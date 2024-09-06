مجتمع الاستخبارات البريطاني يتعاون لتفكيك عصابات تهريب اللاجئين غير الشرعيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 6 - 9 (كونا) -- تعقد وزارة الداخلية البريطانية اليوم الجمعة قمة تجمع عددا من الوزراء لمناقشة آلية جديدة للاستفادة من خدمات "مجتمع الاستخبارات البريطاني" من أجل تفكيك عصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر القوارب الصغيرة إلى سواحل أوروبا.
وأوضحت الوزارة في بيان أن أعمال القمة تدعم مهام الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا لاستهداف المنسقين في تلك العصابات ومموليها وذلك في أعقاب وفاة 12 شخصا على الأقل وإصابة آخرين في حادثة مأساوية قبالة السواحل الفرنسية هذا الأسبوع وهم في طريقهم لعبور القنال الإنجليزي.
وتناقش أعمال القمة التعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأوروبية لوضع خطط مستقبلية لتسريع إنجاز ذلك في الأشهر القادمة عبر قيادة أمن الحدود البريطانية الجديدة المرتقبة.
ويحضر القمة كبار المسؤولين في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وقوة الحدود ودائرة النيابة العامة ووزير الداخلية البريطاني ديفيد لامي ومستشارة المملكة المتحدة وزيرة العدل شابانا محمود والمدعي العام اللورد ريتشارد هيرمر.
ونجحت التحقيقات التي أجرتها الوكالة في اعتقال ومحاكمة عدد كبير من المشاركين في عمليات تهريب اللاجئين غير الشرعيين عبر القوارب الصغيرة إلى جانب مصادرة 410 قوارب ومحركات منذ فصل الربيع في العام الماضي ما أدى إلى منع آلاف المهاجرين من العبور إلى السواحل البريطانية. (النهاية)
ن ب ش / م ع ع
MENAFN06092024000071011013ID1108645919
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