مؤشر منظمة فاو لأسعار الأغذية يسجّل انخفاضًا طفيفًا في آب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة، بأن مقياس الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية قد تراجع بشكل طفيف في شهر آب، حيث عوض الانخفاض في أسعار السكر واللحوم والحبوب الزيادات في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان.
ووصل متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتابع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، إلى 120.7 نقاط في آب، بانخفاض طفيف عن مستواه المراجع في تموز ومسجلا تراجعا بنسبة 1.1 بالمئة عن قيمته المقابلة في آب 2023، وفق ما أوردته المنظمة على موقعها الألكتروني.
وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة مع شهر تموز، وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار العالمية للذرة بشكل بسيط، ما يبين تأثير موجات الحر على غلات المحاصيل في أجزاء من أوروبا وأميركا الشمالية، في حين ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز عموما بنسبة 0.6 بالمئة، حيث ارتفعت أسعار الأصناف من غير إنديكا بسبب التراجع الموسمي وارتفاع قيمة عملات بعض البلدان المصدرة مقابل الدولار الأميركي.
وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة مع شهر تموز، ليصل إلى أعلى مستوى له في 20 شهرا، حيث عوضت الزيادة في الأسعار العالمية لزيت النخيل انخفاض أسعار زيوت الصويا ودوار الشمس وزيوت بذور اللفت، بل وزادت عنها.
وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الألبان أيضا، فزاد بنسبة 2.2 بالمئة في شهر آب، وارتفعت أسعار الحليب المجفف الكامل الدسم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلب على الواردات من أجل تلبية الإمدادات الآنية، كما ارتفعت الأسعار الدولية للأجبان بسبب ارتفاع الطلب العالمي على الواردات، في حين وصلت الأسعار الدولية للزبدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مدفوعة بتنامي الشكوك حول كفاية إمدادات الحليب في أوروبا الغربية.
وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة مع شهر تموز، حيث تراجعت أسعار لحوم الدواجن والخنزير والأبقار وسط فتور الطلب على الواردات، بالرغم من ارتفاع الأسعار العالمية للحوم الأبقار بشكل طفيف.
وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 4.7 بالمئة في آب ليصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر شرين الأول 2022.
وقامت المنظمة أيضا بخفض توقعاتها الخاصة بالإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2024، وباتت ثابتة حاليا عند 851 2 مليون طن، أي ما يساوي تقريبا إنتاج عام 2023. -(بترا)
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