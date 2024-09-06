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الكرمل يعزز صفوف الطائرة بفلسطيني ومحلي ويؤجل البطولة العربية

9/6/2024 3:18:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - عزز فريق الكرمل لكرة الطائرة صفوف فريقه، بالتعاقد مع صانع ألعاب فريق جيوس الفلسطيني مراد أبو سعدة، والمحلي يوسف مقدادي، ضمن مساعيه الرامية إلى المنافسة بقوة في بطولة كأس الأردن التي تقام منتصف أيلول (سبتمبر) الحالي، إلى جانب لقب دوري أندية الدرجة الممتازة، الذي ينطلق في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
وسبق للكرمل أن توج بلقب الدوري الممتاز مرتين العامين 2012 و2013، وكأس السوبر مرتين العامين 2013 و2014، لكنه يعيش ظروفا متباينة منذ أكثر من موسم، هبط معها على غير عادته إلى المراكز المتأخرة، ونافس في بعض الأعوام على النجاة من الهبوط إلى الدرجة الأولى.
وقال الناطق الإعلامي لنادي الكرمل خالد الزبيدي في تصريحات لـ"الغد": "يعتبر فريق الطائرة إرثا تاريخيا في نادي الكرمل، وصدر خيرة نجوم الطائرة الأردنية، وينظر مجلس الإدارة برئاسة محمود الطيطي، إلى توفير ما يلزم لاستعادة الفريق ألقه، والتحليق فوق منصات التتويج المحلية، وإن ودع بطولة الدرع، إلا أن عينه على مزاحمة الكبار متسلحا بوقفة جماهيره العريضة، على لقبي كأس الأردن والدوري".
وتابع الزبيدي: "يتدرب الفريق بقيادة ابن الناجي وأحد نجوم الكرة الطائرة جميل أبو الرب، وعززت الإدارة صفوف الفريق وفق تنسيبات المدير الفني بمعد فريق جيوس الفلسطيني مراد أبو سعدة، الذي سيحضر إلى عمان خلال الأسبوع الحالي للالتحاق بتدريبات الفريق، مستفيدة من قرار اتحاد الكرة الطائرة بمعاملة اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي، كما تم استقطاب الليبرو يوسف مقدادي، الذي مثل العديد من أندية المقدمة في المواسم الماضية".
وعن آخر اخبار بطولة الكرمل العربية التي تأجلت منافساتها لأكثر من مرة، أجاب الزبيدي: "ازدحام أجندة المنافسات المحلية في فترة إعلان موعد البطولة خلال مطلع آب (أغسطس)، واستضافة اتحاد الكرة الطائرة للعديد من البطولات في عمان، أدى إلى تأجيل البطولة عن موعدها المقرر خلال آب (اغسطس) الماضي، وكذلك أدى انشغال رئيس النادي بترشيح نفسه للانتخابات النيابية، إلى تأجيلها مرة أخرى، إلى ما بعد الانتخابات، وسيعقد مجلس الإدارة جلسة خاصة، لتحديد الموعد النهائي، خصوصا وأن النادي وجه الدعوة لعدد من الأندية العربية والمحلية للمشاركة فيها".
من جهة ثانية، أكد الزبيدي أن الكرمل عازم على التأهل إلى دوري المحترفين لكرة القدم الموسم المقبل، من خلال خوض منافسات دوري الدرجة الاولى.
ويتطلع الكرمل إلى أنطلاقة قوية في أولى مبارياته امام صما، وتابع الزبيدي: "تعاقدنا مع جهاز فني يتناسب وطموحاتنا، ويتشكل من مالك شطناوي مديرا فنيا، محمود نزاع مدربا عاما، وحمزة الحفناوي مدربا لحراس المرمى، وخالد الزبيدي مديرا للفريق، وليث الزبيدي إداريا، وعلي محمد الزيود معالجا للفريق".
وتضم صفوف الكرمل كلا من مصطفى أبو مسامح، محمود أبو زينة، سيف الدين نصيرات ومعاذ أبوالرب لحراسة المرمى، ومحمود أبو عقل، عبد العال العوضي، محمد بشار بني ياسين، ركان طلال مريخات، نور الدين الزبيدي، حمد أبو سالم، هيثم البطة، هيثم القاسم، صلاح أبو السيد، عبد الرحمن البس، أحمد السايح، نايف عنبر، محمود التاج، أكثم الصقور، المهدي محمد، معاذ أبو صلاح، محمود الحوراني، محمد الخالدي، أحمد ابونادر، أسعد العزام، محمد غازي وأمير رائد".
وشدد الزبيدي: "فريق الكرمل جاهز من النواحي النفسية والبدنية والفنية لخوض غمار المنافسة في دوري الدرجة الاولى، وخاض العديد من المباريات الإعدادية أمام الوحدات والحسين وكفرسوم واتحاد الرمثا وايدون، ويوجه بوصلته نحو التأهل، بعد ان نجح بالموسم الماضي في مغادرة الدرجة الثانية، بعد الفوز بفارق ركلات الترجيح على فريق دير أبي سعيد".

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