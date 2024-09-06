الكويت تهزم نيوزيلاندا بثمانية أهداف وتحرز المركز الثالث لبطولة القارات لكرة قدم الصالات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور 6 - 9 (كونا) -- فاز منتخب
الكويت لكرة قدم الصالات اليوم الجمعة على نظيره النيوزيلاندي بنتيجة 8 - 3 في آخر مبارياته ببطولة القارات الودية التي أقيمت في العاصمة التايلندية بانكوك.
وبهذا الفوز حقق منتخب الكويت المركز الثالث في بطولة القارات الودية كما نال حارس مرمى منتخب الكويت فهد الخواري جائزة أفضل حارس مرمى بالبطولة. (النهاية)
ع ا ب / ه س ص
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