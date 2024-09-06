الكرمل يعزز صفوف الطائرة بفلسطيني ومحلي ويؤجل البطولة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - عزز فريق الكرمل لكرة الطائرة صفوف فريقه، بالتعاقد مع صانع ألعاب فريق جيوس الفلسطيني مراد أبو سعدة، والمحلي يوسف مقدادي، ضمن مساعيه الرامية إلى المنافسة بقوة في بطولة كأس الأردن التي تقام منتصف أيلول (سبتمبر) الحالي، إلى جانب لقب دوري أندية الدرجة الممتازة، الذي ينطلق في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
وسبق للكرمل أن توج بلقب الدوري
الممتاز مرتين العامين 2012 و2013، وكأس السوبر مرتين العامين 2013 و2014، لكنه يعيش ظروفا متباينة منذ أكثر من موسم، هبط معها على غير عادته إلى المراكز المتأخرة، ونافس في بعض الأعوام على النجاة من الهبوط إلى الدرجة الأولى.
وقال الناطق الإعلامي لنادي الكرمل خالد الزبيدي في تصريحات لـ"الغد": "يعتبر فريق الطائرة إرثا تاريخيا في نادي الكرمل، وصدر خيرة نجوم الطائرة الأردنية، وينظر مجلس الإدارة برئاسة محمود الطيطي، إلى توفير ما يلزم لاستعادة الفريق ألقه، والتحليق فوق منصات التتويج المحلية، وإن ودع بطولة الدرع، إلا أن عينه على مزاحمة الكبار متسلحا بوقفة جماهيره العريضة، على لقبي كأس الأردن والدوري".
وتابع الزبيدي: "يتدرب الفريق بقيادة ابن الناجي وأحد نجوم الكرة الطائرة جميل أبو الرب، وعززت الإدارة صفوف الفريق وفق تنسيبات المدير الفني بمعد فريق جيوس الفلسطيني مراد أبو سعدة، الذي سيحضر إلى عمان خلال الأسبوع الحالي للالتحاق بتدريبات الفريق، مستفيدة من قرار اتحاد الكرة الطائرة بمعاملة اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي، كما تم استقطاب الليبرو يوسف مقدادي، الذي مثل العديد من أندية المقدمة في المواسم الماضية".
وعن آخر اخبار بطولة الكرمل العربية التي تأجلت منافساتها لأكثر من مرة، أجاب الزبيدي: "ازدحام أجندة المنافسات المحلية في فترة إعلان موعد البطولة خلال مطلع آب (أغسطس)، واستضافة اتحاد الكرة الطائرة للعديد من البطولات في عمان، أدى إلى تأجيل البطولة عن موعدها المقرر خلال آب (اغسطس) الماضي، وكذلك أدى انشغال رئيس النادي بترشيح نفسه للانتخابات النيابية، إلى تأجيلها مرة أخرى، إلى ما بعد الانتخابات، وسيعقد مجلس الإدارة جلسة خاصة، لتحديد الموعد النهائي، خصوصا وأن النادي وجه الدعوة لعدد من الأندية العربية والمحلية للمشاركة فيها".
من جهة ثانية، أكد الزبيدي أن الكرمل عازم على التأهل إلى دوري المحترفين لكرة القدم الموسم المقبل، من خلال خوض منافسات دوري الدرجة الاولى.
ويتطلع الكرمل إلى أنطلاقة قوية في أولى مبارياته امام صما، وتابع الزبيدي: "تعاقدنا مع جهاز فني يتناسب وطموحاتنا، ويتشكل من مالك شطناوي مديرا فنيا، محمود نزاع مدربا عاما، وحمزة الحفناوي مدربا لحراس المرمى، وخالد الزبيدي مديرا للفريق، وليث الزبيدي إداريا، وعلي محمد الزيود معالجا للفريق".
وتضم صفوف الكرمل كلا من مصطفى أبو مسامح، محمود أبو زينة، سيف الدين نصيرات ومعاذ أبوالرب لحراسة المرمى، ومحمود أبو عقل، عبد العال العوضي، محمد بشار بني ياسين، ركان طلال مريخات، نور الدين الزبيدي، حمد أبو سالم، هيثم البطة، هيثم القاسم، صلاح أبو السيد، عبد الرحمن البس، أحمد السايح، نايف عنبر، محمود التاج، أكثم الصقور، المهدي محمد، معاذ أبو صلاح، محمود الحوراني، محمد الخالدي، أحمد ابونادر، أسعد العزام، محمد غازي وأمير رائد".
وشدد الزبيدي: "فريق الكرمل جاهز من النواحي النفسية والبدنية والفنية لخوض غمار المنافسة في دوري الدرجة الاولى، وخاض العديد من المباريات الإعدادية أمام الوحدات والحسين وكفرسوم واتحاد الرمثا وايدون، ويوجه بوصلته نحو التأهل، بعد ان نجح بالموسم الماضي في مغادرة الدرجة الثانية، بعد الفوز بفارق ركلات الترجيح على فريق دير أبي سعيد".
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