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مراكز تحفيظ القرآن.. قبلة النشء والشباب في الصيفنجاحات بحرينية لافتة في مسابقات القرآن الكريم الدولية

9/6/2024 7:11:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

جسد‭ ‬حرص‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬تكريم‭ ‬أصحاب‭ ‬الإنجازات‭ ‬الوطنية،‭ ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬للقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين،‭ ‬والمسابقات‭ ‬القرآنية‭ ‬الدولية‭ ‬2022‭-‬2024،‭ ‬تأكيدا‭ ‬لدعم‭ ‬جلالته‭ ‬خدمة‭ ‬كتاب‭ ‬الله‭ ‬ودعم‭ ‬حفظته‭.‬

وتؤدي‭ ‬مراكز‭ ‬تحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬دورا‭ ‬فاعلا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أنشطة‭ ‬قرآنية‭ ‬للنشء‭ ‬والشباب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬تكثيف‭ ‬برامج‭ ‬إعداد‭ ‬وتأهيل‭ ‬المتسابقين‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬القرآنية‭ ‬بمختلف‭ ‬مستوياتها‭ ‬وفئاته،‭ ‬كما‭ ‬باتت‭ ‬المراكز‭ ‬والحلقات‭ ‬القرآنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قبلة‭ ‬النشء‭ ‬والشباب‭ ‬خلال‭ ‬إجازة‭ ‬الصيف‭.‬

كشف‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العمري‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المراكز‭ ‬والحلقات‭ ‬القرآنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يبلغ‭ ‬311‭ ‬مركزاً‭ ‬وحلقة‭ ‬قرآنية‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬الصيفية‭ ‬منها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬105‭ ‬مراكز‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬مراكز‭ ‬تحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬المخصصة‭ ‬للأولاد‭ ‬يبلغ‭ ‬162‭ ‬مركزاً،‭ ‬ومراكز‭ ‬الإناث‭ ‬149‭ ‬مركزاً‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬هي‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬والمشرفة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المراكز‭ ‬والحلقات‭ ‬القرآنية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬شؤون‭ ‬منسوبيها‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬والطلاب‭.‬

وأكد‭ ‬العمري‭ ‬أن‭ ‬المراكز‭ ‬والحلقات‭ ‬القرآنية‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬البرامج‭ ‬الدراسية‭ ‬الأساسية‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية،‭ ‬وهذه‭ ‬البرامج‭ ‬الدراسية‭ ‬معتمدة‭ ‬في‭ ‬اللائحة‭ ‬التعليمية‭ ‬وهي‭ ‬كالآتي‭: ‬برنامج‭ ‬حفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬برنامج‭ ‬علم‭ ‬التلاوة‭ ‬وعلم‭ ‬التجويد،‭ ‬برنامج‭ ‬التلاوة‭ ‬الصحيحة،‭ ‬برنامج‭ ‬التأسيس‭ ‬على‭ ‬القراءة‭ ‬العربية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬الإجازات‭ ‬والقراءات‭ ‬القرآنية‭ ‬المتواترة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية‭ ‬تتميز‭ ‬بإضافة‭ ‬برامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬متنوعة‭ ‬تستهدف‭ ‬طلاب‭ ‬المراكز‭ ‬والحلقات‭ ‬القرآنية،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬عليهم‭ ‬بالمنفعة‭ ‬والفائدة‭ ‬سواءً‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬العلمية‭ ‬أو‭ ‬التربوية‭ ‬والسلوكية‭. ‬وقد‭ ‬درجت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬سنويا،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬النشاط‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭. ‬

