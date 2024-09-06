طوكيو وسيؤول تتعهدان بتعزيز التنسيق مع واشنطن ردا على تهديدات كوريا الشمالية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 6 - 9 (كونا) -- أكد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم الجمعة التزامهما بتعزيز العلاقات بين بلديهما متعهدين بتعزيز التنسيق مع الولايات المتحدة ردا على "التهديدات الأمنية المتزايدة" من كوريا الشمالية.
ونقلت وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء عن كيشيدا قوله للصحفيين في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول بعد اجتماعه مع يون سوك يول إن حكومتي البلدين وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون بشأن إجلاء رعاياهما في حالة حدوث أزمة في بلد ثالث.
وأضاف كيشيدا المقرر أن يتنحى عن منصبه بصفته رئيسا للوزراء بعد انتخابات
قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان في 27 سبتمبر الجاري أن الجانبين اتفقا أيضا على بدء محادثات بشأن تدابير محددة لتبسيط إجراءات الهجرة للزوار بين البلدين.
من جانبها ذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء أن كيشيدا ويون سوك يول تعهدا خلال اجتماعهما في سيؤول بتعزيز التنسيق بين بلديهما وكذلك مع الولايات المتحدة ردا على "التهديدات الأمنية المتزايدة" من كوريا الشمالية خاصة في ضوء علاقات بيونغ يانغ العسكرية "المتزايدة" مع روسيا.
ونقلت (يونهاب) عن يون سوك يول قوله إنه "من المهم الحفاظ على الزخم الإيجابي للتعاون الثنائي الذي بنيناه أنا ورئيس الوزراء كيشيدا لتعزيز التعاون الثنائي إلى جانب التعاون بين كوريا (الجنوبية) والولايات المتحدة واليابان". (النهاية)
م ك / م ع ع
MENAFN06092024000071011013ID1108645917
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.