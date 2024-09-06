رئيس أوكرانيا يدعو الدول الغربية إلى تقديم المزيد من الأسلحة لكييف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 6 - 9 (كونا) -- دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة الدول الغربية الحليفة إلى تقديم المزيد من الأسلحة لبلاده لمساعدتها في حربها ضد روسيا.
جاء ذلك في خطاب ألقاه زيلينسكي خلال اجتماع عقده وزراء دفاع الدول الأعضاء في (مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا) في قاعدة (رامشتاين) العسكرية الأمريكية جنوبي ألمانيا بهدف تنسيق الجهود الرامية إلى مساعدة كييف في حربها المتواصلة مع روسيا منذ فبراير 2022.
وقال زيلينسكي إن قوات بلاده تحتاج إلى المزيد من الأسلحة حتى تتمكن من صد ما وصفه ب"العدوان" الروسي في منطقة (دونيتسك) شرقي أوكرانيا.
وأضاف أن الحلفاء الغربيين "لديهم ما يكفي" من الدفاعات الجوية من أجل صد الهجمات الروسية مشيرا إلى استهداف موسكو قبل يومين "كلية عسكرية" في مدينة (بولتفا) ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى.
كما ناشد الرئيس الأوكراني الدول الغربية السماح لقوات بلاده باستخدام أسلحة بعيدة المدى حصلت عليها كييف من دول غربية منتقدا ما وصفه ب "تردد" الغرب في السماح لبلاده باستخدام هذه الأسلحة.
من جانبه قال وزير الدفاع الألماني بوريس بستوريوس إن بلاده ستزود أوكرانيا بثماني بطاريات من نظام الدفاع الجوي (إيريس تي إس إل إم) وتسع بطاريات من طراز (إيريس تي إس إل إس) وذلك بحلول عام 2025.
ووفق المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية فإن زيلينسكي سيختتم زيارته لألمانيا بلقاء المستشار الألماني أولاف شولتس مساء اليوم في مدينة (فرانكفورت) غير البعيدة عن القاعدة العسكرية الأمريكية. (النهاية)
ع ن ج / م ن ف
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