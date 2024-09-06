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الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار

9/6/2024 3:21:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 9 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الأوكرانية ضد الهجمات الروسية.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان صحفي أن تلك المساعدات الإضافية تعد الدفعة ال65 من المعدات التي تقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.
وأضاف البيان أن الحزمة الجديدة ستقدم قدرات إضافية لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحا بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية وذخائر أنظمة الصواريخ والمدفعية والأسلحة المضادة للدبابات.
وأكد "أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها يظلون ملتزمين بتزويد أوكرانيا بقدرات دفاع جوي إضافية للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي المستمر".
وشدد البيان على أن واشنطن ستواصل العمل مع 50 بلدا من الحلفاء والشركاء لضمان حصول أوكرانيا على القدرات الحيوية اللازمة في حربها ضد روسيا.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يعقد فيه عدد من وزراء الدفاع والمسؤولين العسكريين رفيعي المستوى اجتماعا لمجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا في قاعدة (رامشتاين) الجوية في ألمانيا لمناقشة تقديم المزيد من الدعم لكييف في الحرب ضد روسيا.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب ألقاه خلال هذا الاجتماع الدول الغربية الحليفة إلى تقديم المزيد من الأسلحة لبلاده لمساعدتها في الحرب مناشدا إياها أيضا السماح للقوات الأوكرانية باستخدام أسلحة بعيدة المدى حصلت عليها كييف من دول غربية. (النهاية)

ا م م / م ع ع




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