وتابع‭: ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬المراكز‭ ‬والحلقات‭ ‬القرآنية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الصيف‭ ‬إقامة‭ ‬دورس‭ ‬تربوية‭ ‬لغرس‭ ‬العقيدة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬النشء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موضوعات‭ ‬متعلقة‭ ‬بالإيمان‭ ‬بالله‭ ‬واليوم‭ ‬الآخر‭ ‬والرسل‭ ‬والكتب‭ ‬السماوية‭. ‬وكذلك‭ ‬دروس‭ ‬نظرية‭ ‬وعملية‭ ‬في‭ ‬العبادات‭ ‬وكيفية‭ ‬أدائها‭ ‬كأحكام‭ ‬الطهارة‭ ‬والصلاة‭ ‬والصيام‭ ‬والأذكار‭ ‬وغيرها،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬محاضرات‭ ‬ومواقف‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬الأخلاق‭ ‬وتهذيب‭ ‬النفس،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬موضوعات‭ ‬مثل‭ ‬التسامح،‭ ‬وبر‭ ‬الوالدين،‭ ‬وآداب‭ ‬حامل‭ ‬القرآن،‭ ‬وآداب‭ ‬الحوار‭ ‬والحديث،‭ ‬وآداب‭ ‬الطريق‭ ‬وغيرها‭. ‬كما‭ ‬أنَّ‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬والثقافية‭ ‬والتفاعلية‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬طلاب‭ ‬النشاط‭ ‬ومنها‭: ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وكرة‭ ‬السلة،‭ ‬والسباحة،‭ ‬الرسم،‭ ‬الخط‭ ‬العربي،‭ ‬زيارات‭ ‬المعالم‭ ‬الثقافية‭ ‬والسياحية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭.‬

وحول‭ ‬كيفية‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬المحفظين،‭ ‬أوضح‭ ‬العمري‭ ‬أنه‭ ‬سعيًا‭ ‬للنهوض‭ ‬بالعملية‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬والحلقات‭ ‬القرآنية‭ ‬تسعى‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬المعلمين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬والورش‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تنمي‭ ‬مهارة‭ ‬معلم‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭. ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬برنامج‭ ‬دبلوم‭ ‬معلم‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وبرنامج‭ ‬دبلوم‭ ‬القراءات‭ ‬اللذان‭ ‬يقدمهما‭ ‬معهد‭ ‬القراءات‭ ‬وإعداد‭ ‬معلمي‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬التابع‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭. ‬وكذلك‭ ‬إقامة‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬تقييم‭ ‬طلاب‭ ‬البرامج‭ ‬الدراسية‭ ‬وقياس‭ ‬مهاراتهم؛‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬المؤهلة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬المقيم‭ ‬المعتمد‭ ‬لمعلم‭ ‬القرآن‭. ‬كما‭ ‬تعقد‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬لآخر‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬إدارية‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬توظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬المراكز‭ ‬والحلقات‭ ‬القرآنية‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أو‭ ‬جهات‭ ‬الأخرى،‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬تهتم‭ ‬بتجسيد‭ ‬مفهوم‭ ‬الشراكات‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬عبر‭ ‬إقامة‭ ‬برامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬مشتركة‭ ‬من‭ ‬أهمها‭: ‬مسابقة‭ (‬غفران‭) ‬خاصة‭ ‬لنزلاء‭ ‬ونزيلات‭ ‬دور‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬مسابقة‭ (‬بيان‭) ‬خاصة‭ ‬لطلبة‭ ‬وطالبات‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬ومسابقة‭ (‬أجران‭) ‬خاصة‭ ‬لذوي‭ ‬الهمم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وعن‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬الدولية،‭ ‬أوضح‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشارك‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬المسابقات‭ ‬القرآنية‭ ‬الدولية،‭ ‬وتحقق‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬فيها‭. ‬وخلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬2024‭ ‬حققت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خمسة‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقات،‭ ‬وهي‭: ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬دبي‭ ‬الدولية‭ ‬للقرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دبي‭ ‬للقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬لأصحاب‭ ‬الهمم،‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية‭ ‬لتلاوة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ (‬القارئ‭ ‬العالمي‭)‬،‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬بريكس‭ ‬للقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬والمركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬الجزائر‭ ‬الدولية‭ ‬لحفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وتجويده‭ ‬وتفسيره‭.‬


الأهالي يشيدون بجهود رعاية كتاب الله وحفظته في المملكة

أكد‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬لطلبة‭ ‬بمراكز‭ ‬تحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬التحاق‭ ‬أبنائهم‭ ‬بالبرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬المراكز‭ ‬والحلقات‭ ‬القرآنية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الصيف‭ ‬والتي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬غرس‭ ‬العقيدة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬النشء،‭ ‬وحفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬والأحاديث‭ ‬النبوية‭.‬

