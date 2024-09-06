الوفيات اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 6 - 9 (كونا) -- في ذمة الله:
- عبدالحميد محمد عبدالرحمن المجبل 77 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: قرطبة ق4 ش1 ج5 م7
- علي حسن مندني 90 عاما (شيع)
الرجال: بنيد القار حسينية عاشور
النساء: حسينية عاشور عصرا فقط
- ساره علي ناصر بورسلي 85 عاما (شيعت)
(أرملة عيسى حسين الحربان)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: السرة ق6 ش4 م16 (السبت والأحد بعد العصر فقط)
- عبدالله محمد علي العمران 75 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: السلام ق6 ش607 م20
- مهدي صالح محمد تقي 74 عاما (شيع)
الرجال: سلوى حسينية سيد محمد
النساء: الدعية حسينية المرحومة عزيزة المتروك
- إبراهيم عبدالله إبراهيم الحمد 78 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
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