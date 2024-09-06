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الأجسام يقيم اختبارا لاختيار عناصر المنتخب الوطني اليوم

9/6/2024 3:18:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - يقيم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية اختبارا لاختيار عناصر المنتخب الوطني لبناء الأجسام، عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، في مقر الاتحاد الجديد، استعدادا للمشاركة في العديد من الاستحقاقات العربية والدولية المقبلة.
ووفقا لما ذكره عضو اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أحمد الحروب، يفتح الاتحاد باب الانضمام إلى صفوف المنتخبات الوطنية سواء لبناء الأجسام أو تحدي اللياقة البددنية، من خلال هذه الاختبارات التي يتحرى فيها الكادر الإداري والفني من خلال اللجنة الفنية برئاسة د.عاصم القطاونة، وعضوية مجموعة من نجوم اللعبة، الدقة والموضوعية لاختيار أفضل العناصر لتمثيل الأردن في الاستحقاقات الرسمية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الحروب في تصريحات لـ"الغد": "يقف المعنيون على الجاهزية البدنية، وإمكانية مقارعة الأبطال الدوليين، على مسارح عرض البطولات التي ينوي الانحاد المشاركة فيها خلال الفترة المقبلة، وتتكرر الاختبارات، بحسب الفترة الزمنية التي تفصل عن موعد المشاركة بالبطولة الخارجية، وتتحلى بالموضوعية والشفافية، ويتم تقييم النتائج من مشاهدة إلى اخرى، بهدف الاختيار الأمثل لعناصر المنتخب الوطني".
وتابع: "من أهم الشروط التي يركز عليها الاتحاد، خضوع المشاركين في الاختبارات إلى فحص المنشطات، تأكيدا لنهجها الذي تدعمه الللجنة الأولمبية، بتقديم أجسام طبيعة خالية من المنشطات إلى صفوف المنتخبات الوطنية، وهناك مبلغ يتم استيفاؤه من المشارك في الاختبارات، يتم اعادته إليه حال ثبوت سلبية عينته في فحص المنشطات".
وأكمل: "سنقيم ايضا تصفية واختبارا لاختيار منتخب تحدي اللياقة البدنية، أشبه بالبطولة الرسمية، يوم 13 أيلول (سبتمبر) الحالي، في نادي 962 المختص بتنظيم بطولات هذه اللعبة".

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