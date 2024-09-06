السعودية والإمارات.. الدولتان الأكثر توظيفا للبحرينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشفت‭ ‬إحصائيات‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬هما‭ ‬الدولتان‭ ‬الأكثر‭ ‬استقطابا‭ ‬للبحرينيين‭ ‬للعمل‭ ‬فيهما‭. ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬كلتا‭ ‬الدولتين‭ ‬مقارنة‭ ‬بباقي‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬نحو‭ ‬77 % ،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬فيهما‭ ‬نحو‭ ‬1864‭ ‬موظفا‭. ‬وتفوقت‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬الإمارات‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيين‭ ‬المشتغلين‭ ‬فيها‭ ‬بنسبة‭ ‬47 % ‭ ‬وبعدد‭ ‬1747‭ ‬بحرينيا،‭ ‬فيما‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬نحو‭ ‬30 % ‭ ‬وعددهم‭ ‬1117‭ ‬مواطنا‭. ‬

وتوزع‭ ‬الموظفون‭ ‬البحرينيون‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬نحو‭ ‬11 % ،‭ ‬وعددهم‭ ‬نحو‭ ‬420‭ ‬مواطنا،‭ ‬تليها‭ ‬الكويت‭ ‬بنسبة‭ ‬9 % ‭ ‬وعددهم‭ ‬341‭ ‬موظفا،‭ ‬وفي‭ ‬المرتبة‭ ‬الأخيرة‭ ‬تأتي‭ ‬عمان‭ ‬بنسبة‭ ‬2 % ،‭ ‬وعددهم‭ ‬نحو‭ ‬92‭ ‬موظفا‭. ‬

وشكلن‭ ‬الإناث‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬نحو‭ ‬ثلث‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبتهن‭ ‬نحو‭ ‬31 % ‭. ‬ووصل‭ ‬عدد‭ ‬الإناث‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬الست‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬1164‭ ‬مواطنة‭. ‬أغلبهن‭ ‬يعملن‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬وعددهن‭ ‬نحو‭ ‬808‭ ‬بحرينيات،‭ ‬ونسبتهن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬69‭.‬4 % ‭. ‬

ويصل‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬العامة‭ ‬بدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬إلى‭ ‬905‭ ‬موظفين‭ ‬ونسبتهم‭ ‬نحو‭ ‬24‭.‬35‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭. ‬تستقطب‭ ‬النسبة‭ ‬الأكبر‭ ‬منهم‭ ‬الإمارات‭ ‬وعددهم‭ ‬522‭ ‬بحرينيا‭. ‬أما‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬فيصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬2812،‭ ‬ويشكلون‭ ‬نحو‭ ‬75‭.‬6 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭. ‬

وذكرت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬للربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيين‭ ‬المنتهية‭ ‬خدماتهم‭ ‬الخاضعين‭ ‬للنظام‭ ‬الموحد‭ ‬لمد‭ ‬الحماية‭ ‬التأمينية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬7625‭ ‬مواطنا،‭ ‬57 % ‭ ‬منهم‭ ‬كانوا‭ ‬يشتغلون‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬وعددهم‭ ‬نحو‭ ‬4352‭. ‬وتأتي‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬الإمارات‭ ‬بنسبة‭ ‬24 % ‭ ‬وعددهم‭ ‬نحو‭ ‬1793‭ ‬مواطنا‭. ‬تليها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬وقطر‭ ‬بنسبة‭ ‬8 % ،‭ ‬كلٍ‭ ‬منهما‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬ويصل‭ ‬عدد‭ ‬المشتغلين‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬573‭ ‬وفي‭ ‬قطر‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬602‭ ‬موظف،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬تأتي‭ ‬عمان‭ ‬بنسبة‭ ‬4 % ،‭ ‬وعدد‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬فيها‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬305‭. ‬

وفي‭ ‬النظام‭ ‬الموحد‭ ‬لمد‭ ‬الحماية‭ ‬التأمينية‭ ‬أيضا،‭ ‬تتفوق‭ ‬نسبة‭ ‬الذكور‭ ‬على‭ ‬الإناث،‭ ‬حيث‭ ‬يشكلون‭ ‬نحو‭ ‬76‭.‬8 % ‭ ‬وعددهم‭ ‬5861‭ ‬رجلا،‭ ‬مقابل‭ ‬1764‭ ‬امرأة‭ ‬كن‭ ‬يعملن‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭. ‬