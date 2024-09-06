الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 6 - 9 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الأوكرانية ضد الهجمات الروسية.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان صحفي أن تلك المساعدات الإضافية تعد الدفعة ال65 من المعدات التي تقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.
وأضاف البيان أن الحزمة الجديدة ستقدم قدرات إضافية لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحا بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية وذخائر أنظمة الصواريخ والمدفعية والأسلحة المضادة للدبابات.
وأكد "أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها يظلون ملتزمين بتزويد أوكرانيا بقدرات دفاع جوي إضافية للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي المستمر".
وشدد البيان على أن واشنطن ستواصل العمل مع 50 بلدا من الحلفاء والشركاء لضمان حصول أوكرانيا على القدرات الحيوية اللازمة في حربها ضد روسيا.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يعقد فيه عدد من وزراء الدفاع والمسؤولين العسكريين رفيعي المستوى اجتماعا لمجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا في قاعدة (رامشتاين) الجوية في ألمانيا لمناقشة تقديم المزيد من الدعم لكييف في الحرب ضد روسيا.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب ألقاه خلال هذا الاجتماع الدول الغربية الحليفة إلى تقديم المزيد من الأسلحة لبلاده لمساعدتها في الحرب مناشدا إياها أيضا السماح للقوات الأوكرانية باستخدام أسلحة بعيدة المدى حصلت عليها كييف من دول غربية. (النهاية)
ا م م / م ع ع
MENAFN06092024000071011013ID1108645914
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