وصرحوا‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬الصيفية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الأطفال،‭ ‬تنشئة‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬تعلم‭ ‬السيرة‭ ‬النبوية‭ ‬وحب‭ ‬النبي‭ ‬محمد‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم،‭ ‬وكذلك‭ ‬تعلم‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وتفسيره‭.‬

ونظمت‭ ‬مراكز‭ ‬تحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬برامج‭ ‬لتحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية،‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬تحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬والأحاديث‭ ‬النبوية‭ ‬الشريفة‭. ‬

والتقت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أحد‭ ‬منسقي‭ ‬الأنشطة‭ ‬الطلابية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬لتحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والذين‭ ‬أكدوا‭ ‬أهمية‭ ‬الاهتمام‭ ‬والعناية‭ ‬بتعلم‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وحفظه‭ ‬والذي‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬النشء‭ ‬الملم‭ ‬بعلوم‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وأحكامه‭ ‬ويكون‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬قويم‭ ‬ويساهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع‭.‬

ونظم‭ ‬مركز‭ ‬جامع‭ ‬عسكر‭ ‬الجنوبي‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬برنامجا‭ ‬صيفيا‭ ‬لتحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬للأولاد‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬صيفنا‭ ‬وناسة‭ ‬وعبادة‮»‬‭ ‬لبناء‭ ‬جيل‭ ‬راقٍ‭ ‬مترابط‭ ‬يخدم‭ ‬الدين‭ ‬وتنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬والتأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬الإنساني‭ ‬الوسطي،‭ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬البرنامج‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬الأولاد‭. ‬واحتوى‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬تعلم‭ ‬القرآن‭ ‬والأخلاق‭ ‬والعبادات‭ ‬والإيجابية‭ ‬والقيم‭ ‬والمسابقات‭ ‬الثقافية‭ ‬والحركية‭ ‬وتوزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬على‭ ‬الفائزين‭ ‬وهدايا‭ ‬للمتميزين‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬جمال‭ ‬الدوسري‭ ‬منسق‭ ‬الأنشطة‭ ‬الطلابية‭ ‬بمركز‭ ‬جامع‭ ‬عسكر‭ ‬الجنوبي‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭: ‬إن‭ ‬‮«‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬علينا‭ ‬بولاة‭ ‬أمورنا‭ ‬ممن‭ ‬يرعون‭ ‬كتاب‭ ‬الله‭ ‬ويحثون‭ ‬العباد‭ ‬للعناية‭ ‬به‭ ‬وقد‭ ‬سخرنا‭ ‬لخدمة‭ ‬كتابه‭ ‬برؤية‭ ‬ثاقبة‭ ‬لجيل‭ ‬راقٍ‭ ‬مترابط‭ ‬إيجابي‭ ‬مؤثر‭ ‬مقتدٍ‭ ‬بقائد‭ ‬الأمة‭ ‬محمد‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وعلى‭ ‬آله‭ ‬وصحبه‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬شهد‭ ‬إقبالا‭ ‬ويزداد‭ ‬عدد‭ ‬الطلبة‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬والمنة،‭ ‬وبلغ‭ ‬عددهم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬18‭ ‬طالباً،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬التفاعل‭ ‬لا‭ ‬يأتي‭ ‬إلا‭ ‬بجهود‭ ‬فيها‭ ‬إخلاص‭ ‬لله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬ومنهج‭ ‬سليم‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬جيلنا‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬كثير‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬إلا‭ ‬المنهج‭ ‬الوسطي‭ ‬طاعة‭ ‬الله‭ ‬وطاعة‭ ‬رسولنا‭ ‬وولي‭ ‬أمرنا‭ ‬والمؤثرين‭ ‬المخلصين‭ ‬القدوات‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬البرنامج‭ ‬قدم‭ ‬هدايا‭ ‬تشجيعية‭ ‬للطلبة‭ ‬مع‭ ‬توزيع‭ ‬الشهادات،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬حث‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬الاستمرار،‭ ‬خصوصاً‭ ‬أن‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬يضبط‭ ‬السلوك‭ ‬لجيل‭ ‬الأطفال،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنهم‭ ‬يسعون‭ ‬لخلق‭ ‬جيل‭ ‬فاهم‭ ‬وواعٍ‭ ‬يحب‭ ‬الخير‭ ‬للإنسانية‭ ‬كلها‭ ‬لان‭ ‬الله‭ ‬خلق‭ ‬الناس‭ ‬وكرمهم‭ ‬التكريم‭ ‬الإلهي،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬منهج‭ ‬الرسول‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رسوم‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الجميع،‭ ‬وتضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬أنشطة‭ ‬متنوعة‭ ‬تشمل‭ ‬بركة‭ ‬للسباحة،‭ ‬لعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬تعلم‭ ‬الوضوء،‭ ‬الأخلاق،‭ ‬الصدق،‭ ‬الأمانة،‭ ‬طاعة‭ ‬ولي‭ ‬الأمر،‭ ‬التفقه‭ ‬في‭ ‬الدين،‭ ‬وغرس‭ ‬هذه‭ ‬الأشياء‭ ‬في‭ ‬جيل‭ ‬الأطفال‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬ثمار‭ ‬طيبة‭.‬

