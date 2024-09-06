تصدير 37 جيجاواط كهرباء للعراق بستة أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- صدر الأردن طاقة كهربائية للشبكة العراقية بمقدار 37.1 جيجاواط منذ سريان اتفاق تزويد الكهرباء بين البلدين في شباط (فبراير) الماضي، علما أن هذه الكمية تشكل أقل من 1 %، من إجمالي الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية.
ووفقا لبيانات شركة الكهرباء الوطنية الصادرة حديثا، تأتي هذه الصادرات من مجموع 131.5 جيجاواط ساعة، صدرتها الشركة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة مع 120.8 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها 8.9 %.
وتبلغ قدرة التزويد ضمن المرحلة الأولى 40 ميغاواط وصولا إلى منطقة الرطبة، فيما يتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية من المشروع مع نهاية العام.
وبعد استكمال المرحلة الثانية، سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها حوالي 150 ميغاواط، ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط، يمكن أن تصل قدرة التزويد إلى 500 ميغاواط.
وإلى جانب الشبكة العراقية، صدرت الشركة 90.3 جيجاواط إلى شركة كهرباء القدس حتى نهاية تموز(يوليو)، مقارنة مع 117.1 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته %22.9، وإلى المركز الحدودي العراقي طريبيل 4.1 % جيجاواط ساعة مقابل 3.7 جيجاواط ساعة خلال فترة المقارنة نفسها.
يأتي ذلك، في وقت بلغ فيه إجمالي مبيعات الشركة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 12888.7 جيجاواط ساعة مقارنة مع 12092.3 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 7.1 %.
إلى جانب ما تم تصديره، اشتملت هذه المبيعات أيضا على ما تم بيعه لشركات التوزيع الثلاث(الأردنية، التوزيع وإربد) في سبعة أشهر بمجموع 12515.1 جيجاواط ساعة مقارنة مع 11672.6 جيجاواط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 7.2 %.
كما بلغ إجمالي المبيعات للمشتركين الكبار ومنهم القطاع الصناعي 242.1 جيجا واط ساعة، مقارنة مع 235.9 جيجاواط ساعة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي وبزيادة نسبتها 2.6 %.
يشار هنا إلى أن شهر تموز (يوليو) هو أول شهر تطبق فيه على القطاع الصناعي التعرفة الجديدة المرتبطة بالزمن، حيث بدأت الحكومة اعتبارا من الأول من الشهر الحالي، بتطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة المرتبطة بالزمن على عدد من القطاعات منها القطاع الصناعي.
وقسمت هذه التعرفة اليوم إلى ثلاث فترات، إذ تكون فترة الذروة من الساعة 5 مساء وحتى 11 ليلا، وتعرفة القطاع الصناعي الاستخراجي فيها 226 فلسا لكل كيلوواط، والصناعي الكبير 130 فلسا، الصناعي المتوسط 79 فلسا، وتكون فترة خارج الذروة من 5 صباحا وحتى 2 ظهرا، وتعرفة الصناعي الاستخراجي فيها 206 فلسات، الصناعي الكبير 110 فلسات، المتوسط 59 فلسا.
أما الذروة الجزئية، فهي على فترتين الأولى من 2 ظهرا وحتى 5 مساء، والثانية من 11 ليلا وحتى 5 صباحا، والتعرفة فيها للقطاع الصناعي الاستخراجي 216 فلسا، الصناعي الكبير 120 فلسا، للصناعي المتوسط 69 فلسا.
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