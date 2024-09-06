فرنسا تستخدم عائدات الأصول الروسية لتمويل الدعم العسكري لأوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 6 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الجمعة أن فرنسا ستستخدم 4ر1 مليار يورو (55ر1 مليار دولار) من عائدات الأصول الروسية المجمدة لتمويل شراء معدات عسكرية لأوكرانيا.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنها "إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي ستشارك في تنفيذ إجراء الدعم الجديد لأوكرانيا من مرفق السلام الأوروبي".
وأضاف البيان أن المفوضية الأوروبية في بروكسل أعطت الضوء الأخضر للشراء السريع للمواد ذات الأولوية من الصناعة الفرنسية في مجالات الذخائر والمدفعية والدفاع الجوي مقابل مبلغ 300 مليون يورو (332 مليون دولار) على مدار العام لسنة 2024.
وأكد البيان ان هذه فرصة لمواصلة تعزيز الصناعة الفرنسية لدعم أوكرانيا.
ومرفق السلام الأوروبي (اي اف اف) هو أداة من خارج الميزانية معتمدة بقرار من المجلس في 22 مارس 2021 وتندرج أعمالها في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (سي اف اس بي) بهدف تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على منع الصراعات وتوطيد السلام وتعزيز الأمن الدولي وذلك من خلال تمويل العمليات وتدابير المساعدة. (النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN06092024000071011013ID1108645911
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