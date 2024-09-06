تعزيز التعاون بين البحرين والاتحاد البرلماني الدولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬للقضايا‭ ‬والتحديات‭ ‬الراهنة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيع‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬البرلمانات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬الرقابي‭ ‬والتنموي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لكافة‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬الاتحاد،‭ ‬مشيراً‭ ‬بوجه‭ ‬خاص‭ ‬إلى‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الناجحة‭ ‬لأعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬146‭ ‬للاتحاد‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬دورها‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬الحوار‭ ‬والسلام‭.‬