د. فوزية الجيب: الأميرة سبيكة تدعم المشاريع والمبادرات التي تسهم في استدامة تقدم المرأة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعربت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الجيب‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬الأساس‭ ‬والركيزة‭ ‬التي‭ ‬تمكّن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وازدهارها‭.‬

وثمّنت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الجيب‭ ‬مساندة‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وحرص‭ ‬سموّه‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المبادرات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتطورة،‭ ‬التي‭ ‬تفتح‭ ‬أمام‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬فرصًا‭ ‬للنجاح‭ ‬والتميّز‭ ‬والإبداع‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭.‬

وأشادت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الجيب‭ ‬بصدور‭ ‬قرارين‭ ‬بشأن‭ ‬جائزة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لتقديم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتحديد‭ ‬مستويات‭ ‬المشاركين‭ ‬والمزايا‭ ‬والامتيازات‭ ‬التي‭ ‬سيحصلون‭ ‬عليها‭ ‬عند‭ ‬الفوز‭ ‬بالجائزة‭.‬

ولفتت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الجيب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬العاهل‭ ‬المعظم،‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬تولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬خاصًا‭ ‬ومشهودًا‭ ‬بدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتأكيد‭ ‬ريادتها‭ ‬النموذجية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭. ‬وأشارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الجيب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬استطاعت‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬أن‭ ‬تُبرز‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬والمساعي‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والأهلية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬المرأة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهاراتها‭ ‬وكفاءاتها‭ ‬وخبراتها‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬متمنية‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لرئيسة‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬جائزة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثامنة،‭ ‬وأن‭ ‬تثمر‭ ‬جهودهم‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإبداع‭ ‬والعطاء‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