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اقتراح بقانون نيابي بمنح العامل إجازة 3 أيام في حال ولادة مولود له

9/6/2024 7:11:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تقدم‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬المحفوظ‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬تعديل‭ ‬أحد‭ ‬بنود‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬بخصوص‭ ‬حق‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬مدتها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر‭ ‬عند‭ ‬ولادة‭ ‬مولود‭ ‬له‭.‬

وأكد‭ ‬جلال‭ ‬المحفوظ‭ ‬أن‭ ‬الأسرة‭ ‬أساس‭ ‬المجتمع،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬يأتي‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬ويرمي‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬العامل‭ ‬إجازة‭ ‬مدتها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إذا‭ ‬ولد‭ ‬له‭ ‬مولود‭ ‬له‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬العامل‭ ‬الذي‭ ‬ولد‭ ‬له‭ ‬مولود‭ ‬هو‭ ‬رب‭ ‬أسرة‭ ‬مكلف‭ ‬ومسؤول‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬واستكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬المولود‭ ‬ومرافقتها‭ ‬بالأخص‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الوضع‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬مراعاة‭ ‬لظروف‭ ‬العامل‭ ‬ولضرورة‭ ‬تواجده‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬نظام‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬يمنح‭ ‬العامل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬بأجر‭ ‬كامل‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ولادة‭ ‬مولود‭ ‬له،‭ ‬كما‭ ‬يحق‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬ان‭ ‬يطلب‭ ‬الوثائق‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬تثبت‭ ‬ذلك‭.‬

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