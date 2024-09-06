بحث تعزيز العلاقات الشبابية بين البحرين وتركيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي، مع عثمان أشقين باك وزير الشباب والرياضة في الجمهورية التركية.
وخلال الاجتماع أكدت وزيرة شؤون الشباب متانة العلاقات التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية التركية وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات التنموية، ومنها القطاع الشبابي.
ومن جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة التركي بالعلاقات التي تربط بين البلدين في مختلف القطاعات مشيرًا إلى استعداد بلاده لمواصلة تعزيز آفاق التعاون في الجانب الشبابي بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في الجوانب الشبابية، وبحث إمكانية التعاون بما يسهم بشكل فعّال في خدمة شباب البلدين.
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