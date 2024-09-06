السعودية والإمارات.. الدولتان الأكثر توظيفا للبحرينيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت زينب إسماعيل:
كشفت إحصائيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للربع الأخير من عام 2023 أن السعودية والإمارات هما الدولتان الأكثر استقطابا للبحرينيين للعمل فيهما. وبلغت نسبة البحرينيين العاملين في كلتا الدولتين مقارنة بباقي دول الخليج العربي نحو 77 % ، حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين فيهما نحو 1864 موظفا. وتفوقت السعودية على الإمارات من حيث عدد البحرينيين المشتغلين فيها بنسبة 47 % وبعدد 1747 بحرينيا، فيما بلغت نسبة البحرينيين العاملين في الإمارات نحو 30 % وعددهم 1117 مواطنا.
وتوزع الموظفون البحرينيون على باقي دول الخليج العربي، حيث بلغت نسبة الموظفين في قطر نحو 11 % ، وعددهم نحو 420 مواطنا، تليها الكويت بنسبة 9 % وعددهم 341 موظفا، وفي المرتبة الأخيرة تأتي عمان بنسبة 2 % ، وعددهم نحو 92 موظفا.
وشكلن الإناث من إجمالي العاملين في الخليج العربي نحو ثلث الموظفين البحرينيين العاملين في المنطقة، حيث بلغت نسبتهن نحو 31 % . ووصل عدد الإناث العاملات في كل الدول الست إلى ما يقارب 1164 مواطنة. أغلبهن يعملن في السعودية والإمارات وعددهن نحو 808 بحرينيات، ونسبتهن تصل إلى نحو 69.4 % .
ويصل عدد البحرينيين العاملين في القطاعات العامة بدول الخليج العربي إلى 905 موظفين ونسبتهم نحو 24.35 من إجمالي الموظفين في القطاعين. تستقطب النسبة الأكبر منهم الإمارات وعددهم 522 بحرينيا. أما عدد العاملين في القطاع الخاص في تلك الدول فيصل إلى نحو 2812، ويشكلون نحو 75.6 % من إجمالي العاملين في منطقة الخليج العربي.
وذكرت الإحصائيات للربع الرابع من عام 2023 أن عدد البحرينيين المنتهية خدماتهم الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى 7625 مواطنا، 57 % منهم كانوا يشتغلون في السعودية وعددهم نحو 4352. وتأتي في المرتبة الثانية الإمارات بنسبة 24 % وعددهم نحو 1793 مواطنا. تليها كل من الكويت وقطر بنسبة 8 % ، كلٍ منهما على حدة، ويصل عدد المشتغلين في الكويت إلى نحو 573 وفي قطر إلى نحو 602 موظف، وفي المركز الأخير تأتي عمان بنسبة 4 % ، وعدد الموظفين البحرينيين الذين كانوا يعملون فيها يصل إلى نحو 305.
وفي النظام الموحد لمد الحماية التأمينية أيضا، تتفوق نسبة الذكور على الإناث، حيث يشكلون نحو 76.8 % وعددهم 5861 رجلا، مقابل 1764 امرأة كن يعملن في دول الخليج العربي.
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