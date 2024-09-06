Friday, 06 September 2024 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تركيا تندد بقتل الاحتلال الإسرائيلي الناشطة الأمريكية - التركية عائشة نور

9/6/2024 3:21:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة 6 - 9 (كونا) -- أعربت تركيا اليوم الجمعة عن إدانتها الشديدة لمقتل الناشطة الأمريكية ذات الأصول التركية عائشة نور أيغي على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء مسيرة سلمية في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أنها تلقت ببالغ الحزن نبأ مقتل الناشطة عائشة نور أيغي في محافظة نابلس بالضفة الغربية على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي وأعربت عن إدانتها لـ "جريمة القتل التي ارتكبتها حكومة نتنياهو".
وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل دون كلل لإسكات وترهيب "كل من يهب لنجدة الفلسطينيين ويكافح ضد الإبادة الجماعية".
وأكدت أن سياسة العنف لن تجدي نفعا وأن "المؤسسات الإسرائيلية ومن يقدمون لها الدعم غير المشروط سيحاسبون بالتأكيد أمام المحاكم الدولية".
كانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت اليوم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت عائشة نور (26 عاما) في بلدة بيتا بجنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأضافت أن أيغي أصيبت برصاصة في الرأس أثناء مسيرة سلمية انطلقت في بيتا باتجاه جبل صبيح حيث يقيم الاحتلال بؤرة استيطانية فاندلعت مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن قتل الناشطة الأمريكية - التركية. (النهاية)

ا ع س / ه س ص



MENAFN06092024000071011013ID1108645912

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث