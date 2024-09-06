انتهى دور المرشحين.. وحان صوت الناخبين ناخبو البسيتين يتوجهون اليوم لانتخاب مرشحهم للتكميلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب إسلام محفوظ:
يتوجه اليوم ناخبو الدائرة الأولى بمحافظة المحرق اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحهم في الانتخابات النيابية التكميلية على مقعد الدائرة الأولى «البسيتين» والذي يضم 4 مجمعات بإمكان المواطنين القاطنين بها الإدلاء بأصواتهم وهي 225، 226، 228 و229، وتبلغ عدد كتلته الانتخابية 11903 ناخبين، فيما مقرر أن يكون السبت الموافق 14/9/2024 موعدا للحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب.
وتفتح مراكز الاقتراع اليوم أبوابها بدءا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق عند الساعة الثامنة مساء، وذلك باللجنة الفرعية بمدرسة البسيتين الإعدادية للبنات التي يرأسها القاضي محمد خميس علي الرميحي، وأمين السر محمد هجرس، ومحمود غلوم عضوا بالإضافة إلى لجنتين عامتين بمطار البحرين الدولي برئاسة رئيس النيابة محمد الهزاع، ولجنة مجمع السيف التجاري برئاسة رئيس النيابة موزة النعار.
وتبدأ لجان الاقتراع العامة والفرعية عملية فرز الأصوات مع نهاية موعد الاقتراع المقرر في الثامنة مساء، على أن يعلن رئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب نتيجة انتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة الانتخابية، وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات، وإرسال نسخة من نتيجة الانتخاب مع جميع المحاضر والأوراق الانتخابية إلى اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة لتتولى الإعلان النهائي لنتيجة الانتخاب التكميلي لعضو مجلس النواب وإخطار الفائز بالعضوية.
وأكد المستشار مصعب بوصيبع مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث بهيئة التشريع والرأي القانوني رئيس اللجنة القانونية للانتخابات التكميلية إنهاء اللجنة التنفيذية لكافة الاستعدادات التنظيمية واللوجستية والتقنية والفنية لاستقبال الناخبين اليوم، وقال إن حضور الناخب المقيد اسمه في جداول الناخبين شخصيا وجواز سفر وبطاقة هوية شرط لإتمام عملية التصويت، موضحا أنه في حال تعذر الحضور بجواز السفر يجوز للناخب التوجه للمجمع الأمني بمحافظة المحرق والحصول على إفادة لإتمام التصويت، مؤكدا أن جميع مراحل العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل سواء اللجنة العليا والإشرافية والفرعية.
كما دعا المستشار المساعد عبدالله عيسى مال الله، عضو هيئة التشريع والرأي القانوني عضو اللجنة القانونية للانتخابات، الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف الانتخابية ضرورة التوجه والانتخاب حفاظا على المكتسبات الوطنية، مشيرا إلى أن المشاركة الانتخابية في الانتخاب التكميلي اليوم تعزز المسيرة الديمقراطية، وتدعم عمل المؤسسات الوطنية العاملة في المسار الديمقراطي.
وكانت الساعات الأخيرة قبل الصمت الانتخابي قد شهدت المراجعات الأخيرة للمرشحين السبعة مع مؤيديهم استعرضوا فيها برامجهم الانتخابية سواء عبر اللقاءات الجماهيرية أو على حسابات السوشيل ميديا، حيث يتنافس على الدائرة كل من حمد الكوهجي وإبراهيم الشيخ وعبدالعزيز المناعي وصالح السادة وعبدالواحد قراطة والمحامية خولة الشامسي ود. ندى بن شمس.
على الجانب الآخر أنهت مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الرقابة على الانتخابات استعداداتها بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مشاركتها في مراقبة سير العملية الانتخابية التكميلية عبر فريق من أعضاء مجلس المفوضين وموظفي الأمانة العامة بالمؤسسة، بهدف الوقوف على سلاسة الإجراءات الانتخابية وحسن تنفيذها، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن مجاني (80001144) لتلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً يومي السبت 7 سبتمبر و14 سبتمبر، حيث يمكن لأي شخص لديه شكوى أو ملاحظة تتعلق بآليات وضوابط وإجراءات الانتخابات التواصل مباشرة مع المؤسسة.. فيما رصد المراقب عبدالله مراد حراكا سياسيا نشطًا أكبر مما كان متوقعًا حيث كان الاعتقاد السائد أن مستوى المشاركة في هذه الانتخابات التكميلية سيكون محدودًا نظرًا لقصر فترة الإعداد والتخطيط مقارنة بالانتخابات الاعتيادية، ولأن الفترة المتبقية من الفصل التشريعي قد لا تشجع البعض على المشاركة اذا قارنا الجهد والوقت مع المكتسبات والانجازات المتوقعة، إلا أن التفاعل الملحوظ من قبل المترشحين وإقبال شخصيات معروفة من مختلف المحافظات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية هذه الانتخابات رغم التحديات، مثل حرارة الجو وتوقيت بدء العام الدراسي.
وقال إنه من الملاحظ أيضا غياب المترشح المكتسح، حيث لا يمكن الجزم بالفوز بالمقعد النيابي من الجولة الأولى، على عكس التنبؤات التي انتشرت في بداية فترة الترشح والتي كانت تشير إلى أسماء معينة، وقال: لاحظنا تباينًا في التوجهات الانتخابية بعد تقديم المترشحين لبرامجهم وأفكارهم، مشيرا إلى أن هذا التنوع في الطروحات أسهم في جذب الناخبين وتعريفهم بشكل أدق على المترشحين، مما ساعد في تعزيز فرص البعض للتأهل للجولة الثانية، وهو ما يظهر أن السباق لا يزال مفتوحًا للجميع، وقد يحمل صندوق الاقتراع أرقاما ونسبا غير متوقعة.
وأضاف أن الكتلة الانتخابية في الدائرة الأولى واسعة ومتنوعة، مما يجعل التوقعات غير دقيقة. تاريخيًا، تشهد هذه الدائرة منافسة قوية دائمًا، مع مشاركة واسعة تتجاوز 70 % من المستحقين للتصويت.
وكان الثلاثاء الماضي قد شهد المرحلة الأولى من عملية الاقتراع والتصويت في الانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق عبر الاقتراع في الخارج في ثلاث عشرة بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين بحسب أعداد الناخبين المتواجدين خارج المملكة والمسجلين على ذات الدائرة الانتخابية، بدأ الاقتراع في سفارة مملكة البحرين لدى بكين عند الساعة الثامنة صباحاً حسب التوقيت المحلي في العاصمة بكين، وتبعتها البعثات الدبلوماسية البحرينية الأخرى بفتح أبوابها لعملية التصويت عند الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساء، وذلك وفقاً للتوقيت المحلي لكل مدينة من المدن التي تتواجد فيها البعثات.
MENAFN06092024000055011008ID1108646266