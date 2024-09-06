تواصل الإشادات بالعفو الملكي السامي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬الحاجي‭ ‬أن‭ ‬المبادرات‭ ‬المتواصلة‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بالعفو‭ ‬عن‭ ‬المحكومين‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬والسلم‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وتؤكد‭ ‬الإرادة‭ ‬والعزيمة‭ ‬المتجددة‭ ‬لدى‭ ‬جلالته‭ ‬بمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬التقدم‭ ‬والتنمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تضافر‭ ‬جميع‭ ‬السواعد‭ ‬والجهود‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتجاوز‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬والتحديات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صناعة‭ ‬فرص‭ ‬النجاح‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬لهذا‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭ ‬على‭ ‬قلوب‭ ‬الجميع‭.‬

وأوضح‭ ‬الحاجي‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جُبلت‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬تاريخها‭ ‬على‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬والمحبة،‭ ‬وتتخذ‭ ‬من‭ ‬السلام‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬منهجًا‭ ‬وطريقًا‭ ‬لا‭ ‬حياد‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مناحي‭ ‬الحياة،‭ ‬ولذلك‭ ‬ليس‭ ‬غريبًا‭ ‬على‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬مبادرات‭ ‬العفو‭ ‬والصفح‭ ‬المتتالية‭ ‬عن‭ ‬المحكومين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬متنوعة،‭ ‬إيمانًا‭ ‬منها‭ ‬بوعي‭ ‬وثقافة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وانفتاحه‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬الإيجابي‭ ‬والتغيير‭ ‬المثمر‭.‬

وذكر‭ ‬الحاجي‭ ‬أن‭ ‬المكرمة‭ ‬الملكية‭ ‬تمثل‭ ‬دعوة‭ ‬متجددة‭ ‬للترابط‭ ‬والتماسك‭ ‬المجتمعي‭ ‬الذي‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعلينا‭ ‬جميعًا‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬فيها،‭ ‬والالتفاف‭ ‬حول‭ ‬الرؤية‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وأشادت‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الخزاعي،‭ ‬بالمرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بالعفو‭ ‬عن‭ ‬457‭ ‬من‭ ‬المحكومين،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللفتة‭ ‬الأبوية‭ ‬والإنسانية‭ ‬الحكيمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رعاه‭ ‬الله،‭ ‬تعكس‭ ‬بجلاء‭ ‬ما‭ ‬يكنّه‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬محبة‭ ‬لكل‭ ‬أبناء‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬إدخال‭ ‬البهجة‭ ‬والفرح‭ ‬إلى‭ ‬قلوب‭ ‬المواطنين،‭ ‬ولم‭ ‬شمل‭ ‬الأسر،‭ ‬موضحةً‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬أبرز‭ ‬للجميع‭ ‬تطلعات‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬رعاها‭ ‬الله‭ ‬نحو‭ ‬استمرار‭ ‬العملية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬ومسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬الوطني،‭ ‬وتجسيد‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬التسامح‭ ‬وتغليب‭ ‬المصلحة‭ ‬العليا‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المواقف‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المكرمات‭ ‬الملكية‭ ‬المتواصلة‭ ‬بالعفو‭ ‬عن‭ ‬المحكومين‭ ‬تُعزز‭ ‬الحالة‭ ‬النموذجية‭ ‬من‭ ‬التعايش‭ ‬والانسجام‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬وترتقي‭ ‬أكثر‭ ‬بالمكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬واقع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وممارساته،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المكرمات‭ ‬تنمّ‭ ‬عن‭ ‬رغبة‭ ‬وطنية‭ ‬جادة‭ ‬لأن‭ ‬ينخرط‭ ‬الجميع‭ ‬للدفع‭ ‬بمسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬نحو‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور،‭ ‬وتحفيز‭ ‬كل‭ ‬أفراد‭ ‬ومؤسسات‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬والظروف‭ ‬الإيجابية،‭ ‬والتي‭ ‬تستنهض‭ ‬بدورها‭ ‬المبادرات‭ ‬والمساعي‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬والإنجاز،‭ ‬وتجاوز‭ ‬التحديات‭.‬

