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‎3 مؤشرات حيوية تتوقع خطر إصابة النساء بأمراض القلب.. ما هي؟

9/6/2024 3:18:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قد يمنح قياس النساء في منتصف العمر لثلاثة مؤشرات حيوية في الدم، صورة أوضح حول خطر تعرضهن لأحداث القلب والأوعية الدموية الكبرى مثل النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وذلك قبل عقود من الزمن، وفق ما توصلت إليه دراسة جديدة.
‎عندما يتعلق الأمر بمخاوف النساء بشأن صحتهن، فإن أمراض القلب لا تتصدر عادة القائمة، لكن ربما يجب تغيير ذلك.
‎وبحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، فإن أمراض القلب تعد القاتل رقم 1 للنساء في الولايات المتحدة. ففي العام 2021، كانت مسؤولة عن وفاة أكثر من 310.000 امرأة، أي واحدة من كل 5 حالات وفاة للنساء.
‎ووجدت الأبحاث أن حوالي 80 % من النساء بعمر بين 40 و60 عاما يعشن مع عامل خطر واحد بالحد الأدنى لمرض الشريان التاجي، لكن حوالي نصف عدد النساء فقط يدرك أن أمراض القلب تشكل أكبر خطر صحي لهن.
‎ورأى الخبراء أن وجود مقاييس أفضل للمخاطر في وقت مبكر من الحياة، قد يساعد النساء على اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين صحتهن قبل فوات الأوان، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان عربية".
‎قراءة مختلفة لاختبارات شائعة
‎الاختبارات التي اعتمدتها الدراسة ليست جديدة. وأوضح مؤلف الدراسة الدكتور بول ريدكر، مدير مركز الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى بريغهام والنساء "أن هذه الاختبارات متاحة على نطاق واسع وشائعة". وأضاف أنها غير مكلفة، إذ تتراوح أسعارها بين 10 و12 دولارا لكل اختبار.
‎وجدت الدراسة أن نتائج الاختبارات الثلاثة هذه، يمكن أن تتنبأ بمخاطر القلب والأوعية الدموية لدى النساء اللواتي يتمتعن بصحة جيدة على ما يبدو، قبل 30 عاما من تعرضهن لحدث قلبي وعائي كبير، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.
‎ووصف ريدكر هذا الاكتشاف بالمذهل "لأنه يخبرنا أن العملية التي تؤدي إلى مرض تصلب الشرايين لدى هؤلاء الشابات تبدأ في وقت مبكر جدا من الحياة".
وفي الدراسة الممولة من المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، المنشورة في مجلة نيو إنغلاند الطبية، وتم تقديمها بمؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في العاصمة البريطانية لندن، تابع ريدكر وزملاؤه قرابة 40 ألف امرأة لمدة 30 عاما، بدءا من أوائل التسعينيات.
‎وشارك في الدراسة متخصصات في مجال الصحة. وكان متوسط أعمارهن في بداية الدراسة 55 عاما، لكن بعضهن كن في الأربعينات من عمرهن. وكان معدل واحدة من كل أربعة منهن لديها إصابة بارتفاع ضغط الدم، وواحدة من كل ثمانية مدخنة حاليا. وكان لدى قرابة 3 % منهن تاريخ من مرض السكري، وكان لدى حوالي 14 % منهن أب واحد بالحد الأدنى أصيب بنوبة قلبية قبل سن 65 عاما.
‎يسهم الكولسترول LDL بتراكم الدهون في الشرايين، وكان لفترة طويلة مقياسا كلاسيكيا لمخاطر القلب.
‎أما البروتين التفاعلي (سي) عالي الحساسية فهو أحدث ما توصل إليه العلم. وهو جزء من استجابة الجهاز المناعي للكولسترول، ووسيلة يستخدمها الباحثون لقياس الالتهاب المتصاعد في الأوعية الدموية، وهو ما لا يستطيع الشخص الشعور به.
عندما يبدأ الكولسترول بالتراكم في الشرايين، فإنه يشكل بلورات. ويرى الجهاز المناعي البلورات على أنها غريبة، ويبدأ بالاستجابة لإزالتها. وفي هذه العملية، يتم إنتاج البروتين التفاعلي (سي) عالي الحساسية.
‎ويمكن لدهون LP(a)، أن تتراكم في الأوعية الدموية وتشكل لويحات تسد الشرايين، على غرار الكولسترول LDL. ويعد خطر إصابة الشخص بمستوى مرتفع من LP(a) وراثيا إلى حد كبير، إذ إن حوالي 1 من كل 5 أشخاص في جميع أنحاء العالم لديهم مستوى مرتفع من LP(a) لكنهم قد لا يعرفون ذلك بسبب عدم وجود أعراض. ويمكن لأي شخص عيش نمط حياة صحي، ويكون مستوى الكولسترول طبيعيا، ومع ذلك يصاب بانسداد شرياني رئيسي بسبب LP(a).
‎في العيادة، يدرس الأطباء ويقيسون كلا من هذه المؤشرات الحيوية بشكل مستقل.
‎وقال ريدكر: "لكنها ليست مستقلة عن بعضها بعضا من حيث 'الانفجار البيولوجي' الذي تتسبب به".
‎وأوضحت الدكتورة ليزلي تشو، مديرة مركز أمراض القلب والأوعية الدموية للنساء في عيادة كليفلاند، غير المشاركة في البحث، أن هذه نقطة قوة رئيسية لهذه الدراسة، مشيرة إلى "أن التأثير التراكمي لعوامل الخطر مثير للاهتمام للغاية وقوي جدا".
‎ارتفاع المؤشرات يعني مخاطر أكبر
‎في نهاية فترة الدراسة، أراد الباحثون معرفة عدد المشاركات اللواتي تعرضن لحدث قلبي وعائي رئيسي: مثل نوبة قلبية، سكتة دماغية، إجراء لفتح شريان بالقرب من القلب، أو الوفاة بسبب حدث قلبي وعائي. وشهدت النساء في الدراسة نحو 3600 حدث قلبي وعائي رئيسي أولي.
‎ثم قسم الباحثون المشاركات إلى خمس مجموعات متساوية تقريبا تسمى خُمسيات، وفقا لمستويات كل مؤشر حيوي، وقارنوا خطر الأحداث القلبية الوعائية الرئيسية بين من هم في الخُمس الأعلى والخُمس الأدنى.
‎ووجدوا أن المؤشرات الحيوية الثلاثة كانت مرتبطة بشكل فردي بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويبدو أن الالتهاب هو المحرك الأقوى.

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