ارتباط وثيق بين رياضة السيارات والترويج لمعالم الأردن السياحية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - ارتبطت رياضة
السيارات في الأردن، ارتباطا وثيقا بالجانب السياحي على مر السنوات، ما يسلط الضوء على أبرز المعالم الأثرية والطبيعية الموجودة في المملكة.
واستضاف الأردن ثلاث جولات من بطولة العالم للراليات، في الأعوام 2008 و2010 و2011، كما يستضيف العام الحالي سباق باها الأردن، الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة (فيا- باها)، والجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز" (فيم- باها)، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الكروس كانتري القصيرة.
وتم اختيار منطقة جنوب الأردن وبالتحديد رم لإقامة باها الأردن، لقيمة المنطقة السياحية ومناظرها الخلابة والتي استغلها منتجو "هوليوود" لتصور أشهر الأفلام العالمية.
وتم في أكثر من لقاء عقد اتفاقيات تعاون بين الأردنية لرياضة السيارات وهيئة تنشيط السياحة، من أجل ربط السياحة برياضة السيارات، حيث يولي الاتحاد الدولي جل اهتمامه بالأماكن الأثرية لكل بلد، ما يعكس انطباعا إيجابيا عن الأردن، كونه منطقة جذب سياحي في المنطقة عن طريق الأماكن الأثرية كالمدينة الوردية البتراء، وجرش والمغطس وغيرها من الأماكن التاريخية.
وتتماشى هذه الخطوة، مع أهداف التنمية المستدامة للأردنية لرياضة السيارات، للارتقاء بالمشهد السياحي العالمي والتركيز على تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في رياضة السيارات وفقا لمفهوم الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) من أجل إحداث تغيير إيجابي في عالم الرياضة والسياحة.
وقال السائق غيث وريكات: "كنت قبل مدة في الولايات المتحدة، للاشراف على برنامج في رياضة السيارات، ولفت انتباهي المكان الذي أقيم فيه، التجمع الكبير لعدد من المتسابقين، والذي اقيم في منطقة خلابة، وذات طبيعة خاصة، واستطاع المشرفون على البرنامج التدريبي، استثمار المكان للترويج له سياحيا".
وأضاف: "بكل تأكيد التنوع في إقامة السباقات بأماكن مختلفة في الأردن، يشجع الداعمين على مواكبة دعمهم للسائقين، كما يشجع الجمهور على متابعة السباقات والاستمتاع بها، كسباقات السرعة والدفع الرباعي والراليات والباها والكارتينج، وأتمنى شخصيا إقامة سباق في إربد عروس الشمال".
من جانبه، قال السائق شاكر جويحان: "التغيير مطلوب في رياضة السيارات من حيث تنوع الأماكن وحلبات السباق، ما يمنح السائقين فرصة كبيرة للتعرف على كافة محافظات المملكة، وأنا أؤيد إقامة سباقات على حلبات خاصة، مع الإبقاء على إقامة سباقات في حلبات السباقات القديمة، لإتاحة الفرصة أمام الجميع للتنافس، كما أن الانتقال بسباقات السيارات للمحافظات يتيح الفرصة للمشجعين، للانخراط بعملية رفد السياحة الأردنية وربطها برياضة السيارات التشويقية".
وتابع: "يتابع آلاف المشجعين سباقات الدرفت والسرعة والراليات في البحر الميت، إضافة لسباقات الدفع الرباعي التي تقام في أكثر من محافظة، كما يتيح سباق باها-الأردن العالمي، الفرصة أمام عشاق التخييم في الصحراء فرصة الاستمتاع بطبيعة وادي رم وبمنافسات السباق".
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