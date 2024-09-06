بحث تعزيز العلاقات الشبابية بين البحرين وتركيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬وأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية،‭ ‬ومنها‭ ‬القطاع‭ ‬الشبابي‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬التركي‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬استعداد‭ ‬بلاده‭ ‬لمواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الشبابي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬الناجحة‭.‬‮

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وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الشبابية،‭ ‬وبحث‭ ‬إمكانية‭ ‬التعاون‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬شباب‭ ‬البلدين‭.‬