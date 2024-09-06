الأجسام يقيم اختبارا لاختيار عناصر المنتخب الوطني اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - يقيم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية اختبارا لاختيار عناصر المنتخب الوطني لبناء الأجسام، عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، في مقر الاتحاد الجديد، استعدادا للمشاركة في العديد من الاستحقاقات العربية والدولية المقبلة.
ووفقا لما ذكره عضو اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أحمد الحروب، يفتح الاتحاد باب الانضمام إلى صفوف المنتخبات الوطنية سواء لبناء الأجسام أو تحدي اللياقة البددنية، من خلال هذه الاختبارات التي يتحرى فيها الكادر الإداري والفني من خلال اللجنة الفنية برئاسة د.عاصم القطاونة، وعضوية مجموعة من نجوم اللعبة، الدقة والموضوعية لاختيار أفضل العناصر لتمثيل الأردن في الاستحقاقات الرسمية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الحروب في تصريحات لـ"الغد": "يقف المعنيون على الجاهزية البدنية، وإمكانية مقارعة الأبطال الدوليين، على مسارح عرض البطولات التي ينوي الانحاد المشاركة فيها خلال الفترة المقبلة، وتتكرر الاختبارات، بحسب الفترة الزمنية التي تفصل عن موعد المشاركة بالبطولة الخارجية، وتتحلى بالموضوعية والشفافية، ويتم تقييم النتائج من مشاهدة إلى اخرى، بهدف الاختيار الأمثل لعناصر المنتخب الوطني".
وتابع: "من أهم الشروط التي يركز عليها الاتحاد، خضوع المشاركين في الاختبارات إلى فحص المنشطات، تأكيدا لنهجها الذي تدعمه الللجنة الأولمبية، بتقديم أجسام طبيعة خالية من المنشطات إلى صفوف المنتخبات الوطنية، وهناك مبلغ يتم استيفاؤه من المشارك في الاختبارات، يتم اعادته إليه حال ثبوت سلبية عينته في فحص المنشطات".
وأكمل: "سنقيم ايضا تصفية واختبارا لاختيار منتخب تحدي اللياقة البدنية، أشبه بالبطولة الرسمية، يوم 13 أيلول (سبتمبر) الحالي، في نادي 962 المختص بتنظيم بطولات هذه اللعبة".
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