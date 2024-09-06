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دعوات لتحسين البنية التحتية بالمواقع الأثرية

9/6/2024 3:19:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم عمان- طالب خبراء في القطاع السياحي بضرورة دعم البنية التحتية وتوفير الخدمات اللازمة في المواقع الأثرية في خطوة تهدف إلى جذب الزوار إليها وتحفيز القطاع الذي يعاني "ركودا حادا".
وبين هؤلاء لـ"الغد" أنه في ظل الركود السياحي الذي يشهده القطاع يجب العمل على تطوير المواقع الأثرية المختلفة، والمنتشرة بمختلف مناطق المملكة.
ويذكر أن الأردن يضم أكثر من 100 ألف موقع أثري منتشر في مختلف المناطق، فيما يساهم القطاع السياحي بنسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتراجع عدد سياح المملكة بنسبة %7.2 خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن وممثل قطاع الخدمات جمال الرفاعي" في ظل الركود الذي يعاني منه قطاع السياحة، يجب الالتفات إلى تهيئة البنية التحتية وتوفير الخدمات اللازمة في المواقع الأثرية".
وأكد الرفاعي أهمية القطاع السياحي الذي مر بأزمات عديدة، آخرها العدوان الصهيوني الغاشم على مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والذي أثقلت كاهله جراء غياب السياحة الوافدة الأجنبية بشكل واضح.
وأضاف، "يجب العمل على تحسين البنية التحتية وتوفير مختلف الخدمات التي يحتاجها الزائر، ليكون الموقع الأثري جاهزا لاستقبال الزوار".
وقال الخبير السياحي وعضو جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة: "الفرصة مناسبة لترتيب البيت الداخلي في القطاع السياحي".
وأكد الخصاونة ضرورة إعداد بنية تحتية ولوجستية وخدماتية للمواقع الأثرية لتقوم بتقديم ما يحتاجه السائح في الموقع نفسه، وبالتالي توفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى ضرورة وضع أسس وأطر للحفاظ على المواقع الأثرية، في ظل غياب السياحة الوافدة فيها الناتجة عن استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على المدنين من الأطفال والنساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة.
وطالب الخصاونة بضرورة إنشاء وتجهيز مراكز زوار في المواقع الأثرية كافة، لتكون مركزا إرشاديا وتثقيفيا لأهمية الموقع، إضافة إلى متابعته بشكل صحيح وقريب.
وقال الخبير السياحي د.نضال ملو العين: "تهيئة البنية التحتية في المواقع الأثرية تعتبر أمرا مهما للحفاظ على تلك المواقع وتوفير تجربة مرضية للزوار من مختلف الدول".
وأكد ملو العين أن هناك خطوات عدة، يجب توفيرها في المواقع الأثرية لتكون جاهزة لتقديم خدمات لسياح مثل، توفير الكهرباء والمياه يجب توفير أنظمة كهربائية ومياه نظيفة في المواقع الأثرية لتلبية احتياجات الزوار والمحافظة على نظافة الموقع.
وبين ملو العين ضرورة توفير وتجهيز الطرق المؤدية للمواقع الأثرية وتوفير وسائل نقل حديثة لنقلهم إليها بسهولة ويسر.
وركز على أهمية توفير المرافق الصحية في مختلف المواقع الأثرية، وضرورة وجود ما يليق برمزية المواقع السياحية الثمينة والنادرة، لتقدم خدماتها بكل نظافة وارتياح للزوار.
وأشار إلى أهمية وضرورة وجود مراكز تجارية وسياحية مثل، المطاعم والمقاهي، إضافة إلى الفنادق، حتى يكون الموقع جاهزا لاستقبال وتقديم احتياجات المطعم كافة.

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