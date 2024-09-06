تركيا تندد بقتل الاحتلال الإسرائيلي الناشطة الأمريكية - التركية عائشة نور

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة 6 - 9 (كونا) -- أعربت تركيا اليوم الجمعة عن إدانتها الشديدة لمقتل الناشطة الأمريكية ذات الأصول التركية عائشة نور أيغي على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء مسيرة سلمية في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أنها تلقت ببالغ الحزن نبأ مقتل الناشطة عائشة نور أيغي في محافظة نابلس بالضفة الغربية على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي وأعربت عن إدانتها لـ "جريمة القتل التي ارتكبتها حكومة نتنياهو".
وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل دون كلل لإسكات وترهيب "كل من يهب لنجدة الفلسطينيين ويكافح ضد الإبادة الجماعية".
وأكدت أن سياسة العنف لن تجدي نفعا وأن "المؤسسات الإسرائيلية ومن يقدمون لها الدعم غير المشروط سيحاسبون بالتأكيد أمام المحاكم الدولية".
كانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت اليوم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت عائشة نور (26 عاما) في بلدة بيتا بجنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأضافت أن أيغي أصيبت برصاصة في الرأس أثناء مسيرة سلمية انطلقت في بيتا باتجاه جبل صبيح حيث يقيم الاحتلال بؤرة استيطانية فاندلعت مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن قتل الناشطة الأمريكية - التركية. (النهاية)
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