭ ‬أيضا‭ ‬لإفريقيا‭ ‬منحة‭ ‬بقيمة‭ ‬مليار‭ ‬يوان‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬مساعدات‭ ‬عسكرية‭.‬

وأوضح‭ ‬شي‭ ‬أنه‭ ‬لأجل‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطط‭ ‬العمل‭ ‬الـ10‭ ‬للشراكة،‭ ‬ستوفر‭ ‬الحكومة‭ ‬الصينية‭ ‬دعما‭ ‬ماليا‭ ‬بقيمة‭ ‬360‭ ‬مليار‭ ‬يوان‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬المقبلة‭. ‬