الفيصلي يتعاقد مع المحترف موتاري
التاريخ
9/6/2024 3:18:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- أعلن مجلس إدارة النادي الفيصلي التعاقد مع المحترف أمادو موتاري القادم من جمهورية النيجر؛ ليمثل الفيصلي خلال الموسم المُقبل.
وسبق وأن مثل المحترف الجديد أندية الفيحاء والعين، والقادسية في المملكة العربية السعودية، وبودابست هونفيد المجري.
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