وأضاف‭ ‬منسق‭ ‬الأنشطة‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬سيواصل‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬تحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬والبرامج‭ ‬مستمرة‭ ‬طول‭ ‬العام،‭ ‬وستتضمن‭ ‬مستقبلا‭ ‬زيارات‭ ‬للأماكن‭ ‬السياحية‭ ‬وأماكن‭ ‬أخرى‭ ‬تضيف‭ ‬استفادة‭ ‬للطلبة‭ ‬مثل‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬ودار‭ ‬لرعاية‭ ‬الأيتام‭ ‬وهيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيم‭ ‬مسابقة‭ ‬لحفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬باسم‭ ‬المرحوم‭ ‬الشاب‭ ‬طلال‭ ‬العطاوي‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب،‭ ‬والأولى‭ ‬لحفظ‭ ‬جزء‭ ‬عم،‭ ‬والأخرى‭ ‬لحفظ‭ ‬جزأين،‭ ‬هما‭ ‬جزء‭ ‬عم‭ ‬وجزء‭ ‬تبارك،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬وقت‭ ‬تنظيم‭ ‬المسابقة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬والد‭ ‬الطالب‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذوادي‭ ‬بالبرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬إنه‭ ‬تمت‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬في‭ ‬جامع‭ ‬عسكر‭ ‬الجنوبي‭ ‬لتعليم‭ ‬الأطفال‭ ‬صفة‭ ‬الصلاة‭ ‬على‭ ‬النبي‭ ‬عليه‭ ‬أفضل‭ ‬الصلاة‭ ‬والسلام‭ ‬والوضوء‭ ‬والعظة‭ ‬والقيم‭ ‬والتفسير،‭ ‬وهذا‭ ‬عزز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الطفل‭ ‬وتقويته،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬جيد‭
‬لتنشئة‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬حب‭ ‬النبي‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭ ‬والسيرة‭ ‬والتفسير‭ ‬وهذه‭ ‬الأمور‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬مهنا‭ ‬الكعبي‭ ‬والد‭ ‬الطالبين‭ ‬حمود‭ ‬وعلي‭ ‬إن‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬في‭ ‬جامع‭ ‬عسكر‭ ‬الجنوبي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬نمو‭ ‬عقل‭ ‬الأطفال‭ ‬عن‭ ‬الدين‭ ‬وأصبح‭ ‬وقتهم‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬وأهم‭ ‬شيء‭ ‬أن‭ ‬يستمروا‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬المنوال‭ ‬ويواصلوا‭ ‬في‭ ‬تعلم‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬توجه‭ ‬والد‭ ‬الطالب‭ ‬إبراهيم‭ ‬الماجد‭ ‬بالشكر‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬ومساعدة‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وأبنائهم‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وقضاء‭ ‬فراغهم‭ ‬في‭ ‬أمور‭ ‬مفيدة‭ ‬ونافعة،‭ ‬وكذلك‭ ‬تعليمهم‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الصلاة‭ ‬وأهمية‭ ‬ذلك‭.‬

