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مجتمع الاستخبارات البريطاني يتعاون لتفكيك عصابات تهريب اللاجئين غير الشرعيين

9/6/2024 3:21:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 6 - 9 (كونا) -- تعقد وزارة الداخلية البريطانية اليوم الجمعة قمة تجمع عددا من الوزراء لمناقشة آلية جديدة للاستفادة من خدمات "مجتمع الاستخبارات البريطاني" من أجل تفكيك عصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر القوارب الصغيرة إلى سواحل أوروبا.
وأوضحت الوزارة في بيان أن أعمال القمة تدعم مهام الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا لاستهداف المنسقين في تلك العصابات ومموليها وذلك في أعقاب وفاة 12 شخصا على الأقل وإصابة آخرين في حادثة مأساوية قبالة السواحل الفرنسية هذا الأسبوع وهم في طريقهم لعبور القنال الإنجليزي.
وتناقش أعمال القمة التعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأوروبية لوضع خطط مستقبلية لتسريع إنجاز ذلك في الأشهر القادمة عبر قيادة أمن الحدود البريطانية الجديدة المرتقبة.
ويحضر القمة كبار المسؤولين في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وقوة الحدود ودائرة النيابة العامة ووزير الداخلية البريطاني ديفيد لامي ومستشارة المملكة المتحدة وزيرة العدل شابانا محمود والمدعي العام اللورد ريتشارد هيرمر.
ونجحت التحقيقات التي أجرتها الوكالة في اعتقال ومحاكمة عدد كبير من المشاركين في عمليات تهريب اللاجئين غير الشرعيين عبر القوارب الصغيرة إلى جانب مصادرة 410 قوارب ومحركات منذ فصل الربيع في العام الماضي ما أدى إلى منع آلاف المهاجرين من العبور إلى السواحل البريطانية. (النهاية)

ن ب ش / م ع ع




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