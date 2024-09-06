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رئيس أوكرانيا يدعو الدول الغربية إلى تقديم المزيد من الأسلحة لكييف

9/6/2024 3:21:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 6 - 9 (كونا) -- دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة الدول الغربية الحليفة إلى تقديم المزيد من الأسلحة لبلاده لمساعدتها في حربها ضد روسيا.
جاء ذلك في خطاب ألقاه زيلينسكي خلال اجتماع عقده وزراء دفاع الدول الأعضاء في (مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا) في قاعدة (رامشتاين) العسكرية الأمريكية جنوبي ألمانيا بهدف تنسيق الجهود الرامية إلى مساعدة كييف في حربها المتواصلة مع روسيا منذ فبراير 2022.
وقال زيلينسكي إن قوات بلاده تحتاج إلى المزيد من الأسلحة حتى تتمكن من صد ما وصفه ب"العدوان" الروسي في منطقة (دونيتسك) شرقي أوكرانيا.
وأضاف أن الحلفاء الغربيين "لديهم ما يكفي" من الدفاعات الجوية من أجل صد الهجمات الروسية مشيرا إلى استهداف موسكو قبل يومين "كلية عسكرية" في مدينة (بولتفا) ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى.
كما ناشد الرئيس الأوكراني الدول الغربية السماح لقوات بلاده باستخدام أسلحة بعيدة المدى حصلت عليها كييف من دول غربية منتقدا ما وصفه ب "تردد" الغرب في السماح لبلاده باستخدام هذه الأسلحة.
من جانبه قال وزير الدفاع الألماني بوريس بستوريوس إن بلاده ستزود أوكرانيا بثماني بطاريات من نظام الدفاع الجوي (إيريس تي إس إل إم) وتسع بطاريات من طراز (إيريس تي إس إل إس) وذلك بحلول عام 2025.
ووفق المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية فإن زيلينسكي سيختتم زيارته لألمانيا بلقاء المستشار الألماني أولاف شولتس مساء اليوم في مدينة (فرانكفورت) غير البعيدة عن القاعدة العسكرية الأمريكية. (النهاية)

ع ن ج / م ن ف




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