وقال‭ ‬والد‭ ‬الطالب‭ ‬مشاري‭ ‬اليوسف‭ ‬مسامح‭ ‬إنه‭ ‬أشرك‭ ‬أبناءه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬وشهد‭ ‬تطورا‭ ‬في‭ ‬الأطفال‭ ‬وحماسا‭ ‬لحضور‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي،‭ ‬حيث‭ ‬تعلم‭ ‬القراءة‭ ‬الصحيحة‭ ‬وبعض‭ ‬التفاسير،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬الآخرين،‭ ‬شاكراً‭ ‬شيوخ‭ ‬الدين‭ ‬وأخذ‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬رحلات‭ ‬وسيتم‭ ‬المواصلة‭ ‬على‭ ‬الدوام‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬توجهت‭ ‬منال‭ ‬بن‭ ‬فارس‭ ‬والدة‭ ‬الطالبة‭ ‬لطيفة‭ ‬الدوسري‭ (‬9‭ ‬سنوات‭) ‬بمركز‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬لتحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬للبنات‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬المعلمات‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬لتحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬لتحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬خصوصاً‭ ‬أنهن‭ ‬امتزن‭ ‬برحابة‭ ‬الصدر‭ ‬والجد‭ ‬والاجتهاد‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬قروب‭ ‬الواتساب،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬احتوى‭ ‬على‭ ‬أنشطة‭ ‬متنوعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬منها‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬ورحلات‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬المشرفات‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬اهتممن‭ ‬بإنشاء‭ ‬جيل‭ ‬صالح،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الاهتمام‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬بالأخلاق‭ ‬والتربية،‭ ‬وتعليم‭ ‬الفتيات‭ ‬على‭ ‬السنع،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تشجيع‭ ‬ابنتها‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬مشروع‭ ‬لعمل‭ ‬ربطات‭ ‬الشعر‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬هذه‭ ‬الربطات‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الخيري‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬مدته‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬ويومان‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬أحدهما‭ ‬لحفظ‭ ‬جزء‭ ‬عم‭ ‬وتسميع‭ ‬الآيات‭ ‬والآخر‭ ‬لحفظ‭ ‬الأحاديث‭ ‬النبوية،‭ ‬ويوم‭ ‬ثالث‭ ‬لتنظيم‭ ‬الرحلات‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الأنشطة‭ ‬تنوعت‭ ‬بحسب‭ ‬الأعمار،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬ابنتها‭ ‬تم‭ ‬أخذهن‭ ‬في‭ ‬رحلات‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬اللعب،‭ ‬والفتيات‭ ‬الأكبر‭ ‬سناً‭ ‬تم‭ ‬أخذهن‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬إلى‭ ‬بركة‭ ‬للسباحة‭.‬

وأعربت‭ ‬عن‭ ‬أمنيتها‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬مدة‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬إلى‭ ‬شهرين،‭ ‬مع‭ ‬تكثيف‭ ‬عدد‭ ‬أيام‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬خصوصاً‭ ‬أنها‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬لا‭ ‬تكفي،‭ ‬شاكرة‭ ‬المشرفات‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬اللاتي‭ ‬بذلن‭ ‬جهوداً‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬وإقامة‭ ‬البرنامج‭.‬

وأكدت‭ ‬بن‭ ‬فارس‭ ‬أنها‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تعليم‭ ‬ابنتها‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬لان‭ ‬رب‭ ‬العالمين‭ ‬أنزل‭ ‬على‭ ‬الرسول‭ ‬عليه‭ ‬الصلاة‭ ‬والسلام‭ ‬اقرأ‭ ‬ونحن‭ ‬نتبع‭ ‬ماذا‭ ‬قال‭ ‬الله‭ ‬وقال‭ ‬الرسول،‭ ‬وهذا‭ ‬القرآن‭ ‬سوف‭ ‬يحفظ‭ ‬ابنتها‭ ‬ويكون‭ ‬لها‭ ‬شفيع‭ ‬يوم‭ ‬القيامة‭ ‬ولذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتعلم‭ ‬القرآن،‭ ‬ومبادئ‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬فيه‭ ‬لان‭ ‬القرآن‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭ ‬من‭ ‬معاملات‭ ‬وغيرها‭ ‬لذلك‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬تعليم‭ ‬أبنائنا‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭.‬

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