اقتراح بقانون نيابي بمنح العامل إجازة 3 أيام في حال ولادة مولود له

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تقدم النائب جلال كاظم المحفوظ باقتراح بقانون تعديل أحد بنود أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بخصوص حق العامل في إجازة مدتها ثلاثة أيام مدفوعة الأجر عند ولادة مولود له.
وأكد جلال المحفوظ أن الأسرة أساس المجتمع، مبينا أن الاقتراح يأتي استنادًا إلى قانون العمل في القطاع الأهلي ويرمي إلى منح العامل إجازة مدتها ثلاثة أيام مدفوعة الأجر في حال إذا ولد له مولود له بدلًا من يوم واحد فقط، معتبرا أن العامل الذي ولد له مولود هو رب أسرة مكلف ومسؤول بالدرجة الأولى عن تلبية احتياجات واستكمال إجراءات المولود ومرافقتها بالأخص خلال الأيام الثلاثة الأولى من عملية الوضع.
وأضاف أن المقترح بقانون يصب في صالح الأسرة البحرينية مراعاة لظروف العامل ولضرورة تواجده خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن قانون نظام العمل في المملكة العربية السعودية يمنح العامل الحق في إجازة بأجر كامل مدة ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، كما يحق لصاحب العمل ان يطلب الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك.
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