وأشادت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬بصدور‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظَّم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬بالعفو‭ ‬عن‭ ‬457‭ ‬من‭ ‬المحكومين،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

وأكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬مبادرات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬المتتالية‭ ‬بالعفو‭ ‬عن‭ ‬المحكومين‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬قضايا‭ ‬متنوعة،‭ ‬تجسد‭ ‬الروح‭ ‬الأبوية،‭ ‬والإرادة‭ ‬الصادقة‭ ‬نحو‭ ‬مواصلة‭ ‬عملية‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬الوطني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ترسيخ‭ ‬قواعد‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي‭ ‬والسلم‭ ‬الأهلي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬اللحمة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتكاتف‭ ‬نحو‭ ‬العمل‭ ‬لمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مبينةً‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ستمضي‭ ‬للأمام‭ ‬بثبات‭ ‬وبخطة‭ ‬واثقة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬تنعم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬حكيمة،‭ ‬وشعب‭ ‬وفي‭ ‬ومخلص،‭ ‬ونوايا‭ ‬نبيلة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالوطن‭ ‬وبناء‭ ‬حاضره‭ ‬ومستقبله‭ ‬بتكاتف‭ ‬وتعاون‭ ‬الجميع‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬عمل‭ ‬دستورية‭ ‬وقانونية،‭ ‬وتعاون‭ ‬وتنسيق‭ ‬مشترك‭ ‬ومتكامل‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬والقضائية،‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون‭ ‬والعدالة‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬هو‭ ‬القاعدة‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬عليها‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬والنهج‭ ‬الذي‭ ‬تتمسك‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقة‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الكبير‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬موضحةً‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬المكرمات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬تجسد‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يسمو‭ ‬بها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬استقامة‭ ‬واستمرار‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬الوطني‭ ‬الراسخ،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تقويمه‭ ‬ودعمه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسخير‭ ‬أهداف‭ ‬مكرمات‭ ‬العفو‭ ‬وطاقات‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬للدفع‭ ‬بمسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والتطوير،‭ ‬وبناء‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتميزة‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬والتحديات‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬المعرفي‭ ‬بالمرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الذي‭ ‬تفضل‭ ‬فيه‭ ‬بالعفو‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحكومين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬مختلفة،‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬457‭ ‬سجينًا‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬المعرفي‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬حيث‭ ‬تهتم‭ ‬بتأهيل‭ ‬المحكومين‭ ‬وإدماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬لهم،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بتحسين‭ ‬أوضاعهم‭ ‬ومعالجة‭ ‬الأسباب‭ ‬والظواهر‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬بهم‭ ‬إلى‭ ‬مخالفة‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة،‭ ‬ليتوج‭ ‬هذا‭ ‬المجهود‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭.‬

وأشار‭ ‬المعرفي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العفو‭ ‬أدخل‭ ‬السرور‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬البيوت‭ ‬البحرينية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الروح‭ ‬الأبوية‭ ‬الصادقة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬تجاه‭ ‬أفراد‭ ‬شعبه،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬منحهم‭ ‬فرصة‭ ‬جديدة‭ ‬للتعلم‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬وتجاوز‭ ‬الماضي‭ ‬والمضي‭ ‬للمستقبل‭ ‬بطموح‭ ‬وهمة‭.‬

