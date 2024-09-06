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رئيس الوزراء الفلسطيني: قرار مجلس الأمن 2735 نقطة انطلاق لإيقاف إطلاق النار

9/6/2024 3:21:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 6 - 9 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2735 هو "نقطة انطلاق جيدة" لخارطة طريق للوصول إلى إيقاف لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لتلبية الاحتياجات الطارئة للفلسطينيين في القطاع.
وقال مصطفى خلال لقائه وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك في مكتبه بمدينة (رام الله) اليوم الجمعة إن تطبيق القرار الذي ينص على إيقاف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين يمهد الطريق من أجل توحيد الأراضي الفلسطينية وتجسيد إقامة الدولة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف مصطفى بحسب بيان صدر عن مكتبه أنه بجانب استمرار الحرب على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة شهدت محافظات شمال الضفة الغربية أحداثا صعبة بسبب اجتياحات جيش الاحتلال التي أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء من بينهم نساء وأطفال وتدمير البنية التحتية وحصار المستشفيات.
من جهتها أكدت وزيرة الخارجية الألمانية وفقا للبيان أهمية التوصل لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية وإيقاف التصعيد في الضفة الغربية وما شهدته مؤخرا من اجتياحات لجيش الاحتلال والرفض لتدمير البنية التحتية والتي جزء منها ممول من ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وجددت بيربوك بحسب البيان موقف ألمانيا "الثابت" من دعم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. (النهاية)

ن ق / م ع ع




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