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ارتباط وثيق بين رياضة السيارات والترويج لمعالم الأردن السياحية

9/6/2024 3:18:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - ارتبطت رياضة السيارات في الأردن، ارتباطا وثيقا بالجانب السياحي على مر السنوات، ما يسلط الضوء على أبرز المعالم الأثرية والطبيعية الموجودة في المملكة.
واستضاف الأردن ثلاث جولات من بطولة العالم للراليات، في الأعوام 2008 و2010 و2011، كما يستضيف العام الحالي سباق باها الأردن، الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة (فيا- باها)، والجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز" (فيم- باها)، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الكروس كانتري القصيرة.
وتم اختيار منطقة جنوب الأردن وبالتحديد رم لإقامة باها الأردن، لقيمة المنطقة السياحية ومناظرها الخلابة والتي استغلها منتجو "هوليوود" لتصور أشهر الأفلام العالمية.
وتم في أكثر من لقاء عقد اتفاقيات تعاون بين الأردنية لرياضة السيارات وهيئة تنشيط السياحة، من أجل ربط السياحة برياضة السيارات، حيث يولي الاتحاد الدولي جل اهتمامه بالأماكن الأثرية لكل بلد، ما يعكس انطباعا إيجابيا عن الأردن، كونه منطقة جذب سياحي في المنطقة عن طريق الأماكن الأثرية كالمدينة الوردية البتراء، وجرش والمغطس وغيرها من الأماكن التاريخية.
وتتماشى هذه الخطوة، مع أهداف التنمية المستدامة للأردنية لرياضة السيارات، للارتقاء بالمشهد السياحي العالمي والتركيز على تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في رياضة السيارات وفقا لمفهوم الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) من أجل إحداث تغيير إيجابي في عالم الرياضة والسياحة.
وقال السائق غيث وريكات: "كنت قبل مدة في الولايات المتحدة، للاشراف على برنامج في رياضة السيارات، ولفت انتباهي المكان الذي أقيم فيه، التجمع الكبير لعدد من المتسابقين، والذي اقيم في منطقة خلابة، وذات طبيعة خاصة، واستطاع المشرفون على البرنامج التدريبي، استثمار المكان للترويج له سياحيا".
وأضاف: "بكل تأكيد التنوع في إقامة السباقات بأماكن مختلفة في الأردن، يشجع الداعمين على مواكبة دعمهم للسائقين، كما يشجع الجمهور على متابعة السباقات والاستمتاع بها، كسباقات السرعة والدفع الرباعي والراليات والباها والكارتينج، وأتمنى شخصيا إقامة سباق في إربد عروس الشمال".
من جانبه، قال السائق شاكر جويحان: "التغيير مطلوب في رياضة السيارات من حيث تنوع الأماكن وحلبات السباق، ما يمنح السائقين فرصة كبيرة للتعرف على كافة محافظات المملكة، وأنا أؤيد إقامة سباقات على حلبات خاصة، مع الإبقاء على إقامة سباقات في حلبات السباقات القديمة، لإتاحة الفرصة أمام الجميع للتنافس، كما أن الانتقال بسباقات السيارات للمحافظات يتيح الفرصة للمشجعين، للانخراط بعملية رفد السياحة الأردنية وربطها برياضة السيارات التشويقية".
وتابع: "يتابع آلاف المشجعين سباقات الدرفت والسرعة والراليات في البحر الميت، إضافة لسباقات الدفع الرباعي التي تقام في أكثر من محافظة، كما يتيح سباق باها-الأردن العالمي، الفرصة أمام عشاق التخييم في الصحراء فرصة الاستمتاع بطبيعة وادي رم وبمنافسات السباق".

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