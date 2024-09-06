تعزيز التعاون بين البحرين والاتحاد البرلماني الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السيد مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في مقر الاتحاد في جنيف.
أكد المندوب الدائم خلال اللقاء حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، مشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي في التوعية والبحث عن حلول للقضايا والتحديات الراهنة، وذلك من خلال تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانات الوطنية وتعزيز دورها الرقابي والتنموي.
من جانبه، أعرب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي عن تقديره لكافة الجهود التي تبذلها مملكة البحرين وإسهاماتها البارزة في دعم برامج ومبادرات الاتحاد، مشيراً بوجه خاص إلى استضافة مملكة البحرين الناجحة لأعمال الجمعية العامة 146 للاتحاد في العام الماضي، والتي أكدت المملكة من خلالها على دورها البارز في ترسيخ مبادئ الحوار والسلام.
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