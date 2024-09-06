رئيس الوزراء الفلسطيني: قرار مجلس الأمن 2735 نقطة انطلاق لإيقاف إطلاق النار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 6 - 9 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2735 هو "نقطة انطلاق جيدة" لخارطة طريق للوصول إلى إيقاف لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لتلبية الاحتياجات الطارئة للفلسطينيين في القطاع.
وقال مصطفى خلال لقائه وزيرة
خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك في مكتبه بمدينة (رام الله) اليوم الجمعة إن تطبيق القرار الذي ينص على إيقاف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين يمهد الطريق من أجل توحيد الأراضي الفلسطينية وتجسيد إقامة الدولة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف مصطفى بحسب بيان صدر عن مكتبه أنه بجانب استمرار الحرب على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة شهدت محافظات شمال الضفة الغربية أحداثا صعبة بسبب اجتياحات جيش الاحتلال التي أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء من بينهم نساء وأطفال وتدمير البنية التحتية وحصار المستشفيات.
من جهتها أكدت وزيرة الخارجية الألمانية وفقا للبيان أهمية التوصل لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية وإيقاف التصعيد في الضفة الغربية وما شهدته مؤخرا من اجتياحات لجيش الاحتلال والرفض لتدمير البنية التحتية والتي جزء منها ممول من ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وجددت بيربوك بحسب البيان موقف ألمانيا "الثابت" من دعم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. (النهاية)
ن ق / م ع ع
MENAFN06092024000071011013ID1108645913
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