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الكويت تهزم نيوزيلاندا بثمانية أهداف وتحرز المركز الثالث لبطولة القارات لكرة قدم الصالات

9/6/2024 3:21:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور 6 - 9 (كونا) -- فاز منتخب الكويت لكرة قدم الصالات اليوم الجمعة على نظيره النيوزيلاندي بنتيجة 8 - 3 في آخر مبارياته ببطولة القارات الودية التي أقيمت في العاصمة التايلندية بانكوك.
وبهذا الفوز حقق منتخب الكويت المركز الثالث في بطولة القارات الودية كما نال حارس مرمى منتخب الكويت فهد الخواري جائزة أفضل حارس مرمى بالبطولة. (النهاية)

ع ا ب / ه س ص



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