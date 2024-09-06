Saturday, 07 September 2024 05:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بحث تعزيز العلاقات الشبابية بين البحرين وتركيا

9/6/2024 7:11:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬اجتماعًا‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي،‭ ‬مع‭ ‬عثمان‭ ‬أشقين‭ ‬باك‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭.‬‮

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬وأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية،‭ ‬ومنها‭ ‬القطاع‭ ‬الشبابي‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬التركي‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬استعداد‭ ‬بلاده‭ ‬لمواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الشبابي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬الناجحة‭.‬‮

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الشبابية،‭ ‬وبحث‭ ‬إمكانية‭ ‬التعاون‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬شباب‭ ‬البلدين‭.‬

MENAFN06092024000055011008ID1108646272

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث