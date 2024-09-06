مؤشر منظمة فاو لأسعار الأغذية يسجّل انخفاضًا طفيفًا في آب



ووصل متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتابع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، إلى 120.7 نقاط في آب، بانخفاض طفيف عن مستواه المراجع في تموز ومسجلا تراجعا بنسبة 1.1 بالمئة عن قيمته المقابلة في آب 2023، وفق ما أوردته المنظمة على موقعها الألكتروني.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة مع شهر تموز، وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار العالمية للذرة بشكل بسيط، ما يبين تأثير موجات الحر على غلات المحاصيل في أجزاء من أوروبا وأميركا الشمالية، في حين ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز عموما بنسبة 0.6 بالمئة، حيث ارتفعت أسعار الأصناف من غير إنديكا بسبب التراجع الموسمي وارتفاع قيمة عملات بعض البلدان المصدرة مقابل الدولار الأميركي.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة مع شهر تموز، ليصل إلى أعلى مستوى له في 20 شهرا، حيث عوضت الزيادة في الأسعار العالمية لزيت النخيل انخفاض أسعار زيوت الصويا ودوار الشمس وزيوت بذور اللفت، بل وزادت عنها.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الألبان أيضا، فزاد بنسبة 2.2 بالمئة في شهر آب، وارتفعت أسعار الحليب المجفف الكامل الدسم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلب على الواردات من أجل تلبية الإمدادات الآنية، كما ارتفعت الأسعار الدولية للأجبان بسبب ارتفاع الطلب العالمي على الواردات، في حين وصلت الأسعار الدولية للزبدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مدفوعة بتنامي الشكوك حول كفاية إمدادات الحليب في أوروبا الغربية.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة مع شهر تموز، حيث تراجعت أسعار لحوم الدواجن والخنزير والأبقار وسط فتور الطلب على الواردات، بالرغم من ارتفاع الأسعار العالمية للحوم الأبقار بشكل طفيف.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 4.7 بالمئة في آب ليصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر شرين الأول 2022.

وقامت المنظمة أيضا بخفض توقعاتها الخاصة بالإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2024، وباتت ثابتة حاليا عند 851 2 مليون طن، أي ما يساوي تقريبا إنتاج عام 2023. -(بترا)

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