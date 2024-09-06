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طوكيو وسيؤول تتعهدان بتعزيز التنسيق مع واشنطن ردا على تهديدات كوريا الشمالية

9/6/2024 3:21:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 6 - 9 (كونا) -- أكد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم الجمعة التزامهما بتعزيز العلاقات بين بلديهما متعهدين بتعزيز التنسيق مع الولايات المتحدة ردا على "التهديدات الأمنية المتزايدة" من كوريا الشمالية.
ونقلت وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء عن كيشيدا قوله للصحفيين في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول بعد اجتماعه مع يون سوك يول إن حكومتي البلدين وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون بشأن إجلاء رعاياهما في حالة حدوث أزمة في بلد ثالث.
وأضاف كيشيدا المقرر أن يتنحى عن منصبه بصفته رئيسا للوزراء بعد انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان في 27 سبتمبر الجاري أن الجانبين اتفقا أيضا على بدء محادثات بشأن تدابير محددة لتبسيط إجراءات الهجرة للزوار بين البلدين.
من جانبها ذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء أن كيشيدا ويون سوك يول تعهدا خلال اجتماعهما في سيؤول بتعزيز التنسيق بين بلديهما وكذلك مع الولايات المتحدة ردا على "التهديدات الأمنية المتزايدة" من كوريا الشمالية خاصة في ضوء علاقات بيونغ يانغ العسكرية "المتزايدة" مع روسيا.
ونقلت (يونهاب) عن يون سوك يول قوله إنه "من المهم الحفاظ على الزخم الإيجابي للتعاون الثنائي الذي بنيناه أنا ورئيس الوزراء كيشيدا لتعزيز التعاون الثنائي إلى جانب التعاون بين كوريا (الجنوبية) والولايات المتحدة واليابان". (النهاية)

م ك / م ع ع




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