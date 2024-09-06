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انتهى دور المرشحين.. وحان صوت الناخبين ناخبو البسيتين يتوجهون اليوم لانتخاب مرشحهم للتكميلية

9/6/2024 7:11:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬إسلام‭ ‬محفوظ‭: ‬


يتوجه‭ ‬اليوم‭ ‬ناخبو‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬لاختيار‭ ‬مرشحهم‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬التكميلية‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬البسيتين‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬4‭ ‬مجمعات‭ ‬بإمكان‭ ‬المواطنين‭ ‬القاطنين‭ ‬بها‭ ‬الإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭ ‬وهي‭ ‬225،‭ ‬226،‭ ‬228‭ ‬و229،‭ ‬وتبلغ‭ ‬عدد‭ ‬كتلته‭ ‬الانتخابية‭ ‬11903‭ ‬ناخبين،‭ ‬فيما‭ ‬مقرر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬14‭/‬9‭/‬2024‭ ‬موعدا‭ ‬للحالات‭ ‬التي‭ ‬تقتضي‭ ‬إعادة‭ ‬الانتخاب‭.‬

وتفتح‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬اليوم‭ ‬أبوابها‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحا‭ ‬وتغلق‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء،‭ ‬وذلك‭ ‬باللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬بمدرسة‭ ‬البسيتين‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‭ ‬القاضي‭ ‬محمد‭ ‬خميس‭ ‬علي‭ ‬الرميحي،‭ ‬وأمين‭ ‬السر‭ ‬محمد‭ ‬هجرس،‭ ‬ومحمود‭ ‬غلوم‭ ‬عضوا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬لجنتين‭ ‬عامتين‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬محمد‭ ‬الهزاع،‭ ‬ولجنة‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭ ‬التجاري‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬موزة‭ ‬النعار‭.‬

وتبدأ‭ ‬لجان‭ ‬الاقتراع‭ ‬العامة‭ ‬والفرعية‭ ‬عملية‭ ‬فرز‭ ‬الأصوات‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬موعد‭ ‬الاقتراع‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الانتخاب‭ ‬نتيجة‭ ‬انتخاب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وعدد‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬كل‭ ‬مرشح‭ ‬من‭ ‬أصوات،‭ ‬وإرسال‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتخاب‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬المحاضر‭ ‬والأوراق‭ ‬الانتخابية‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للإشراف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬انتخاب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬لتتولى‭ ‬الإعلان‭ ‬النهائي‭ ‬لنتيجة‭ ‬الانتخاب‭ ‬التكميلي‭ ‬لعضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وإخطار‭ ‬الفائز‭ ‬بالعضوية‭. ‬

وأكد‭ ‬المستشار‭ ‬مصعب‭ ‬بوصيبع‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الرأي‭ ‬القانوني‭ ‬والبحوث‭ ‬بهيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬القانونية‭ ‬للانتخابات‭ ‬التكميلية‭ ‬إنهاء‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لكافة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التنظيمية‭ ‬واللوجستية‭ ‬والتقنية‭ ‬والفنية‭ ‬لاستقبال‭ ‬الناخبين‭ ‬اليوم،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬حضور‭ ‬الناخب‭ ‬المقيد‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬جداول‭ ‬الناخبين‭ ‬شخصيا‭ ‬وجواز‭ ‬سفر‭ ‬وبطاقة‭ ‬هوية‭ ‬شرط‭ ‬لإتمام‭ ‬عملية‭ ‬التصويت،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعذر‭ ‬الحضور‭ ‬بجواز‭ ‬السفر‭ ‬يجوز‭ ‬للناخب‭ ‬التوجه‭ ‬للمجمع‭ ‬الأمني‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬إفادة‭ ‬لإتمام‭ ‬التصويت،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬مراحل‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬قضائي‭ ‬كامل‭ ‬سواء‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬والإشرافية‭ ‬والفرعية‭.‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬المستشار‭ ‬المساعد‭ ‬عبدالله‭ ‬عيسى‭ ‬مال‭ ‬الله،‭ ‬عضو‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬القانونية‭ ‬للانتخابات،‭ ‬الناخبين‭ ‬المقيدة‭ ‬أسماؤهم‭ ‬في‭ ‬الكشوف‭ ‬الانتخابية‭ ‬ضرورة‭ ‬التوجه‭ ‬والانتخاب‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬الانتخاب‭ ‬التكميلي‭ ‬اليوم‭ ‬تعزز‭ ‬المسيرة‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬وتدعم‭ ‬عمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬الديمقراطي‭.‬

