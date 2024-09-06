الأوكراني ديمنتييف يحصد ذهبية سباق الطرق بدورة الألعاب البارالمبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 6 - 9 (كونا) -- فاز الأوكراني يهور ديمنتييف اليوم الجمعة بالميدالية الذهبية في سباق الطرق فئة (سي 5 - 4) للرجال ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024).
واستطاع ديمنتييف احتلال المركز الأول باختتام السباق في زمن قدره 59ر18ر2 ساعة متقدما على الفرنسي كيفن لو كونف صاحب الميدالية الفضية حيث تجاوزه في الأمتار الأخيرة فيما جاء في المركز الثالث الهولندي مارتن فان دي بول لينال الميدالية البرونزية.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أوكرانيا إلى 64 ميدالية في هذه الدورة هي 16 ذهبية و21 فضية و27 برونزية.
وفي سباق الطرق للسيدات تغلبت البريطانية سارة ستوري على الفرنسية هايدي غوغان التي جاءت ثانيا بفارق ضئيل عند خط النهاية في حين احتلت الكولومبية باولا أندريا أوسا فيلوزا المركز الثالث.
نالت بذلك غوغان ميداليتها الفضية الثالثة في هذه الألعاب البارالمبية بعد اللتين حصلت عليهما في تجربة الوقت وفي حدث المطاردة في سباق الدراجات على المضمار.
وبالنسبة للبريطانية ستوري تمثل هذه الميدالية الذهبية لقبها البارالمبي ال19 منذ بداية مسيرتها.
وتستمر منافسات دورة الألعاب البارالمبية حتى بعد غد الأحد بمشاركة رياضيين من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رياضة. (النهاية)
م ع / م ن ف
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