وأشاد‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬يوسف‭ ‬الحواج‭ ‬بالمرسوم‭ ‬السامي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬بالعفو‭ ‬الشامل‭ ‬عن‭ (‬457‭) ‬محكومًا،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬يعكس‭ ‬الرؤية‭ ‬الشمولية‭ ‬والحكيمة‭ ‬لعاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬والمستقرة‭ ‬لأبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬المعفو‭ ‬عنهم‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬حياتهم‭ ‬والاندماج‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬أشخاصا‭ ‬نافعين‭ ‬لأنفسهم‭ ‬ولمن‭ ‬حولهم‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العفو‭ ‬السامي‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬جسد‭ ‬الروح‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬جوهر‭ ‬القيم‭ ‬السامية‭ ‬ونهج‭ ‬التسامح‭ ‬والرحمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬والاعتبارات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬مدلولات‭ ‬العفو‭ ‬السامي‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الوطن‭ ‬يتسع‭ ‬للجميع‭ ‬وأن‭ ‬إرساء‭ ‬التسامح‭ ‬نهجاً‭ ‬متأصلاً‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسياسة‭ ‬رئيسية‭ ‬كرسها‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وله‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إحصاؤها،‭ ‬جميعها‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬انتهاج‭ ‬جلالته‭ ‬نهج‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬وحب‭ ‬الجميع‭.‬

وأضاف‭ ‬الحواج‭ ‬أن‭ ‬العفو‭ ‬السامي‭ ‬بث‭ ‬روح‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬المحكومين‭ ‬وأدخل‭ ‬البهجة‭ ‬والسرور‭ ‬إلى‭ ‬نفوس‭ ‬عائلاتهم،‭ ‬بما‭ ‬يجسد‭ ‬أهمية‭ ‬ودور‭ ‬هذه‭ ‬اللفتة‭ ‬الأبوية‭ ‬الحانية‭ ‬لملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬رسالة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬التسامح‭ ‬والتآلف‭ ‬وترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬الإصلاح‭ ‬والوئام‭ ‬والقيم‭ ‬الإنسانية،‭ ‬إذ‭ ‬حرصت‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬ثوابتها‭ ‬الراسخة‭ ‬لنهجها‭ ‬المستقيم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬وصون‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬باعتبارها‭ ‬جزءا‭ ‬أصيلا‭ ‬من‭ ‬تاريخها‭ ‬الحضاري‭ ‬والإنساني‭ ‬الذي‭ ‬نهض‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬وقيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والعدالة‭ ‬وجعل‭ ‬منها‭ ‬منارة‭ ‬وملتقى‭ ‬للحضارة‭ ‬والتعايش‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الثقافات‭ ‬والأديان‭.‬

وشدد‭ ‬الحواج‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬توجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬مراعاة‭ ‬الأبعاد‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات‭.‬

وأكد‭ ‬مركز‭ ‬المنامة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الشامل‭ ‬بالعفو‭ ‬عن‭ ‬457‭ ‬محكوماً‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬أنه‭ ‬يأتي‭ ‬استكمالاً‭ ‬لتوجهات‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬تماسك‭ ‬وصلابة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وحماية‭ ‬نسيجه‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬الالتزام‭ ‬بمبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون‭ ‬واعتبارات‭ ‬صون‭ ‬الاستقلال‭ ‬القضائي،‭ ‬وهذا‭ ‬يحفظ‭ ‬حق‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬بضمان‭ ‬سير‭ ‬العدالة‭ ‬وتأكيد‭ ‬الدور‭ ‬القضائي‭ ‬بممارسة‭ ‬دوره‭ ‬المستقل‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬بجميع‭ ‬القضايا‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭.‬

وذكرت‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬المنامة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬المحامية‭ ‬دينا‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬اللظي‭ ‬ان‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬الشامل‭ ‬شمل‭ ‬457‭ ‬محكوماً‭ ‬وهو‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬ويؤثر‭ ‬إيجاباً‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقرارهم‭ ‬جميعاً‭ ‬مع‭ ‬أسرهم‭ ‬وإعادة‭ ‬توجيه‭ ‬حياتهم‭ ‬نحو‭ ‬العمل‭ ‬والبناء‭ ‬وبدء‭ ‬خطوات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تجريمهم‭ ‬فيها‭ ‬باستقلالية‭ ‬تامة‭ ‬للقضاء‭ ‬ومروراً‭ ‬بجميع‭ ‬القنوات‭ ‬القانونية‭.‬

