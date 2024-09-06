د. فوزية الجيب: الأميرة سبيكة تدعم المشاريع والمبادرات التي تسهم في استدامة تقدم المرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت الدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار رئيس مجلس الشورى رئيسة لجنة التوازن بين الجنسين في الأمانة العامة لمجلس أن جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتقدم المرأة البحرينية تعطي حافزًا وتشجيعًا للمؤسسات الرسمية والأهلية والأفراد من أجل تقديم المبادرات وتنفيذ البرامج النوعية التي تسهم في إبراز منجزات المرأة، وما تحصده من نجاح وتميّز عبر مشاركتها الفاعلة والمؤثرة في شتى مجالات العمل التنموي والوطني، وحرصها على النهوض بالمنجزات الحضارية التي تشهدها مملكة البحرين، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأعربت الدكتورة الجيب عن الفخر والاعتزاز بالدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة البحرينية من لدن جلالة الملك المعظم، الذي يُعد الأساس والركيزة التي تمكّن المرأة البحرينية من العطاء والإسهام في تقدم مملكة البحرين وازدهارها.
وثمّنت الدكتورة الجيب مساندة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص سموّه على تقديم المبادرات الحكومية المتطورة، التي تفتح أمام المرأة البحرينية فرصًا للنجاح والتميّز والإبداع ضمن فريق البحرين.
وأشادت الدكتورة الجيب بصدور قرارين بشأن جائزة صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقديم المرأة البحرينية، وتحديد مستويات المشاركين والمزايا والامتيازات التي سيحصلون عليها عند الفوز بالجائزة.
ولفتت الدكتورة الجيب إلى أن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، تولي اهتمامًا خاصًا ومشهودًا بدعم ومساندة المشاريع والمبادرات والأنشطة التي تسهم في استدامة تقدم المرأة البحرينية، وتأكيد ريادتها النموذجية على المستويين الإقليمي والدولي. وأشارت الدكتورة الجيب إلى أن جائزة صاحبة السمو لتقدم المرأة البحرينية، استطاعت خلال الأعوام الماضية أن تُبرز الجهود الكبيرة والمساعي المتعددة التي تقوم بها المؤسسات الرسمية والأهلية من أجل دعم المرأة، وتعزيز مهاراتها وكفاءاتها وخبراتها في شتى مجالات العمل الوطني، متمنية التوفيق والنجاح لرئيسة وأعضاء لجنة جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية في دورتها الثامنة، وأن تثمر جهودهم بما يحقق للمرأة البحرينية المزيد من الإبداع والعطاء في خدمة مملكة البحرين.
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