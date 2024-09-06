ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.05% في أسبوع



وبلغ المعدل اليومي لحجم في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 2.8 ملايين دينار مقارنة مع 3.8 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 14.2بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 14.2 مليون دينار، مقارنة مع 18.8 مليون دينار للأسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 12.8 مليون سهم، نفذت من خلال 9133 صفقة.

--(بترا)