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الأوكراني ديمنتييف يحصد ذهبية سباق الطرق بدورة الألعاب البارالمبية

9/6/2024 3:21:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 6 - 9 (كونا) -- فاز الأوكراني يهور ديمنتييف اليوم الجمعة بالميدالية الذهبية في سباق الطرق فئة (سي 5 - 4) للرجال ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024).
واستطاع ديمنتييف احتلال المركز الأول باختتام السباق في زمن قدره 59ر18ر2 ساعة متقدما على الفرنسي كيفن لو كونف صاحب الميدالية الفضية حيث تجاوزه في الأمتار الأخيرة فيما جاء في المركز الثالث الهولندي مارتن فان دي بول لينال الميدالية البرونزية.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أوكرانيا إلى 64 ميدالية في هذه الدورة هي 16 ذهبية و21 فضية و27 برونزية.
وفي سباق الطرق للسيدات تغلبت البريطانية سارة ستوري على الفرنسية هايدي غوغان التي جاءت ثانيا بفارق ضئيل عند خط النهاية في حين احتلت الكولومبية باولا أندريا أوسا فيلوزا المركز الثالث.
نالت بذلك غوغان ميداليتها الفضية الثالثة في هذه الألعاب البارالمبية بعد اللتين حصلت عليهما في تجربة الوقت وفي حدث المطاردة في سباق الدراجات على المضمار.
وبالنسبة للبريطانية ستوري تمثل هذه الميدالية الذهبية لقبها البارالمبي ال19 منذ بداية مسيرتها.
وتستمر منافسات دورة الألعاب البارالمبية حتى بعد غد الأحد بمشاركة رياضيين من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رياضة. (النهاية)

م ع / م ن ف




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