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19 تحديا بقطاعات الاستثمار الريادي أمام الشباب

9/6/2024 3:19:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان– اقترحت الحكومة أخيرا من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، 19 تحديا مفتوحا أمام الشباب لإنشاء شركات ناشئة مبتكرة للمساهمة في حل مشاكل 4 قطاعات حيوية.
وأطلقت الحكومة هذه المبادرة ضمن مشروع جديد أطلقته الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تحت اسم "هاكاثون الريادة 2024 " لتشجيع الشباب على ابتكار أفكار جديدة مبتكرة على شكل شركات ناشئة تسهم في حل هذه التحديات التي تتوزع على "قطاع التعليم، الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا الزراعية".
وتهدف الحكومة من خلال الهاكاثون إلى استقطاب ودعم 100 شركة ناشئة أردنية تسهم في حل هذه التحديات الـ19 التي على النحو التالي: 4 تحديات رئيسية في القطاع السياحي، و6 تحديات في القطاع الزراعي، 5 تحديات في قطاع الطاقة المتجددة، و4 تحديات لقطاع التعليم.
وفتحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أخيرا باب التسجيل للمشاركة في الهاكاثون، مع التزامها باحتضان أفضل 100 فكرة إبداعية للمشاركين الجادّين، وتقديم الدعم اللازم لهم لدخول عالم ريادة الأعمال وتحقيق النجاح بالإضافة إلى تدريبات مكثفة في مواضيع الريادة والابتكار.
ودعت الشباب للتسجيل والمشاركة عبر المنصة الوطنية لريادة الأعمال " ستارتب جو" والتي تشرف عليها جميعة " إنتاج".
القطاع السياحي
في القطاع السياحي اقترحت الحكومة جملة تحديات اولها ( تحدي أزمة النقل الجوي والنزاع الإقليمي) والذي تعتبره تهديدا لقطاع السياح، بسبب اندلاع حرب غزة في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، والاضطرابات السياسية المتكررة في المنطقة، الأمر الذي يضعف التدفق السياحي والاستقرار المالي للقطاع، ويعرقل الاستثمارات في صناعة السياحية.
وقدمت تحديا ثانيا لقطاع السياحة يتمثل في ( تحد ناجم عن رمي النفايات في المواقع السياحية)، موضحة أن تراكم القمامة في المواقع السياحية يشوه صورة الأردن ويهدد تراثه الثقافي الغني، ويحد من زيارة المسافرين ويعيق الجهود المبذولة لترويج السياحة المستدامة.
وأشارت إلى تحد ثالث يتمثل في (السياحة المفرطة في الأردن) والتي تتمثل بالازدحام الكثيف في عدد من المواقع وفي عدة مواسم، وتلوث البيئة وسوء تجارب الزوار الموسمية وهو الأمر الذي لا يزيد الضغط على الموارد فحسب، لكنه يؤدي أيضًا إلى سوء توزيع العوائد الاقتصادية، حيث تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي في المناطق المزدحمة من حيث عدد الزوار، بينما يتم إهمال المناطق الأقل ارتيادًا.
واقترحت الحكومة تحديا رابعا يتمثل في ( التوزيع غير المتوازن لعوائد قطاع السياحة في الأردن)، الذي يتجاهل النموذج الحالي المساهمات المحتملة للمجتمعات المحلية في تجربة السياحة، بما في ذلك التبادلات الثقافية الأصيلة والمبادرات السياحية الفريدة التي تقودها محلياً، لتواجه هذه المجتمعات التهميش الاقتصادي، ما يؤثر على سبل عيشها ويهدد بفقدان التراث الثقافي وفرص التنمية المستدامة.
قطاع التكنولوجيا الزراعية
وفي قطاع الزراعة اقترحت الحكومة (تحديا لندرة المياه) الذي يمتد تأثيره من المزارعين الأفراد لتؤثر على الاقتصاد الريفي والصناعات المرتبطة به بشكل عام، حيث يؤدي الإفراط في استخراج المياه إلى التداعيات البيئية من استنزاف كبير للمياه الجوفية وملوحة التربة (أي التملّح) وانخفاض ملحوظ في جودة المياه.
وأكدت على تحدي ( تدهور خصوبة التربة) ، بسبب الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية، وخاصة اليوريا والممارسات الزراعية غير المستدامة، ما أدى إلى استنفاد مغذيات التربة الأساسية وتدمير الميكروبات المفيدة واختلال توازن درجة الحموضة في التربة، ما يقوض بشكل كبير إنتاجية المحاصيل وزيادة التعرض للأمراض والآفات.