وكانت‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬الصمت‭ ‬الانتخابي‭ ‬قد‭ ‬شهدت‭ ‬المراجعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬للمرشحين‭ ‬السبعة‭ ‬مع‭ ‬مؤيديهم‭ ‬استعرضوا‭ ‬فيها‭ ‬برامجهم‭ ‬الانتخابية‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬اللقاءات‭ ‬الجماهيرية‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬حسابات‭ ‬السوشيل‭ ‬ميديا،‭ ‬حيث‭ ‬يتنافس‭ ‬على‭ ‬الدائرة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حمد‭ ‬الكوهجي‭ ‬وإبراهيم‭ ‬الشيخ‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬المناعي‭ ‬وصالح‭ ‬السادة‭ ‬وعبدالواحد‭ ‬قراطة‭ ‬والمحامية‭ ‬خولة‭ ‬الشامسي‭ ‬ود‭. ‬ندى‭ ‬بن‭ ‬شمس‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬أنهت‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬استعداداتها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬سير‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬التكميلية‭ ‬عبر‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬وموظفي‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بالمؤسسة،‭ ‬بهدف‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬سلاسة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الانتخابية‭ ‬وحسن‭ ‬تنفيذها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬خط‭ ‬ساخن‭ ‬مجاني‭ (‬80001144‭) ‬لتلقي‭ ‬الشكاوى‭ ‬والملاحظات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بسير‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬8‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬مساءً‭ ‬يومي‭ ‬السبت‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬و14‭ ‬سبتمبر،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬لديه‭ ‬شكوى‭ ‬أو‭ ‬ملاحظة‭ ‬تتعلق‭ ‬بآليات‭ ‬وضوابط‭ ‬وإجراءات‭ ‬الانتخابات‭ ‬التواصل‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭.. ‬فيما‭ ‬رصد‭ ‬المراقب‭ ‬عبدالله‭ ‬مراد‭ ‬حراكا‭ ‬سياسيا‭ ‬نشطًا‭ ‬أكبر‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬متوقعًا‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الاعتقاد‭ ‬السائد‭ ‬أن‭ ‬مستوى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬التكميلية‭ ‬سيكون‭ ‬محدودًا‭ ‬نظرًا‭ ‬لقصر‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد‭ ‬والتخطيط‭ ‬مقارنة‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الاعتيادية،‭ ‬ولأن‭ ‬الفترة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تشجع‭ ‬البعض‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬اذا‭ ‬قارنا‭ ‬الجهد‭ ‬والوقت‭ ‬مع‭ ‬المكتسبات‭ ‬والانجازات‭ ‬المتوقعة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التفاعل‭ ‬الملحوظ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المترشحين‭ ‬وإقبال‭ ‬شخصيات‭ ‬معروفة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المحافظات‭ ‬يعكس‭ ‬وعيًا‭ ‬متزايدًا‭ ‬بأهمية‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬رغم‭ ‬التحديات،‭ ‬مثل‭ ‬حرارة‭ ‬الجو‭ ‬وتوقيت‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭. ‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الملاحظ‭ ‬أيضا‭ ‬غياب‭ ‬المترشح‭ ‬المكتسح،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الجزم‭ ‬بالفوز‭ ‬بالمقعد‭ ‬النيابي‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬التنبؤات‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬فترة‭ ‬الترشح‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أسماء‭ ‬معينة،‭ ‬وقال‭: ‬لاحظنا‭ ‬تباينًا‭ ‬في‭ ‬التوجهات‭ ‬الانتخابية‭ ‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬المترشحين‭ ‬لبرامجهم‭ ‬وأفكارهم،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬الطروحات‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الناخبين‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بشكل‭ ‬أدق‭ ‬على‭ ‬المترشحين،‭ ‬مما‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬البعض‭ ‬للتأهل‭ ‬للجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬أن‭ ‬السباق‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مفتوحًا‭ ‬للجميع،‭ ‬وقد‭ ‬يحمل‭ ‬صندوق‭ ‬الاقتراع‭ ‬أرقاما‭ ‬ونسبا‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الكتلة‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬واسعة‭ ‬ومتنوعة،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬التوقعات‭ ‬غير‭ ‬دقيقة‭. ‬تاريخيًا،‭ ‬تشهد‭ ‬هذه‭ ‬الدائرة‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬دائمًا،‭ ‬مع‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬تتجاوز‭ ‬70 % ‭ ‬من‭ ‬المستحقين‭ ‬للتصويت‭.‬

وكان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬قد‭ ‬شهد‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬والتصويت‭ ‬في‭ ‬الانتخاب‭ ‬التكميلي‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬عبر‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬عشرة‭ ‬بعثة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحسب‭ ‬أعداد‭ ‬الناخبين‭ ‬المتواجدين‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬والمسجلين‭ ‬على‭ ‬ذات‭ ‬الدائرة‭ ‬الانتخابية،‭ ‬بدأ‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬بكين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحاً‭ ‬حسب‭ ‬التوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بكين،‭ ‬وتبعتها‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬الأخرى‭ ‬بفتح‭ ‬أبوابها‭ ‬لعملية‭ ‬التصويت‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحاً‭ ‬إلى‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬للتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬لكل‭ ‬مدينة‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬التي‭ ‬تتواجد‭ ‬فيها‭ ‬البعثات‭. ‬

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