وقالت‭: ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬المراسيم‭ ‬الملكي‭ ‬بالعفو‭ ‬السامي‭ ‬الشامل‭ ‬لآلاف‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬اهتمام‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بفتح‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬لكل‭ ‬محكوم،‭ ‬وحثه‭ ‬على‭ ‬انتهاج‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬حياته‭ ‬وحياة‭ ‬أسرته،‭ ‬ويشارك‭ ‬مشاركة‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬وطنه‭ ‬كونه‭ ‬جزءا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬المترابط‭ ‬والمتحاب،‭ ‬وهذه‭ ‬التوجهات‭ ‬تُعد‭ ‬أسمى‭ ‬قيم‭ ‬ومعايير‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بحيث‭ ‬كفلت‭ ‬حق‭ ‬المجتمع‭ ‬وأسرة‭ ‬المحكوم‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬وراعتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العفو‭ ‬لتعود‭ ‬النتيجة‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭. ‬

وأكد‭ ‬الناشط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أسامة‭ ‬الشاعر‭ ‬أن‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬457‭ ‬محكوماً‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬يرسخ‭ ‬للنهج‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬التسامح‭ ‬والإنسانية‭ ‬والتعايش‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأوامر‭ ‬السامية‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المبادرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لعاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬التي‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬قيم‭ ‬العفو‭ ‬والتسامح،‭ ‬وإعطاء‭ ‬المحكومين‭ ‬فرصة‭ ‬التغيير‭ ‬نحو‭ ‬الأفضل‭ ‬والبدء‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬الإيجابية‭ ‬بالحياة‭.‬

وأوضح‭ ‬الشاعر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المكرمة‭ ‬الملكية‭ ‬تعزز‭ ‬الروابط‭ ‬الأسرية‭ ‬وتدخل‭ ‬السرور‭ ‬والفرح‭ ‬إلى‭ ‬قلوب‭ ‬المحكومين‭ ‬وأبنائهم‭ ‬وأسرهم،‭ ‬وتمنحهم‭ ‬فرصة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭ ‬المباركة‭ ‬لبدء‭ ‬حياة‭ ‬جديدة‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬أسرهم‭ ‬ومجتمعهم،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬العفو‭ ‬يأتي‭ ‬منسجماً‭ ‬مع‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتصالح‭ ‬ونهج‭ ‬الترابط‭ ‬والتماسك‭ ‬المجتمعي‭ ‬والنسيج‭ ‬الواحد،‭ ‬الذي‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الحقوقية‭ ‬التي‭ ‬عززتها‭ ‬المبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬وتجاربها‭ ‬الملهمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات‭ ‬ونشر‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الأطفال‭ ‬والعمال‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الفئات‭.‬

وأشاد‭ ‬الشاعر‭ ‬بجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومتها‭ ‬الحقوقية،‭ ‬ومواصلة‭ ‬جهودها‭ ‬الوطنية‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مجمل‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬مستمدة‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬تراثها‭ ‬الثقافي‭ ‬ودستورها‭ ‬ومنظومتها‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬مبادئ‭ ‬المساواة‭ ‬واحترام‭ ‬الحقوق‭ ‬ودعم‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني،‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬الإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رسخت‭ ‬قيم‭ ‬السلام‭ ‬للعالم‭ ‬أجمع‭ ‬وعززت‭ ‬من‭ ‬ثقافة‭ ‬الحوار‭ ‬ونبذ‭ ‬العنف‭ ‬عبر‭ ‬تصدير‭ ‬رسالة‭ ‬التعايش‭ ‬والتآخي‭ ‬والتسامح‭ ‬العالمي‭. ‬