واقترحت تحديا ثالثا يتمثل في (محدودية التمويل للمزارعين) وخصوصا للمزارعين في الضواحي الريفية وصغار المزارعين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم لتغطية كلفة تأسيس مزارعهم لممارسة الزراعة المستدامة، وتكاليف التحديث التكنولوجي وتحسين البنية التحتية للمزارع.
وأشارت إلى تحدي (التأمين غير الكفؤ على المحاصيل في قطاع الزراعة الأردني) مبينة أن التغطية التي تقدمها برامج التأمين الحالية في الأردن تفشل في معالجة المخاطر العديدة التي تواجه المزارعين بشكل كامل، مثل الجفاف وانتشار الآفات، والتي لا يتم تغطيتها في كثير من الأحيان.
واقترحت تحدي(البحث والتطوير المحدود وضعف خدمات الإرشاد في الزراعة)، مع انخفاض الاستثمار والتمويل في البحث والتطوير، وعدم كفاءة خدمات الإرشاد .
وأكدت على تحدي(استملاك الأراضي المجزّأة) الذي يسبب عواقب سلبية عديدة، تجمع بين الدخل المحدود والفقر في المناطق الريفية ونقص الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة والتدهور البيئي.
قطاع الطاقة المتجددة
وفي قطاع الطاقة المتجددة ( الخضراء) اقترحت الحكومة ( تحديا لتحويل النفايات إلى طاقة غير مستغلة في الأردن )، فرغم تزايد حجم نفايات البلديات في الأردن، ما تزال الاستفادة من هذه النفايات في إنتاج الطاقة محدودة للغاية، ما يساهم في تفاقم التحديات البيئية.
وأشارت إلى(تحد لاستقرار الشبكة الكهربائية في الأردن وتكامل الطاقة المتجددة) موضحة أن الأردن يواجه تحديات هائلة في دمج الطاقة المتجددة في شبكة الطاقة الوطنية لديه، إثر التراجع الاقتصادي وارتفاع تكلفة الوقود مؤخرًا، ما أدى لانخفاض الطلب على الكهرباء وخروج مستهلكين مهمّين من شبكة الطاقة.
واقترحت تحدي(كفاءة الطاقة)، حيث يواجه الأردن تحديات كبيرة في قطاع الطاقة لديه، وخصوصًا في ترشيد الطاقة الذي يُعد أمرًا أساسيًا بالنسبة لتوازن الاقتصاد واستدامته في الدولة.
ومن التحديات التي طرحتها الحكومة في الطاقة المتجددة ( تسريع النقل الكهربائي في الأردن في البنية التحتية) حيث يواجه الأردن معرقلات كالجهد على نظام التوزيع وعدم كفاية محطات الشحن ومخاوف الاعتمادية وفجوات شبكة الشحن العمومية ونسب الشحن المنخفضة والحاجة لصيانة البطاريات.
وأشارت الحكومة إلى ( التحديات المرافقة لأنظمة الطاقة الشمسية) التي تواجه القطاع بعدم وجود أهداف محددة للتوسع وقلة الحوافز المالية للمستهلكين، إلى جانب وجود فرص كبيرة لم تُستغل بعد في القطاعين التجاري والعام.
قطاع التعليم
وفي قطاع التعليم اقترحت الحكومة ( تحدي الفجوات المعرفية والمهارات المتزايدة في التعليم الأردني) مع إجهاد البنية التحتية وقدرة الاستيعاب، والتي تبرز من خلال التحاق ما يزيد عن 1.5 مليون طالب، الأمر الذي أدى إلى اكتظاظ الغرف الصفية وارتفاع الاعتماد على المدارس ذات المناوبة المزدوجة.
وأشارت الى تحد (لمعوقات الجودة وإمكانية الوصول وتنمية الطفولة المبكرة)، مبنية أن قطاع النماء في مرحلة الطفولة المبكرة في الأردن يواجه تحديات كبيرة تُعيق التعليم الأساسي والتطوير الشامل للأطفال منذ الولادة وحتى عمر الست سنوات.
واقترحت الحكومة تحدي (الإمكانات غير المحققة للتعليم في سوق العمل الأردني، مبينة أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في سوق العمل، بما في ذلك ارتفاع بطالة الشباب والفروق بين الجنسين وقلة استخدام برامج التعليم والتدريب التقني والمهني، الأمر الذي يستعدي الإصلاح الملح للنظام.
وأكدت على تحدي(فجوة المهارات بين نتائج التعليم العالي ومتطلبات السوق)، حيث إن أكثر من نصف أصحاب العمل في الأردن يجدون انعدامًا في تطابق المهارات ويلاحظون انخفاضًا في المهارات العملية والشخصية بين الخريجين، فضلا عن وجود حاجة ماسّة لمهارات المعرفة الرقمية والتفكير الناقد.

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