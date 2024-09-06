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الفيصلي يتعاقد مع المحترف موتاري

9/6/2024 3:18:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- أعلن مجلس إدارة النادي الفيصلي التعاقد مع المحترف أمادو موتاري القادم من جمهورية النيجر؛ ليمثل الفيصلي خلال الموسم المُقبل.

وسبق وأن مثل المحترف الجديد أندية الفيحاء والعين، والقادسية في المملكة العربية السعودية، وبودابست هونفيد المجري.

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